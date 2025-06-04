НАТО хочет заблокировать торговые пути России на Восток

Запад использует разлад Москвы с еще одной бывшей советской республикой

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Порты «Срединного маршрута» к югу от России развиваются, НАТО пытается исключить Москву из проекта, уверены эксперты
Порты «Срединного маршрута» к югу от России развиваются, НАТО пытается исключить Москву из проекта, уверены эксперты Фото:

НАТО планирует блокировать новые торговые пути России на Восток. Североатлантический альянс провел в июне совместный с Азербайджаном тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству». Как объяснили эксперты URA.RU, Запад пытается использовать период охлаждения в отношениях Москвы и Баку, чтобы закрепиться в регионе и решить несколько геополитических задач.

У НАТО есть программы партнерства со всеми странами Закавказья, напомнили эксперты
У НАТО есть программы партнерства со всеми странами Закавказья, напомнили эксперты
Фото:

Совместные учения НАТО и Азербайджана проходят в Центре военных игр Национального университета обороны республики. В рамках тренинга организуют теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями. Такие программы сотрудничества со странами Южного Кавказа — не что-то новое, государства региона в той или иной степени взаимодействуют с альянсом, напомнил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. По его словам, НАТО хотела бы укрепиться в Азербайджане, поскольку страна расположена в стратегически важном регионе. Через нее проходят торговые пути, значение которых для России повысилось в связи с закрытием прямых маршрутов в Европу.

«Усиление позиций НАТО здесь расширяет возможности западных стран, в том числе и в контексте логистических маршрутов — торгового пути „Север — Юг“ и „Срединного коридора“, проходящего по территории Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Это важные маршруты, которые в последнее время бурно развиваются, включая бакинский нефтяной порт и порты Актау и Курык на противоположном берегу Каспийского моря. С Казахстаном, кстати, Запад тоже сотрудничает в различных форматах, поскольку это еще одна ключевая страна в логистической цепочке», — напомнил Арешев.

Особенно важен для России маршрут "Север — Юг", подчеркнули политологи. С 2022 по 2023 годы общий объем перевозок по нему увеличился на 18% — с 19 до 22,6 млн тонн. В 2024-м показатель вырос на 19% и составил 26,9 млн тонн. Товарооборот России в этом направлении будет только расти с учетом непростой геополитической обстановки в европейской части страны.
России выгодно развивать торговые маршруты по своей территории, но ЕС хочет лишить ее этой возможности, отметили политологи
России выгодно развивать торговые маршруты по своей территории, но ЕС хочет лишить ее этой возможности, отметили политологи
Фото:

Что касается «Срединного коридора», его значение скорее политическое, считает научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «России выгодно перевозить товары на Восток по своей территории. Это развивает логистику: строятся дороги, пункты хранения, создается много рабочих мест», — сказал он.

Развитием «Срединного коридора» Евросоюз добивается, чтобы торговые пути из Китая на Запад шли по территории Средней Азии, а не России». Прокладывая его у южного подбрюшья страны, европейцы хотят, чтобы потребность в таком же торговом пути по территории РФ отпала, отмечают эксперты. Это вписывается в их стратегию по экономической изоляции Москвы, и Казахстан с Азербайджаном в такой игре обретают особое значение для Брюсселя.

Торговля по маршрутам в обход Европы растет, поэтому ЕС хочет помешать России наращивать товарооборот с другими странами, подчеркивают специалисты
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Североатлантический альянс воспользовался охлаждением в отношениях Москвы и Баку, и пытается не упустить окно возможностей, чтобы обосноваться в Закавказье, комментирует старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Разлад между двумя странами произошел после крушения 25 декабря 2024 года самолета авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), в котором погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Воздушное судно выполняло рейс Баку — Грозный и упало в Казахстане, у города Актау. В тот же день Ильхам Алиев прервал визит в Россию, где должен был участвовать в саммите СНГ.

Позднее он созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, который выразил ему соболезнование в связи с трагедией. Однако через три дня президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL «получил повреждения вследствие обстрела с земли» и потребовал от России «наказания виновных и выплаты компенсации из-за авиакатастрофы». В феврале Азербайджан сообщил о закрытии Русского дома при Россотрудничестве в Баку, а в мае стало известно, что Алиев не приедет на парад Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Сейчас азербайджанское руководство играет в дистанцию с Россией, и НАТО это использует. Альянс действует здесь против Москвы, но делает это все же с переменным успехом», — заметил политолог.
Разлад между Россией и Азербайджаном выгоден западным странам, полагают эксперты
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Южный Кавказ дает выход к южному подбрюшью России, к регионам Северного Кавказа. Укрепление в Азербайджане позволило бы Западу, если понадобится, дестабилизировать обстановку на российском юге, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. У Азербайджана также выгодное географическое положение по отношению к Ирану.

«Он находится довольно близко к Тегерану. Это возможность угрожать иранской столице, проводить разведывательные мероприятия. Кроме того, это способ придержать амбиции Турции, которая теперь считает регион своим, и никому его отдавать не собирается», — подчеркнул эксперт.

Баку сотрудничество с НАТО нужно, чтобы диверсифицировать внешние связи. Например, с американцами, чтобы сбалансировать отношения с Турцией. Анкара серьезно обосновалась в Азербайджане, и это напрягает местные власти, сказал Мирзаян. При определенных обстоятельствах противоречия с Ираном тоже могут создать небольшой стране Южного Кавказа военные проблемы, а значит, необходимо искать крупных и влиятельных союзников, рассуждает он.

По словам политолога, Азербайджану выгодно сотрудничество с НАТО, но вряд ли руководство республики хотело бы всерьез вступать в конфронтацию с Россией и становиться передовым флангом блока. Конечно, на Западе будут рады включить Азербайджан в орбиту своего влияния и заблокировать новые торговые пути России на Восток, отметил он. «Однако в Баку считают торговлю с Москвой выгодной, и на этом этапе не станут идти на поводу своих западных партнеров», — резюмировал он.

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НАТО планирует блокировать новые торговые пути России на Восток. Североатлантический альянс провел в июне совместный с Азербайджаном тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству». Как объяснили эксперты URA.RU, Запад пытается использовать период охлаждения в отношениях Москвы и Баку, чтобы закрепиться в регионе и решить несколько геополитических задач. Совместные учения НАТО и Азербайджана проходят в Центре военных игр Национального университета обороны республики. В рамках тренинга организуют теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями. Такие программы сотрудничества со странами Южного Кавказа — не что-то новое, государства региона в той или иной степени взаимодействуют с альянсом, напомнил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. По его словам, НАТО хотела бы укрепиться в Азербайджане, поскольку страна расположена в стратегически важном регионе. Через нее проходят торговые пути, значение которых для России повысилось в связи с закрытием прямых маршрутов в Европу. «Усиление позиций НАТО здесь расширяет возможности западных стран, в том числе и в контексте логистических маршрутов — торгового пути „Север — Юг“ и „Срединного коридора“, проходящего по территории Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Это важные маршруты, которые в последнее время бурно развиваются, включая бакинский нефтяной порт и порты Актау и Курык на противоположном берегу Каспийского моря. С Казахстаном, кстати, Запад тоже сотрудничает в различных форматах, поскольку это еще одна ключевая страна в логистической цепочке», — напомнил Арешев. Что касается «Срединного коридора», его значение скорее политическое, считает научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «России выгодно перевозить товары на Восток по своей территории. Это развивает логистику: строятся дороги, пункты хранения, создается много рабочих мест», — сказал он. Развитием «Срединного коридора» Евросоюз добивается, чтобы торговые пути из Китая на Запад шли по территории Средней Азии, а не России». Прокладывая его у южного подбрюшья страны, европейцы хотят, чтобы потребность в таком же торговом пути по территории РФ отпала, отмечают эксперты. Это вписывается в их стратегию по экономической изоляции Москвы, и Казахстан с Азербайджаном в такой игре обретают особое значение для Брюсселя. Североатлантический альянс воспользовался охлаждением в отношениях Москвы и Баку, и пытается не упустить окно возможностей, чтобы обосноваться в Закавказье, комментирует старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Разлад между двумя странами произошел после крушения 25 декабря 2024 года самолета авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), в котором погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Воздушное судно выполняло рейс Баку — Грозный и упало в Казахстане, у города Актау. В тот же день Ильхам Алиев прервал визит в Россию, где должен был участвовать в саммите СНГ. Позднее он созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, который выразил ему соболезнование в связи с трагедией. Однако через три дня президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL «получил повреждения вследствие обстрела с земли» и потребовал от России «наказания виновных и выплаты компенсации из-за авиакатастрофы». В феврале Азербайджан сообщил о закрытии Русского дома при Россотрудничестве в Баку, а в мае стало известно, что Алиев не приедет на парад Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Южный Кавказ дает выход к южному подбрюшью России, к регионам Северного Кавказа. Укрепление в Азербайджане позволило бы Западу, если понадобится, дестабилизировать обстановку на российском юге, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. У Азербайджана также выгодное географическое положение по отношению к Ирану. «Он находится довольно близко к Тегерану. Это возможность угрожать иранской столице, проводить разведывательные мероприятия. Кроме того, это способ придержать амбиции Турции, которая теперь считает регион своим, и никому его отдавать не собирается», — подчеркнул эксперт. Баку сотрудничество с НАТО нужно, чтобы диверсифицировать внешние связи. Например, с американцами, чтобы сбалансировать отношения с Турцией. Анкара серьезно обосновалась в Азербайджане, и это напрягает местные власти, сказал Мирзаян. При определенных обстоятельствах противоречия с Ираном тоже могут создать небольшой стране Южного Кавказа военные проблемы, а значит, необходимо искать крупных и влиятельных союзников, рассуждает он. По словам политолога, Азербайджану выгодно сотрудничество с НАТО, но вряд ли руководство республики хотело бы всерьез вступать в конфронтацию с Россией и становиться передовым флангом блока. Конечно, на Западе будут рады включить Азербайджан в орбиту своего влияния и заблокировать новые торговые пути России на Восток, отметил он. «Однако в Баку считают торговлю с Москвой выгодной, и на этом этапе не станут идти на поводу своих западных партнеров», — резюмировал он.
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