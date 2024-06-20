Путин пытается снизить риск новой «цветной» революции

Под ударом США может оказаться стратегический партнер России в Азии

20 июня 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин совершил государственный визит во Вьетнам Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Во время государственного визита во Вьетнам 20 июня президент Владимир Путин продемонстрировал стремление России наверстать упущенные выгоды от сотрудничества и развивать стратегическое партнерство с историческим соседом РФ. По словам опрошенных URA.RU аналитиков, поездка главы государства проходит на фоне рисков усиления позиций США во Вьетнаме, что сопряжено для этой страны с угрозой «цветной» революции. «Жаркий» прием Путина в Ханое Владимир Путин в пятый раз посетил Вьетнам Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Без нескольких минут в полночь с 19 на 20 июня борт номер один президента России Владимира Путина вылетел из аэропорта Пхеньяна. Его путь лежал еще в одну азиатскую республику, избравшую социализм в качестве государственного строя. В эту страну Путин прилетел в пятый раз. Ханой встретил российского лидера жарой под 40 градусов и высокой влажностью. На площади перед резиденцией президента Вьетнама собравшиеся журналисты кремлевского пула мужественно терпели непривычные климатические условия, но одежду на всех можно было выжимать. Страшно подумать, что было бы, если бы тучки не прикрыли палящее солнце. Рота почетного караула Вьетнама в ожидании приезда Владимира Путина Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Церемония встречи Путина, по правде, была несравнима с той, что ему устроили накануне в Пхеньяне. Обстановка, можно сказать, камерная. На площади перед президентским дворцом выстроилась рота почетного караула, три парадных расчета представителей сухопутных и военно-воздушных войск, а также ВМФ. Право приветственно размахивать флажками России и Вьетнама доверили местным пионерам. Гимны двух стран по традиции исполнял военный оркестр. Вместе с президентом То Ламом российский лидер поприветствовал военных. После они вместе отправились в президентский дворец для переговоров. Лестница — довольно высокая. Но кому-кому, а Путину это совсем не страшно: парадная лестница в Большом Кремлевском дворце, по которой он поднимался на свою инаугурацию 7 мая, состоит из 64 ступенек — здесь, навскидку, в половину меньше. О чем договорились Путин и То Лам Путин заявил, что 30-летний договор о дружбе между Россией и Вьетнамом открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса связей Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Переговоры с То Ламом длились около двух часов. После Путин с коллегой вышли к СМИ с заявлением. По словам президента РФ, 30-летний договор о дружбе «открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса наших связей, придал им мощный импульс и нарастающую динамику». Товарооборот и инвестиции растут, идет обмен технологиями и инновациями. Расчеты в национальных валютах уже превысили 60% объемов коммерческих сделок, сообщил Путин. Россия готова развивать с Вьетнамом сотрудничество в энергетической сфере — нефтегазовом комплексе и возобновляемой энергетике. Планируется обучение вьетнамских студентов в российских вузах — соответствующие соглашения сегодня подписаны. Путин подчеркнул, что в ходе переговоров, стороны пришли к обоюдной заинтересованности в построении надежной и адекватной архитектуры безопасности в Евразии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин заявил, что Россия и Вьетнам «твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, не вмешательства во внутренние дела других государств. «Была высказана обоюдная заинтересованность в построении надежной и адекватной архитектуры безопасности в Евразии на принципах неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блоком», — заявил президент РФ. Ключевые вопросы двусторонней и международной повестки Путин также обсуждает сегодня с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном. В завершение визита запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов. Новый вызов в борьбе за многополярность Советская армия помогла Вьетнаму сохранить независимость в почти десятилетней войне Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Россия связана с Вьетнамом и общим когда-то социалистическим строем, и общей историей. Советская армия помогла Вьетнаму сохранить независимость в почти десятилетней войне, в которой стране прямо противостояли США. Кроме того, как раз в эти дни отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом — этим и продиктован визит. В Ханой Путина пригласил лично генсек ЦК Компартии Нгуен Фу Чонг — первое лицо государства. При этом во Вьетнаме произошла смена президента. Ушедшего в отставку в марте 2024 года Во Ван Тхыонга сменил экс-министр общественной безопасности генерал То Лам. Он уже заявил, что Вьетнам будет и дальше придерживаться принципа развития связей с самыми разными игроками на мировой политической арене. Одним из таких игроков для Ханоя являются США, с которыми власти Вьетнама в сентябре 2023 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соединенные Штаты на втором месте по товарообороту с Вьетнамом (с 1995 года он вырос с 451 млн долларов до 123 миллиардов). По этому показателю США проигрывают только Китаю. России приходится конкурировать с США за влияние в регионе, утверждает Колотов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Эксперты объяснили URA.RU, что Россия после развала СССР сократила свои контакты со многими странами-партнерами, в том числе и с Вьетнамом. В условиях текущей политической конъюнктуры их предстоит наращивать с удвоенной скоростью. РФ приходится конкурировать прежде всего с США за влияние в регионе, пояснил URA.RU завкафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов. «В конце 1980-х, в 1990-е годы мы сами рубили все связи. Сегодня вынуждены наверстывать упущенное. Договор Вьетнама с США от 2023 года — это риски для России. За влияние в регионе нам приходится бороться и с другими странами. Поэтому российские власти будут менять формат работы», — полагает эксперт. Цветов подчеркивает, что углубление отношений Ханоя с Вашингтоном несет риски для самого Вьетнама Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Углубление отношений Ханоя с Вашингтоном, по мнению доцента кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Петра Цветова, несет риски для самого Вьетнама. «США пообещали подготовить 50 тысяч IT-специалистов. Они так или иначе будут с симпатией относиться к американцам. Если даже половина молодых грамотных энергичных людей будут представлять проамерикинское лобби внутри страны — это серьезно. Более того, внутри вьетнамского общества и даже руководства страны идет скрытая борьба между приверженцами социалистического и капиталистического строя. Поэтому возникает угроза тех же „цветных“ революций или даже перерождения партии, — объяснил Цветов. — Остановить этот процесс Россия, конечно, не может. Но мы можем поделиться опытом, как этого не допустить». Вьетнам даже при сменившемся президенте ориентирован больше на Россию, нежели на США, объяснил завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. «Вьетнам хочет быть ближе к России — все руководители этой страны представляют ту часть политической верхушки, которая ориентирована на Россию, на сохранение не просто хороших, а даже привилегированных отношений с нашей страной, — пояснил эксперт. — Однако для России даже в этих условиях Вьетнам — это элемент геополитического соперничества [с США и другими странами Запада]». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время государственного визита во Вьетнам 20 июня президент Владимир Путин продемонстрировал стремление России наверстать упущенные выгоды от сотрудничества и развивать стратегическое партнерство с историческим соседом РФ. По словам опрошенных URA.RU аналитиков, поездка главы государства проходит на фоне рисков усиления позиций США во Вьетнаме, что сопряжено для этой страны с угрозой «цветной» революции. Без нескольких минут в полночь с 19 на 20 июня борт номер один президента России Владимира Путина вылетел из аэропорта Пхеньяна. Его путь лежал еще в одну азиатскую республику, избравшую социализм в качестве государственного строя. В эту страну Путин прилетел в пятый раз. Ханой встретил российского лидера жарой под 40 градусов и высокой влажностью. На площади перед резиденцией президента Вьетнама собравшиеся журналисты кремлевского пула мужественно терпели непривычные климатические условия, но одежду на всех можно было выжимать. Страшно подумать, что было бы, если бы тучки не прикрыли палящее солнце. Церемония встречи Путина, по правде, была несравнима с той, что ему устроили накануне в Пхеньяне. Обстановка, можно сказать, камерная. На площади перед президентским дворцом выстроилась рота почетного караула, три парадных расчета представителей сухопутных и военно-воздушных войск, а также ВМФ. Право приветственно размахивать флажками России и Вьетнама доверили местным пионерам. Гимны двух стран по традиции исполнял военный оркестр. Вместе с президентом То Ламом российский лидер поприветствовал военных. После они вместе отправились в президентский дворец для переговоров. Лестница — довольно высокая. Но кому-кому, а Путину это совсем не страшно: парадная лестница в Большом Кремлевском дворце, по которой он поднимался на свою инаугурацию 7 мая, состоит из 64 ступенек — здесь, навскидку, в половину меньше. Переговоры с То Ламом длились около двух часов. После Путин с коллегой вышли к СМИ с заявлением. По словам президента РФ, 30-летний договор о дружбе «открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса наших связей, придал им мощный импульс и нарастающую динамику». Товарооборот и инвестиции растут, идет обмен технологиями и инновациями. Расчеты в национальных валютах уже превысили 60% объемов коммерческих сделок, сообщил Путин. Россия готова развивать с Вьетнамом сотрудничество в энергетической сфере — нефтегазовом комплексе и возобновляемой энергетике. Планируется обучение вьетнамских студентов в российских вузах — соответствующие соглашения сегодня подписаны. Путин заявил, что Россия и Вьетнам «твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, не вмешательства во внутренние дела других государств. Ключевые вопросы двусторонней и международной повестки Путин также обсуждает сегодня с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном. В завершение визита запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов. Россия связана с Вьетнамом и общим когда-то социалистическим строем, и общей историей. Советская армия помогла Вьетнаму сохранить независимость в почти десятилетней войне, в которой стране прямо противостояли США. Кроме того, как раз в эти дни отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом — этим и продиктован визит. В Ханой Путина пригласил лично генсек ЦК Компартии Нгуен Фу Чонг — первое лицо государства. При этом во Вьетнаме произошла смена президента. Ушедшего в отставку в марте 2024 года Во Ван Тхыонга сменил экс-министр общественной безопасности генерал То Лам. Он уже заявил, что Вьетнам будет и дальше придерживаться принципа развития связей с самыми разными игроками на мировой политической арене. Одним из таких игроков для Ханоя являются США, с которыми власти Вьетнама в сентябре 2023 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соединенные Штаты на втором месте по товарообороту с Вьетнамом (с 1995 года он вырос с 451 млн долларов до 123 миллиардов). По этому показателю США проигрывают только Китаю. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия после развала СССР сократила свои контакты со многими странами-партнерами, в том числе и с Вьетнамом. В условиях текущей политической конъюнктуры их предстоит наращивать с удвоенной скоростью. РФ приходится конкурировать прежде всего с США за влияние в регионе, пояснил URA.RU завкафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов. Углубление отношений Ханоя с Вашингтоном, по мнению доцента кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Петра Цветова, несет риски для самого Вьетнама. «США пообещали подготовить 50 тысяч IT-специалистов. Они так или иначе будут с симпатией относиться к американцам. Если даже половина молодых грамотных энергичных людей будут представлять проамерикинское лобби внутри страны — это серьезно. Более того, внутри вьетнамского общества и даже руководства страны идет скрытая борьба между приверженцами социалистического и капиталистического строя. Поэтому возникает угроза тех же „цветных“ революций или даже перерождения партии, — объяснил Цветов. — Остановить этот процесс Россия, конечно, не может. Но мы можем поделиться опытом, как этого не допустить». Вьетнам даже при сменившемся президенте ориентирован больше на Россию, нежели на США, объяснил завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. «Вьетнам хочет быть ближе к России — все руководители этой страны представляют ту часть политической верхушки, которая ориентирована на Россию, на сохранение не просто хороших, а даже привилегированных отношений с нашей страной, — пояснил эксперт. — Однако для России даже в этих условиях Вьетнам — это элемент геополитического соперничества [с США и другими странами Запада]».