Сбежал на фронт, уничтожил логово фашистов и дошел до Праги

Все про подвиг 15-летнего пермяка Валеры

25 апреля 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Уходили на фронт мальчишками — возвращались мужчинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Валерий Поносов заслужил множество наград moypolk.ru Имена многих пермяков — участников Великой Отечественной войны — увековечены в названиях улиц, мемориальные доски в их честь установлены на зданиях городов и поселков. Но масса имен и настоящих подвигов остаются неизвестными для новых поколений. Такова и история Валерия Афанасьевича Поносова, который мальчишкой сбежал на фронт и дошел до Праги. За годы войны он заслужил не только ордена и медали, но и звание Почетного гражданина далеких от родины села Лесная Слободка и города Коломыя, которые он освобождал. URA.RU рассказывает его историю. Побег В 1943 году Валерий Поносов бежал. Но не с фронта, а как раз на передовую. Тогда мальчишке из деревни Путино Верещагинского района не исполнилось и 16 лет. Из-за малого возраста добровольцем его не взяли, хотя в тот момент формировался знаменитый Уральский танковый корпус. Решение военкомата не остановило Валерия — он попросту сбежал из дома и прибился к 62-й Пермской танковой бригаде. «На перекладных он добрался до Подмосковья — и заявился прямо к начштаба капитану Крючкову. Юного добровольца зачислили „сыном полка“, но на все предложения остаться при штабе он отвечал твердым отказом. Только на передовую! Так и оказался он в 299-м минометном полку. Сначала был заряжающим, потом наводчиком. Скидок на юный возраст ему не делали», — пишет в своей статье сотрудник Очерской библиотеки Ирина Мезенцева (Поносов после войны жил в Очере). Логово фашистов Основная военная профессия Поносова на фронте — минометчик. Но приходилось ему и в разведку ходить. Возвращаясь среди ночи с одного из заданий, он с товарищами угодил прямо в логово врага. Как вспоминал сам Поносов, они вышли к селу и решили заночевать в одном из домов. Встретивший их старик, сообщил, что в доме полно солдат, все спят. Но не уточнил, что это солдаты вражеской армии. Разведчики же решили, что уже перешли линию фронта, и в избе отдыхают свои. «Гвардии сержант Конев предупредил, чтобы мы зашли тихо, не будив солдат. Война ведь, все устали, солдаты спят. Раз часового у дома нет, он может быть в доме, на улице ведь холодно и сыро. Если в комнате свободного места не будет, условились ложиться между солдатами через одного. Лишь бы как-нибудь втиснуться. Зашли мы в одну из комнат. Темно, куда ни шагни, солдаты. Решили боком ложиться между ними через одного. Были мы уставшие, и я сразу уснул», — пишет в своих воспоминаниях Поносов. Долго спать не пришлось — командир тихонько разбудил и шепотом приказал выходить из избы. Уже на улице он пояснил, что не смог заснуть сразу, а затем услышал немецкую речь и обо всем догадался. Так команде разведчиков удалось выбраться из ловушки, в которую по невнимательности так легко угодили. «И вот мы во дворе. Так спокойно мы не ушли. По команде Конева, он бросает гранату в окно комнаты, где мы были, Дулов в окно другой комнаты, я в коридор. После броска гранат мы поспешили удалиться как можно дальше от этого дома и вообще села. Темнота была нам помощницей. Мы спокойно вернулись в подразделение», — вспоминал Поносов. Награды и память За годы войны приходилось Валерию Афанасьевичу и в разведку ходить, и пленных брать, и в рукопашную биться. Таковы боевые будни на фронте. Служба его не прошла незаметно для военного начальства. Поносов награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и другими. В школе села Путино, откуда молодой Валера сбежал на фронт, есть стенд, посвященный герою. А в далеких от малой родины Поносова селе Лесная Слободка и городе Коломыя ему присвоено звание Почетного гражданина. Так местные жители отметили его вклад в освобождение населенных пунктов от врага. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имена многих пермяков — участников Великой Отечественной войны — увековечены в названиях улиц, мемориальные доски в их честь установлены на зданиях городов и поселков. Но масса имен и настоящих подвигов остаются неизвестными для новых поколений. Такова и история Валерия Афанасьевича Поносова, который мальчишкой сбежал на фронт и дошел до Праги. За годы войны он заслужил не только ордена и медали, но и звание Почетного гражданина далеких от родины села Лесная Слободка и города Коломыя, которые он освобождал. URA.RU рассказывает его историю. В 1943 году Валерий Поносов бежал. Но не с фронта, а как раз на передовую. Тогда мальчишке из деревни Путино Верещагинского района не исполнилось и 16 лет. Из-за малого возраста добровольцем его не взяли, хотя в тот момент формировался знаменитый Уральский танковый корпус. Решение военкомата не остановило Валерия — он попросту сбежал из дома и прибился к 62-й Пермской танковой бригаде. «На перекладных он добрался до Подмосковья — и заявился прямо к начштаба капитану Крючкову. Юного добровольца зачислили „сыном полка“, но на все предложения остаться при штабе он отвечал твердым отказом. Только на передовую! Так и оказался он в 299-м минометном полку. Сначала был заряжающим, потом наводчиком. Скидок на юный возраст ему не делали», — пишет в своей статье сотрудник Очерской библиотеки Ирина Мезенцева (Поносов после войны жил в Очере). Основная военная профессия Поносова на фронте — минометчик. Но приходилось ему и в разведку ходить. Возвращаясь среди ночи с одного из заданий, он с товарищами угодил прямо в логово врага. Как вспоминал сам Поносов, они вышли к селу и решили заночевать в одном из домов. Встретивший их старик, сообщил, что в доме полно солдат, все спят. Но не уточнил, что это солдаты вражеской армии. Разведчики же решили, что уже перешли линию фронта, и в избе отдыхают свои. «Гвардии сержант Конев предупредил, чтобы мы зашли тихо, не будив солдат. Война ведь, все устали, солдаты спят. Раз часового у дома нет, он может быть в доме, на улице ведь холодно и сыро. Если в комнате свободного места не будет, условились ложиться между солдатами через одного. Лишь бы как-нибудь втиснуться. Зашли мы в одну из комнат. Темно, куда ни шагни, солдаты. Решили боком ложиться между ними через одного. Были мы уставшие, и я сразу уснул», — пишет в своих воспоминаниях Поносов. «И вот мы во дворе. Так спокойно мы не ушли. По команде Конева, он бросает гранату в окно комнаты, где мы были, Дулов в окно другой комнаты, я в коридор. После броска гранат мы поспешили удалиться как можно дальше от этого дома и вообще села. Темнота была нам помощницей. Мы спокойно вернулись в подразделение», — вспоминал Поносов. За годы войны приходилось Валерию Афанасьевичу и в разведку ходить, и пленных брать, и в рукопашную биться. Таковы боевые будни на фронте. Служба его не прошла незаметно для военного начальства. Поносов награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и другими. В школе села Путино, откуда молодой Валера сбежал на фронт, есть стенд, посвященный герою. А в далеких от малой родины Поносова селе Лесная Слободка и городе Коломыя ему присвоено звание Почетного гражданина. Так местные жители отметили его вклад в освобождение населенных пунктов от врага.