Путин согласился слетать во Вьетнам

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Владимира Путина позвали во Вьетнам во время переговоров в Москве
Владимира Путина позвали во Вьетнам во время переговоров в Москве Фото:

Президента России Владимира Путина пригласил во Вьетнам госсекретарь компартии страны То Лам. Приглашение прозвучало во время переговоров Москвы и Хаой. 

«Генсекретарь компартии Вьетнама То Лам пригласил Путина посетить страну. Заявил, что приглашение принято», — передают РИА Новости. 

Представители России и Вьетнама провели переговоры на высшем уровне. Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве, туризму. Также во Вьетнаме откроют центр обучения русскому языку для всех жителей Юго-Восточной Азии

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Президента России Владимира Путина пригласил во Вьетнам госсекретарь компартии страны То Лам. Приглашение прозвучало во время переговоров Москвы и Хаой.  «Генсекретарь компартии Вьетнама То Лам пригласил Путина посетить страну. Заявил, что приглашение принято», — передают РИА Новости.  Представители России и Вьетнама провели переговоры на высшем уровне. Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве, туризму. Также во Вьетнаме откроют центр обучения русскому языку для всех жителей Юго-Восточной Азии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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