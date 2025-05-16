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22:16
Кириенко и Мантуров согласились возглавить подготовку по празднованию 80-летия Калининградской области
22:14
Паслер пообещал Екатеринбургу сотни новых автобусов: как отмечали 100-летие городского парка. Фото
22:06
Ситников показал, как готовить эффективных управленцев внутри региона
Как прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж
22:00
«Продаю кольца, чтобы кормить детей»: где сейчас Ксюша Новикова из «Блестящих»
21:54
В бывшем особняке экс-главы МИД РФ прошли обыски по делу об убийствах
21:38
Мошенничество на миллионы, перевод генерала Свинова и индексация зарплат: главное в Кургане за 16 мая
Россию и Украину ждут еще минимум пять раундов переговоров
21:37
Около «Парк Хауса» в Екатеринбурге пропало электричество. Фото, видео
21:25
Россия поставила Украине жесткий, но понятный ультиматум
21:20
Тюменские вузы назвали сроки начала приемной кампании 2025 года
Новый завод сделал Челябинск центром робототехники
21:15
В Кургане проходит «Ночь музеев»: жители осваивали военную технику, VR и мастерили артефакты. Фото
21:13
Мединский вспомнил 21-летнюю войну со шведами, говоря о спецоперации России
21:08
В Нижневартовске затягиваются сроки сдачи проблемной новостройки
Свердловские слухи: Паслер соберет олигархов
21:07
Мединский процитировал Бисмарка, что русских никогда не надо обманывать. Видео
21:01
Выдвижение губернатора Артюхова на пост главы ЕР на Ямале связывают с партийным усилением. Инсайд
21:01
Финансовый крах, конфликт с Киркоровым и скандальный развод: Анжелике Агурбаш — 55
1
Масштабный обмен пленными, детали прекращения огня: Мединский и Умеров подвели итоги переговоров
21:00
Губернатор Ямала возглавил реготделение «ЕР», а полицейский покидает пост: события дня в ЯНАО
20:56
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
20:54
Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов больше не пытается попасть на СВО
1
В России начали новый этап борьбы с очередями в поликлиниках
20:53
Мединский ответил, почему РФ против прекращения огня для переговоров
20:51
В Екатеринбурге ищут 73-летнего пенсионера, не вернувшегося из магазина. Фото
1
20:46
Трамп решает, кого обвинить в продолжении российско-украинского конфликта
Пермские слухи: коммунисты хамят военным
20:46
Крупный пермский ТРЦ ищет руководителя парка развлечений за 120 тысяч в месяц
20:41
Британцы готовят план против России на переговорах в Турции
20:38
Политолог назвал самое большое достижение переговоров в Стамбуле
1
Прогресс в диалоге, перспективы завершения СВО: как зарубежные СМИ оценили ход переговоров России и Украины
20:28
«Не справится»: Лоза пояснил, почему не разрешит Клаве Коке петь песню «Плот»
1
20:25
В ХМАО судебные приставы спасли алиментщика во время приступа эпилепсии
20:25
В Тюменской области нашли древний артефакт возрастом более 56 миллионов лет. Фото
К переговорам в Стамбуле Путин получил итоги закрытого опроса
20:24
Пермяки требуют 7 миллионов за отравление в скандальной пекарне «Хлебница»
20:23
Крупнейший застройщик Челябинска раскрыл свою финансовую отчетность
1
20:22
В Екатеринбург привезли тысячу уникальных работ со всего мира. Фото
Турция назвала два пути развития украинского конфликта: заявления Хакана Фидана в начале переговоров
20:21
Площадку рядом с кладбищем в Екатеринбурге застроит владелец «Алатыря». Скрин
2
20:21
Кириенко и Мантуров лично проверили, как в Калининградской области помогают участникам СВО
20:20
В Салехарде определили ученика года
Дефицит рабочей силы в России: миф или реальность
20:20
Клан любимых мастериц экс-губернатора ХМАО Комаровой проверяют силовики
20:18
В Тюмени задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии
1
20:17
Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Слухи ХМАО: рестораторы услышали Кухарука
20:16
Екатеринбуржца, выстрелившего у храма, выпустили из СИЗО
20:12
Под завалами свечного завода в Башкирии нашли погибшего
20:10
«Ночь музеев» в Екатеринбурге: топ интересных площадок
Тюменские слухи: чиновники вспомнили «карательные субботники»
20:03
Производственные цеха, гаражи, типография: что «Курганприбор» купил за 307 млн в Новосибирске
20:01
Стало известно, будет ли платным вход на первый городской пляж Тюмени
19:49
Как готовить курицу и не заразиться сальмонеллезом: главные правила
1
Слухи ЯНАО: дело Воронова близится к финалу
19:44
В центре Челябинска перевернулась иномарка. Фото, видео
19:35
Ямальская шахматистка Горячкина поборется за право сыграть с чемпионкой мира
19:34
Директор покойного Шатунова резко отреагировал на выпад Разина
Курганские слухи: фантомные работники завода
19:33
В Одессе постамент демонтированного памятника Екатерине II раскрасили в триколор
19:33
Кредиторы требуют со скандального нефтесервиса в ХМАО миллиарды рублей
19:32
Где в ХМАО продают дешевую клубнику. Инфографика
1
Челябинские слухи: VIP штурмуют арену «Трактор»
19:29
Глава МИД Турции: РФ и Украина договорились о новой встрече
19:28
Бывший рязанский вице-губернатор Греков осужден за мошенничество и взятки
19:26
В сетевых отелях Тюмени Azimut и Hilton не осталось мест на время форума TNF
2
Киев потерял F-16, ВС РФ освободили Вольное Поле: карта СВО на 16 мая
19:25
Медведев поддержал кандидатуру губернатора ЯНАО Артюхова на должность главы реготделения партии
19:24
Что известно о главном коммунальщике Сургута, ушедшем в отставку
19:21
В Ноябрьске потерялась девочка. Фото
Переговоры России и Украины рискуют дойти до драки
19:20
Новому главе тюменского депкультуры устроили проверку конфликтом
19:17
Медведев предложил челябинскому экс-замгубернатора возглавить ЕР в НАО
19:15
Полное заявление Мединского после конца переговоров в Стамбуле. Видео
1
19:12
Минюст пополнил список иноагентов
19:12
В Тюмени запустили речные прогулки по Туре
19:09
Москва и Киев договорились обменяться мнениями по концу огня в зоне СВО
19:06
Главный энергетик ХМАО проверил Няганскую ГРЭС после аварийной остановки
19:05
Медведев одобрил новую должность для свердловского губернатора. Видео
4
19:05
Мединский ответил, когда стартуют новые переговоры с Украиной
19:03
Полиция разыскала мигрантов, обсуждавших создание национальной республики в ХМАО
19:03
Мединский анонсировал рекордный обмен пленными с Украиной
19:02
Россия довольна переговорами с Украиной в Стамбуле
2
19:01
Украина на фоне переговоров с Россией расторгла таможенное соглашение
1
18:59
ФСБ раскрыла уральскую группу, которую подозревают в краже 32 миллионов рублей из курганского бюджета. Видео
5
18:57
Мединский о просьбе Киева встретиться с Путиным: «примем к сведению»
18:50
На Ямале готовятся к завершению отопительного сезона
18:49
В Челябинске в честь 90-летия завода «Станкомаш» установили памятную скульптуру. Фото
18:47
Мединский раскрыл, когда начнутся новые переговоры РФ и Украины
18:46
В центре Перми введут запрет для водителей. Схема
1
18:46
Лично знавший группу Дятлова ученый раскрыл, что сгубило туристов
4
18:45
Житель ХМАО отсудил компенсацию у отеля в Анапе за испорченный из-за разлива нефти отдых
18:40
Глава украинской делегации анонсировал следующий раунд переговоров с Россией
18:39
Умеров подтвердил готовность Украины на рекордный обмен пленными с РФ
18:38
Мединский: Москва и Киев обменяются мнениями по прекращению огня в зоне СВО
18:37
Мединский доволен переговорами в Стамбуле
18:36
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными «1000 на 1000» с Украиной
3
18:35
Зеленский созвонился с Трампом, Макроном, Мерцем и Стармером после переговоров в Стамбуле
18:33
Умеров: на переговорах обсуждались контакты Путина и Зеленского
18:33
Что известно о новом директоре филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге
18:33
У 10-летнего ребенка во время тренировки в Челябинске случился инсульт
18:31
Погибший в зоне СВО пожарный из ЯНАО награжден медалью «За отвагу»
18:31
Украина ведет подготовку к возможной встрече на уровне лидеров стран
18:30
Ученые оценили масштабы браконьерского промысла ценной рыбы в ЯНАО. Инфографика
18:29
В ХМАО прокуратура заставила мошенника вернуть пенсионеру 600 тысяч рублей
18:28
Главе управления по ЦФО «Военно-строительной компании» вменяется взятка в 20 млн
18:27
Замдиректора департамента Минтранса получил вместе с подельниками свыше 700 млн
18:23
В Челябинске перенесли остановку на железнодорожном вокзале
18:19
Сыр, молоко и техника: как курганские предприятия будут покорять азиатский рынок
2
18:18
В центре Перми девушка села на рельсы перед движущимся трамваем. Видео
18:17
«Подкараулил и погнался за ним»: тюменец преследовал мальчика до его дома. Видео
18:10
НДФЛ и налог по упрощенной системе дали весомый прирост в челябинский бюджет
18:08
В Свердловской области остро не хватает работников сельского хозяйства
2
18:02
В Тюмени начали штрафовать водителей электросамокатов. Фото
18:02
Политолог объяснил, почему Турцию снова выбрали местом переговоров, несмотря на антироссийские выпады
18:02
Курганские полицейские поймали наглого мошенника из Екатеринбурга
18:00
От «парикмахера» в главные дорожники: что известно о задержанном директоре «Ямалавтодор» Сарашвили. Фото
1
17:59
В Екатеринбурге изменят маршруты девяти автобусов. Карта
1
17:55
Переговоры между Россией и Украиной еще не закончены
2
17:55
Филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге съехал: что можно найти в новом месте. Фото
17:54
ТАСС: делегации РФ и Украины общались на русском языке
2
17:52
В Перми бывшего пристава будут судить за превышение полномочий
17:47
Омбудсмен ХМАО предложила облегчить реабилитацию раненых бойцов СВО
1
17:45
В деле об убийстве мэра Самары появились два новых фигуранта
17:43
Научат стрелять и перевязывать раны: в Кургане школьников отправят в лагерь на военно-полевые сборы
3
17:43
ВЦИОМ: уровень доверия Путину превысил 81%
4
17:41
Ямальские врачи спасли младенца, который едва не умер после родов
17:37
В Асбесте суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему мужчину. Фото
17:37
В Тюмени начнутся перебои с горячей водой
17:34
Пермский художник создал скульптуры из частей корпуса старейшего вуза. Фото
17:32
Политолог раскрыл смысл одновременной поездки Зеленского и Алиева в Албанию
17:32
Владелец ночного клуба из ХМАО оправдался за стрельбу в посетителя
17:30
Жители ЯНАО стали реже обращаться в кредитные организации
17:30
Челябинский минздрав: болеть за «Трактор» полезно для здоровья
2
17:30
Челябинец вышел с больничного к закрытому офису и взыскал с фирмы 1,3 миллиона
17:29
В Кургане начнут продавать клубнику из Киргизии
1
17:29
В мэрии Ноябрьска объяснили, почему вода в озере Ханто окрасилась в красный цвет
17:28
В Перми возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика
17:28
Ватикан предложил новую площадку для переговоров после стамбульской встречи
2
17:26
Сокращение летних каникул у школьников оказалось фейком
17:23
Переговоры России и Украины завершены
1
17:20
Из оренбургского правительства уволилась пиарщица Паслера - на фоне слухов про Екатеринбург
3
17:19
Украинская делегация села за стол, не став дожидаться российских коллег
17:15
Челябинцев предупредили об опасных аттракционах около магазинов и в скверах
17:15
Ансамбль «Цветень» и встречи с героями: где провести «Ночь музеев» в Кургане. Афиша
17:13
Новыми автомобилями челябинцы стали интересоваться на 43% чаще
1
17:11
Курганцев на выходных ожидает теплая погода и снижение активности комаров
1
17:10
День почитания Старорусской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать
17:09
Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет
2
17:05
Пермский край заполонили клещи
17:05
В Екатеринбурге от памятника архитектуры отвалился кусок. Фото
2
17:01
Ремонт здания «Благородного собрания» в Перми оценили в 307 млн рублей
17:00
Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле использует переводчик
1
16:58
Главный коммунальщик мэрии Сургута покидает пост
16:57
Экс-глава ФБР намекнул на убийство Трампа, началось масштабное расследование
16:57
Пилот вертолета, рухнувшего под Первоуральском, выплатит миллионы пассажирке
16:57
Директора правительственного фонда Тюменской области оставили под арестом
16:57
На дроны свердловского депутата идут заказы из Африки. Фото
2
16:56
Экс-тренер ХК «Зауралье» Звягин переманил лидера курганской команды в Москву. Инсайд
16:54
Экс-главу «Ямалавтодора» обвинили в новых хищениях
16:53
Минздрав планирует почти полностью избавиться от дефицита врачей в 2025 году
2
16:50
В Курганской области директор подозревается в краже насоса за полтора миллиона
1
16:48
На СинТЗ началась масштабная реконструкция системы водоснабжения
16:47
В Екатеринбурге будут судить четырех человек за кражу топлива на миллионы рублей
16:46
Что известно о курганском генерале Свинове, которому прочат переезд в южный регион
1
16:45
Трамп намекнул на новый звонок Путину
16:42
Вице-спикер заксобрания ЯНАО Ситников покинул пост главы реготделения ЕР
16:39
Дочь челябинского олигарха Аристова должна отдать государству 428 млн рублей
16:32
В филиале Пушкинского музея в Екатеринбурге неожиданно сменился директор
1
16:31
РФ и Беларусь согласовали дополнительные меры на случай агрессии
16:28
Суд отпустил директора стройфирмы, обманувшей 130 челябинских дольщиков
16:26
Соучастника экс-главы ГАИ Челябинска отправили в СИЗО
16:23
Артюхов рассказал Новаку о юбилейных торжествах в Новом Уренгое
16:23
Сбежавшая из Ханты-Мансийска школьница оказалась воспитанницей детдома
16:23
В Перми ребенка покусали собаки. Видео
16:22
Видео начала переговоров России и Украины в Стамбуле
16:21
Делегация Украины проигнорировала официальный дресс-код
3
16:18
Курганский ХК «Зауралье» покидает один из лидеров Шиафотдинов
16:16
«Бред и провокация»: Лука Затравкин — о новом внебрачном сыне Никаса Сафронова
16:15
Ученые Пермского Политеха развеяли миф о премиум-бензине
1
16:15
Природнадзор определит вред природе из-за разлива нефти в ХМАО
16:11
Коуч и водитель такси из Сатки поженятся в реалити-шоу «Четыре свадьбы». Фото
16:10
В ХМАО суд закрыл дело экс-куратора скандальной больницы-долгостроя
16:09
Тюменский подрядчик урвал миллиарды из федерального бюджета
16:04
Украина и РФ обменялись телами военных по формуле 909 на 34
1
16:03
Песков: Путин сегодня вечером может провести международный разговор
16:02
Аналитики назвали самые популярные бьюти-услуги в ХМАО
16:02
Мэр Екатеринбурга поблагодарил Фонд святой Екатерины за День Победы. Фото
15:59
Путин провел совещание Совбеза по информационной безопасности. Видео
15:56
В Пермском крае закрыли опасную столовую
15:56
Фидан назвал переговоры РФ и Украины подготовкой к встрече лидеров стран
15:56
Какие праздники отмечают 17 мая 2025: что нельзя делать в этот день
15:55
Текслер заявил о системности решения экологических проблем в Челябинской области
15:55
Фонд Ройзмана* подал жалобу на свою ликвидацию
1
15:52
Многодетные семьи ХМАО могут купить машину со скидкой
15:52
Погоня, обвинения и арест: непростая детективная история полицейского Порядина из Щучьего. Видео
5
15:51
В Челябинске снесли нелегальные киоски на Привокзальной площади
2
15:50
Глава МИД Турции заявил только о двух путях по ситуации на Украине
15:49
Пелагея приедет с бесплатным концертом в Тюменскую область
2
15:46
Неизвестный потушил Вечный огонь в Воронеже венками и цветами
15:45
Овощи стремительно дорожают в Свердловской области. Инфографика
2
15:42
Экодом в Нижнем Тагиле станет одной из площадок «Ночи музеев»
2
15:42
Видеотрансляция переговоров России и Украины
15:39
Сирия нашла инвестора для порта Тартус после разрыва сделки с Москвой
1
15:36
В Турции начались переговоры делегаций РФ и Украины. Видео
15:34
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
15:30
В Челябинске выбрали председателя обновленной молодежной палаты. Фото
15:26
Арестован глава управления по делам миграции ростовского ГУ МВД
15:25
Все выступления России на «Евровидении»: провалы, взлеты и скандалы
15:23
Екатеринбуржцев, затащивших в сауну восемь мальчиков, отпустили на свободу
1
15:22
В Челябинске построят новый крупный торгово-выставочный комплекс. Скрин
4
15:21
Автомобиль Мединского прибыл к месту переговоров с Украиной
15:20
Пермскую «Парму» покинул лучший снайпер Гарретт Нэвелс. Фото
2
15:20
Bloomberg: Украина запаниковала после слов Трампа о встрече с Путиным
15:19
В Кремле ждут итогов переговоров в Стамбуле, встреча Путина и Трампа необходима: что сказал Песков
15:18
Аграриев ЯНАО переведут на отечественную «цифру»
15:16
Суд вновь отказался выпускать из-под ареста экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
1
15:15
Замруководитель Сибирского управления Ростехнадзора арестован за взятку
15:15
Лукашенко: в Белоруссии размещается «Орешник» и другое вооружение
15:15
На выходных в Шадринске похолодает
15:14
Грибок на стенах и неисправность системы: в курганской столовой обнаружили санитарные нарушения
15:13
Суд арестовал высокопоставленного челябинского силовика. Фото
15:09
В Тюмени начали продавать свежую клубнику
1
15:09
Польша хочет отдать Украине старые истребители МиГ-29
15:07
Экс-сотрудник СБУ выразил опасения по поводу состава делегации Украины
15:03
ВС РФ продвинулись в ДНР
15:03
В Челябинской области чествовали почетных благотворителей фонда «Металлург»
15:02
Кремль: Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн
15:00
Тюменцев ждет дождливый месяц
15:00
Миллиардер из ХМАО закупил сотрудникам вахтовые вагончики с хамамом. Видео
14:59
Появились кадры аварии с участием фуры, которая не довезла в Пермь трофейную технику НАТО. Видео
14:56
Украина выразила готовность к полному прекращению огня
13
14:55
Песков — URA.RU: встреча Путина и Трампа поможет завершить конфликт на Украине
1
14:55
Песков прокомментировал предложение о возрождении Совета Россия-НАТО
14:55
Благотворительный фонд «Металлург» направил 1,5 млрд нуждающимся в 2024 году
14:55
В Кремле назвали главное препятствие скорой встречи Путина и Трампа
14:54
Генпрокуратура спасла жителей челябинского дома от кипящей канализации
1
14:52
Буддистские монахи второй день молятся в Турции за мир между РФ и Украиной
14:52
Единственный живущий в Салехарде ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-летие
14:51
Суд ХМАО пересмотрит дело опального олигарха Копагойры
14:47
«Пришлось уносить парня на руках»: подростки устроили массовую драку в Тюмени. Видео
1
14:46
Российская делегация выехала на место переговоров. Видео
14:45
В ДНР освобожден населенный пункт Вольное Поле
1
14:45
Мэр Орлов пригрозил главам районов увольнениями из-за плохой уборки улиц Екатеринбурга
4
14:40
Курган богат талантами: студентка КГУ создала проект по регулированию ИИ и получила награду в Москве. Фото
1
14:40
Не спешите высаживать помидоры: Челябинскую область накроют ночные заморозки
14:40
На свердловских чиновников открыли массовую охоту от имени экс-главы
1
14:39
В Кузбассе восстановили электроснабжение после аварии
14:38
Бабушкина отвезет на Донбасс глав уральских предприятий. Фото
2
14:37
Задержанный экс-начальник ГАИ Челябинска Гайде подал рапорт об отставке
3
14:35
Расходы Тюменской области в 2024 году превысили 324 млрд рублей
14:35
ТАСС: США переговорят с делегацией РФ перед переговорами с Украиной
1
14:30
На месте, где власти Кургана запретили стройку, вырубили деревья. Видео
2
14:30
В Стамбуле закончились переговоры Турции, США и Украины: вся информация к этому часу
3
14:24
Главный полицейский района в ЯНАО покидает пост, проработав два года
14:23
Прогноз для аллергиков: концентрация пыльцы в Москве и Петербурге 17-18 мая
14:23
В ЕС допустили снижение потолка цены на российскую нефть
14:23
Отчим погибшего бойца СВО может получить месячную компенсацию
14:22
Экс-директор художественного музея ХМАО переехала в Челябинск на новое место работы
14:18
В Курганской области увеличат зарплаты 18 тысячам бюджетников
6
14:17
Екатеринбуржцам расскажут, как правильно спать
2
14:15
Ямальская фирма разобрала и затопила теплоход перевозчика из Омска. Фото
14:10
Тюменского миллионера попросили перестать демонизировать госкорпорации
14:10
В родном поселке губернатора Махонина благоустроят пляж. Схема
1
14:08
Тюменские водолазы ищут пропавшего рыбака. Фото
14:06
Сколько в Тюмени стоит одеть ребенка на выпускной
14:05
«На выборы пойдут 8 бойцов СВО» — «Единая Россия» подвела итоги праймериз в ХМАО
2
14:03
В Стамбуле прошла встреча представителей Турции, США и Украины
2
14:03
«Сражен наповал»: полпреда Жогу очаровали медвежата в центре реабилитации для животных. Фото, видео
14:02
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Спикер ЗСО Гербер просит челябинцев поучаствовать в предварительном голосовании. Видео
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BBC: представитель Госдепа США встретится с Мединским
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В Чусовом Пермского края назначили нового главу телевидения
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Тюменские мошенники нашли новый способ обмана школьников
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Когда и как сажать лук-севок по лунному календарю в 2025 году
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Лимит на банковские операции в 100 тысяч рублей вводится не для всех россиян
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В центре Перми отреставрируют старинное здание конца XIX века
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В озеро Ханто в Ноябрьске с началом таяния снега потекла краска. Фото
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Россельхознадзор нашел массовые нарушения в 34 челябинских магазинах «Светофор»
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В Тюмень завезли новые доллары
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В Челябинске на берегу озера строят новый крупный коттеджный квартал. Фото
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«Ростех» представил суперточную многоцелевую ракету «Изделие-305»
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