Путин поможет создать линию обороны у границ Китая

Россия поможет снизить риски военной эскалации в Юго-Восточной Азии. Угроза исходит от США, которые ищут новые прокси взамен Украине. Но теперь — для противостояния с КНР, объяснили URA.RU эксперты. Такой страной в представлении Штатов может стать Вьетнам, которому американцы хотят продать более 20 истребителей F-16. По мнению аналитиков, объяснивших итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама 10 мая, Москва видит это, и готова в любой момент подставить плечо.
С официальным визитом в Россию То Лам прибыл накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парадный расчет вьетнамской армии 9 мая прошел по брусчатке Красной площади. А сегодня президент РФ Владимир Путин принимал коллегу в Большом Кремлевском дворце.
Путин назвал дружбу с Вьетнамом «проверенной временем»: дипломатическим отношениям Москвы и Ханоя в этом году исполнилось 75 лет. Две страны связывает «боевое товарищество»: в 1941-1942 годах вьетнамцы сражалась за Москву вместе с бойцами Красной Армии, а Советский Союз помог Вьетнаму в борьбе за освобождение юга страны в 1970-х годах.
В итоговой совместной декларации Путин и То Лам договорились о расширении экономического партнерства. Товарооборот по итогам 2024 года достиг 6 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. «В 2021 году товарооборот был чуть повыше, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы не только добиться прежнего уровня, но и идти дальше», — заявил Путин.
Российский лидер говорил о развитии сотрудничества и в других сферах. Не упомянул разве что военный аспект. Это сделал президент То Лам. Он заявил, что Россия и Вьетнам договорились углублять взаимодействие в области обороны и военной техники, «реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности» и бороться «с преступлениями в сфере высоких технологий».
И Путин тут же подтвердил эти договоренности словами из песни. «Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Я подтверждаю: такие планы есть, — заявил президент. –
Имею в виду слова известной у нас песни: “От тайги до британских морей Красная армия всех сильней”. Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы».
В совместной декларации, если быть более точными, сказано, что стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности «в интересах своевременного реагирования на актуальные вызовы». «Взаимодействие в данной сфере не направлено против третьих стран, полностью отвечает принципам и нормам международного права, способствует обеспечению безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом», — говорится в документе.
Еще в 2012 году Россия и Вьетнам подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подобный договор Ханой подписал в сентябре 2023 года и с администрацией Джо Байдена.
На днях независимый американский военно-экспертный портал 19FortyFive сообщил, что Вьетнам договорился с США о поставке истребителей F-16. Точная цифра не называется, но, по данным издания, речь не менее чем о 24 машинах. Переговоры длились без малого 10 лет, с 2016 года, на фоне старения парка российских Су-22 и Су-27/30.
Для России расширение военно-технического сотрудничества Вьетнама и США — негативный момент, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Но, с другой стороны, Вьетнам не будет впадать в зависимость от одного поставщика вооружений и менять Россию на США, — отмечет Волчков. –
Вьетнамцы по опыту войны слишком хорошо знают, что такое американцы, и что полностью доверяться им нельзя. Кроме того, имеет значение модификация этих самолетов: вряд ли это будут современные самолеты – американцы, думаю, не готовы допустить вьетнамцев до своих технологий».
Вьетнам хочет диверсифицировать поставки вооружения, чтобы не быть зависимым от России как основного поставщика, подтвердил директор Института политических исследований Сергей Марков. Вместе с тем договоренности Вьетнама и США создают риски для РФ точки зрения ее позиций в регионе.
По словам Маркова, нужно учитывать, что Вьетнам укрепляет связи с США, которые считают своим главным врагом в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай. В свою очередь, у России с Китаем сложились беспрецедентно доверительные отношения. «США пытаются сформировать систему отношений с различными странами (в том числе — с Вьетнамом), окружающими Китай, чтобы в будущем иметь возможность изолировать КНР, — убежден Марков. — США наверняка предложили такую выгодную цену за свои истребители, что вьетнамцам трудно было отказаться.
Вашингтон просто заманивает очередную страну в антикитайскую коалицию. Раньше это делалось через выгодные экономические условия, которые Дональд Трамп, правда, ухудшил, когда ввел пошлины в размере 46 процентов на вьетнамский импорт. Но, вероятно, Штаты пошли на уступки в другом – в поставке вооружений».
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов убежден, что Вьетнам не склонен к тому, чтобы присоединяться к проамериканскому полюсу в АТР. Если Вьетнам втянется в это, в случае военной эскалации он неизбежно будет использован американцами.
«Большая война в АТР может начаться уже в 2026 году, и Вьетнам не хочет превратиться в полигон США для размещения американских вооружений для противостояния с Китаем и повторить судьбу Украины. В Ханое осознают, чем это может закончиться, ведь США никогда сами не будут воевать с КНР - только через своих прокси, — считает Михайлов. —
Вьетнам отделается малой кровью, если закупит малоликвидные F-16, которые уже не являются визитной карточкой американской военной авиации. В случае реальной военной эскалации первым, кто придет на помощь Вьетнаму, — это Россия, и в Ханое это прекрасно понимают».
Аналитики уверены, что на политических отношениях Москвы и Ханоя развитие военно-технического сотрудничества Вьетнама и США, не скажется. «У нас действует договор о всеобъемлющем партнерстве, и здесь у нас нет противоречий, — говорит политолог Михайлов. —
Как и некоторые другие страны в АТР, Вьетнам закупает вооружение у разных производителей, но при этом придерживается нейтралитета, не примыкает к военным союзам и блокам. Такая позиция Ханоя вполне устраивает Москву».
Политолог Сергей Марков так же убежден: то, что Вьетнам готов покупать американское вооружение, но это приведет к снижению поставок российского оружия. «Наши отношения с Вьетнамом при этом не изменятся. Это как друг, который переехал в другой город: вы не можете часто видеться, но отношения от этого у вас хуже не стали», — заключил политолог.
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