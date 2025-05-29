Путин уравнял отцов в правах с матерями

Президент Владимир Путин решил устранить неравноправие между родителями. На встрече с многодетными семьями 29 мая глава государства поручил вводить льготы не только для матерей, но и отцов. Как объяснили эксперты URA.RU, это поможет им больше времени проводить с детьми, депутаты уже проработали ряд преференций для отцов, которые остается только актуализировать и принять.
На видеосвязи с президентом были семьи, награжденные орденом «Родительская слава», и те, в которых мамы удостоены звания «Мать-героиня». Всего девять семей — из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Кемеровской, Запорожской областей, Крыма, Ингушетии и Еврейской автономной области. «Искренне рад приветствовать большие, дружные семьи, в которых взрослые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей. Это, конечно, всегда считалось самым главным для любого человека и очень важным для всей нашей страны», — сказал Путин.
Крепкие и дружные семьи были и будут оплотом, гордостью страны, отметил президент. По его мнению, подлинные семейные ценности остаются для россиян непреложными, «как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить».
«У нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно. Сейчас ожидаемое количество детей, по социологическим опросам, больше двух детей, а желаемое — больше трех. Это очень хорошая тенденция в обществе складывается», — подчеркнул глава государства.
Именно семьи с детьми — в центре всех решений и проектов государства, вновь обратил внимание президент. «Мы постоянно дополняем меры поддержки семьи, выстраиваем их в комплексную систему», — заявил Путин.
Прежде чем перейти к разговору, президент поздравил Евгению Радионову — мать десяти детей из Екатеринбурга — с юбилеем и передал ей слово. Она обратилась к Путину с просьбой ввести льготы для отцов в многодетных семьях. «Конечно же, для наших пап тоже — чтобы какие-то льготы были, потому что они, получается, и на работе, и в семье стараются помогать, чтобы почести были не только мамам, но и папам», — сказала многодетная мать.
Президент сообщил, что власти уже давно обсуждают этот вопрос и попросил вице-премьера Татьяну Голикову довести до конца введение льгот для многодетных отцов. В честь дня рождения Евгении Радионовой Путин пообещал организовать ее семье поездку на Красную поляну. «В любое время: если в июне — значит в июне, в августе, когда хотите», — сказал с улыбкой глава государства.
В ходе общения Путин уделил внимание каждой семье. Он даже не отвлекся на внезапно зазвонивший телефон, лишь поднял трубку и сказал «потом». Родители и дети рассказали президенту, чем гордятся и что их беспокоит.
Дети из семьи Беляевых из Пензы даже исполнили для президента музыкальную композицию и пригласили Путина к себе в гости. К ним присоединилась семья из Калининградской области, которая тоже устроила президенту концерт. Вообще, на встречах Путина с детьми всегда громко, звонко и задорно: дети есть дети. Девочка из Магаса показала свой рисунок. Многодетный отец из Рязанской области обратился с просьбой. «Берегите себя, вы нужны нам», — сказал он президенту.
Анонсируя встречу Путина с семьями, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что это «очень важная тема для страны, учитывая демографические проблемы, которые присутствуют и пока не удается побороть, над которыми усиленно работают». Президент понимает, что государство уже многое сделало для поддержки семей, поэтому добиться повышения рождаемости можно только изменив менталитет людей, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его мнению, рождаемость не зависит от экономического благополучия. В качестве примера политолог привел Ингушетию, другие южные регионы России, страны Ближнего Востока, где «5-10 детей — это нормально».
“Встреча имеет символическое значение. Путин показывает, что многодетные семьи — это ориентир, к которому надо стремиться. Должно быть популярно, модно и правильно иметь многодетные семьи, а исключением из правила должны стать бездетные и малодетные семьи”, — заявил Иванов.
Поручение президента доработать льготы для многодетных отцов поможет уравнять их в правах с матерями, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У нас всегда считалось, что ребенок — часть матери, а не отца. Это как если бы врачами могли быть только мужчины: в таком случае женская половина врачей не имела бы права лечить. То же самое сейчас с неравноправием матерей и отцов, фактически половина участников процесса выведена из правового поля», — объяснил политолог.
Наработки по льготам для многодетных отцов уже есть, их можно оперативно актуализировать и рассмотреть, рассказала URA.RU председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Парламентарий выразила надежду, что внимание президента к этой теме поможет ускорить процесс, потому что пока многие инициативы блокируются правительством или Минтрудом.
“Самое главное — многодетные отцы нуждаются в том, чтобы для них был снижен пенсионный возраст, тем более что мужчины вообще меньше живут. Мы говорили, что нельзя увольнять отцов, если это единственный кормилец в семье. Главная проблема вообще многодетных семей — жилищная, конечно, в этом нужно помогать”, — рассказала Останина.
Останина также предложила ввести звание «Отец-герой», а материнский (семейный) капитал — назвать просто семейным капиталом, ведь распоряжается им все-таки вся семья. «Это было бы абсолютно правильно. Совершенно очевидно, что особая миссия женщины состоит в том, что именно она вынашивает, рожает ребенка. Но воспитать ребенка без отца рядом очень сложно, особенно многодетной семье», — отметила собеседница URA.RU.
В преддверии Международного дня защиты детей всегда звучит много разных предложений. Так, одна из самых громких последних инициатив поступила от основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Он предложил отменить пенсии для людей, родившихся после 1995 года. По его мнению, они должны сейчас решить, будут ли копить деньги на старость или рожать много детей, которые в дальнейшем должны их содержать.
Такое предложение идет вразрез с тем, что продвигает президент, считает политолог Дмитрий Журавлев. Это из той же серии, что и «давайте не помогать семьям с детьми, а введем налог на бездетность», подчеркнул собеседник URA.RU.
«Такое агрессивное навязывание не даст результата. Если бы после подобного решения в каждом доме появились дети, то может и ладно, но этого же не произойдет. Если люди считают, что дети должны быть, они появятся, заставляете вы их или нет, но репрессии тут точно не помогут», — заключил политолог.
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