НАТО хочет заблокировать торговые пути России на Восток

НАТО планирует блокировать новые торговые пути России на Восток. Североатлантический альянс провел в июне совместный с Азербайджаном тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству». Как объяснили эксперты URA.RU, Запад пытается использовать период охлаждения в отношениях Москвы и Баку, чтобы закрепиться в регионе и решить несколько геополитических задач.
Совместные учения НАТО и Азербайджана проходят в Центре военных игр Национального университета обороны республики. В рамках тренинга организуют теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями. Такие программы сотрудничества со странами Южного Кавказа — не что-то новое, государства региона в той или иной степени взаимодействуют с альянсом, напомнил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. По его словам, НАТО хотела бы укрепиться в Азербайджане, поскольку страна расположена в стратегически важном регионе. Через нее проходят торговые пути, значение которых для России повысилось в связи с закрытием прямых маршрутов в Европу.
«Усиление позиций НАТО здесь расширяет возможности западных стран, в том числе и в контексте логистических маршрутов — торгового пути „Север — Юг“ и „Срединного коридора“, проходящего по территории Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Это важные маршруты, которые в последнее время бурно развиваются, включая бакинский нефтяной порт и порты Актау и Курык на противоположном берегу Каспийского моря. С Казахстаном, кстати, Запад тоже сотрудничает в различных форматах, поскольку это еще одна ключевая страна в логистической цепочке», — напомнил Арешев.
Особенно важен для России маршрут "Север — Юг", подчеркнули политологи. С 2022 по 2023 годы общий объем перевозок по нему увеличился на 18% — с 19 до 22,6 млн тонн. В 2024-м показатель вырос на 19% и составил 26,9 млн тонн. Товарооборот России в этом направлении будет только расти с учетом непростой геополитической обстановки в европейской части страны.
Что касается «Срединного коридора», его значение скорее политическое, считает научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «России выгодно перевозить товары на Восток по своей территории. Это развивает логистику: строятся дороги, пункты хранения, создается много рабочих мест», — сказал он.
Развитием «Срединного коридора» Евросоюз добивается, чтобы торговые пути из Китая на Запад шли по территории Средней Азии, а не России». Прокладывая его у южного подбрюшья страны, европейцы хотят, чтобы потребность в таком же торговом пути по территории РФ отпала, отмечают эксперты. Это вписывается в их стратегию по экономической изоляции Москвы, и Казахстан с Азербайджаном в такой игре обретают особое значение для Брюсселя.
Североатлантический альянс воспользовался охлаждением в отношениях Москвы и Баку, и пытается не упустить окно возможностей, чтобы обосноваться в Закавказье, комментирует старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Разлад между двумя странами произошел после крушения 25 декабря 2024 года самолета авиакомпании Азербайджанских авиалиний (AZAL), в котором погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Воздушное судно выполняло рейс Баку — Грозный и упало в Казахстане, у города Актау. В тот же день Ильхам Алиев прервал визит в Россию, где должен был участвовать в саммите СНГ.
Позднее он созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным, который выразил ему соболезнование в связи с трагедией. Однако через три дня президент Азербайджана заявил, что самолет AZAL «получил повреждения вследствие обстрела с земли» и потребовал от России «наказания виновных и выплаты компенсации из-за авиакатастрофы». В феврале Азербайджан сообщил о закрытии Русского дома при Россотрудничестве в Баку, а в мае стало известно, что Алиев не приедет на парад Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
«Сейчас азербайджанское руководство играет в дистанцию с Россией, и НАТО это использует. Альянс действует здесь против Москвы, но делает это все же с переменным успехом», — заметил политолог.
Южный Кавказ дает выход к южному подбрюшью России, к регионам Северного Кавказа. Укрепление в Азербайджане позволило бы Западу, если понадобится, дестабилизировать обстановку на российском юге, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. У Азербайджана также выгодное географическое положение по отношению к Ирану.
«Он находится довольно близко к Тегерану. Это возможность угрожать иранской столице, проводить разведывательные мероприятия. Кроме того, это способ придержать амбиции Турции, которая теперь считает регион своим, и никому его отдавать не собирается», — подчеркнул эксперт.
Баку сотрудничество с НАТО нужно, чтобы диверсифицировать внешние связи. Например, с американцами, чтобы сбалансировать отношения с Турцией. Анкара серьезно обосновалась в Азербайджане, и это напрягает местные власти, сказал Мирзаян. При определенных обстоятельствах противоречия с Ираном тоже могут создать небольшой стране Южного Кавказа военные проблемы, а значит, необходимо искать крупных и влиятельных союзников, рассуждает он.
По словам политолога, Азербайджану выгодно сотрудничество с НАТО, но вряд ли руководство республики хотело бы всерьез вступать в конфронтацию с Россией и становиться передовым флангом блока. Конечно, на Западе будут рады включить Азербайджан в орбиту своего влияния и заблокировать новые торговые пути России на Восток, отметил он. «Однако в Баку считают торговлю с Москвой выгодной, и на этом этапе не станут идти на поводу своих западных партнеров», — резюмировал он.
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