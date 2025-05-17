Путин начал хитрую игру против Зеленского

Кремль пошел на хитрость, допустив встречу президентов России и Украины. На ней у Владимира Зеленского не будет козырей, считает американский лидер Дональд Трамп. Как объяснил в интервью URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, Трамп хочет забрать себе все лавры победителя, но Россия на это не согласна, поэтому готова ко встрече Путина и Зеленского, но с неприятным для Киева условием.
— Трамп в интервью Fox News после переговоров в Стамбуле заявил, что Россия и Украина не смогут заключить сделку без его участия. До этого США говорили, что рассматривают выход из диалога. Почему Трамп так отреагировал на переговоры, он переоценил позицию после контакта российской и украинской делегаций?
— Трамп обязательно хочет добиться успеха — реального или мнимого. Он очень нуждается в политических дивидендах. Когда в развитии украинского кризиса появляется нечто для него выгодное, он старается это использовать. Его реакция показывает, что действительно переговоры, по крайней мере их начало, — это успех. Как же может быть успех без него, Трампа, великого и могучего? Он должен обязательно присоединиться к нему и возглавить.
— Песков заявил утром 17 мая, что встреча президентов России и Украины возможна, но только при достижении определенных договоренностей делегаций. Он добавил, что при подписании документов, которые предстоит согласовать делегациям, для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы. Что это за сигнал?
— Путин публично под камеру один раз уже показывал свое отношение к Зеленскому. Президент России напоминал, что Зеленский — нелегитимная фигура, но если ему нужна встреча, то такой формат можно найти или изобрести. Из этого следует, что если встреча с Зеленским все-таки состоится, то Путин будет встречаться с Зеленским не как с президентом Украины, а как с частным лицом.
Для России это означает, что подписанный Зеленским документ будет незначимым. Для Зеленского же встреча с Путиным — это попытка создать себе личную гарантию, гарантию физической безопасности. Для него этот вопрос важен, потому что один раз он уже фигурировал, когда Зеленскому через третьих лиц передали, что Россия не собирается его убивать специально.
В словах Пескова возможна хитрость с нашей стороны: хорошо, на словах мы все это признаем, но на самом деле Зеленский нелегитимен. Это дает возможность России в любой момент объявить этот документ ничтожным. Допускать возможность встречи — это одно, провести ее — совсем другое. Вполне возможно, что Зеленскому просто объяснят, чем реально станет такая встреча и он сам откажется.
— Песков добавил, что по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле пока не было контактов России и США. Почему Москва и Вашингтон не связываются, несмотря на то, что к переговорам 16 мая было приковано внимание всего мира?
— Потому что эти переговоры начались по инициативе России, они должны прийти к своему логическому завершению тоже по нашей инициативе. Появление кого-то третьего приведет к тому, что авторство будет размыто, разделено с кем-то. А мы, судя по всему, ни с кем не хотим делиться, для нас это очень важный вопрос.
Одно дело встречаться с Трампом до завершения переговоров и другое дело, когда переговоры завершены. Это две принципиально разные ситуации. В первом случае для нас это невыгодно, а во втором с Трампом встречается не просто президент России, а президент России, который победил на украинском направлении.
— Хозяин Белого дома выразил уверенность, что российские власти полноценно вовлечены в переговоры по украинскому урегулированию, и напомнил, что именно Путин стал инициатором встречи в Стамбуле. В то же время американский лидер допустил новые «разрушительные» санкции против России, если не будет соглашения по Украине. Почему Трамп грозит нам санкциями, если сам признает, что мы стремимся урегулировать конфликт?
— Поскольку инициатива этих переговоров была за Путиным, Трамп опасается, что все лавры достанутся российскому президенту, и не может этого допустить. Поэтому он рисует перспективу разрушительных санкций. И тогда виртуальная картина меняется. Как будто русские были вынуждены заключить мир с украинцами, потому что Трамп их заставил.
— Wall Street Journal пишет, что на самом деле Трамп видит урегулирование конфликта на Украине не в усилении давления на Россию, а во встрече с Путиным. Действительно ли встреча российского и американского лидеров способна приблизить окончание конфликта или речь будет вестись о других глобальных делах?
— На встрече руководители двух великих держав с высокой долей вероятности будут обсуждать широкий круг вопросов, не только Украину. Но, чтобы дать оценку тезису Wall Street Journal, надо вспомнить, что эту газету не так давно Трамп публично обругал, она находится к нему в оппозиции. Грубо говоря, это не Fox News. И ее журналисты руководствовались тем, что им нужно как-то американского президента поддеть, в чем-то упрекнуть. А в чем оппозиционеры упрекают Трампа? В том, что он подыгрывает Москве и не оказывает на нее давления.
— Трамп вновь заявил, что у Зеленского нет козырей. Почему он это раз разом повторяет? Как это скажется на наметившемся переговорном процессе между Россией и Украиной?
— Во-первых, в данном случае Трамп говорит, как есть. Зеленский, по большому счету, не самостоятелен и он проигрывает — это подтверждается неуклонным, продолжающимся уже длительное время продвижением российских войск в зоне СВО. Еще один момент — все, что сделает Зеленский, если это можно будет оценить хоть немного позитивно, он сделает, потому что на него надавил Трамп.
— Трамп назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире», который приходит в Вашингтон и каждый раз уходит с десятками миллионов долларов. Что кроется за этой «похвалой» в сторону Киева?
— Я бы это прочитывал так: «на продолжение или увеличение помощи не рассчитывайте». Это обоснование позиции Трампа и его администрации по сокращению поддержки Зеленского, либо полному ее прекращению. США хотят, чтобы в случае, если Зеленский еще какое-то время останется у власти и киевский режим сохранится, поддержку на себя взяла Европа, а не они.
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