Путин согласился слетать во Вьетнам

Президента России Владимира Путина пригласил во Вьетнам госсекретарь компартии страны То Лам. Приглашение прозвучало во время переговоров Москвы и Хаой.
«Генсекретарь компартии Вьетнама То Лам пригласил Путина посетить страну. Заявил, что приглашение принято», — передают РИА Новости.
Представители России и Вьетнама провели переговоры на высшем уровне. Стороны договорились о стратегическом сотрудничестве, туризму. Также во Вьетнаме откроют центр обучения русскому языку для всех жителей Юго-Восточной Азии.
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