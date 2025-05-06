ЕС хочет «запереть» Россию в Балтике

Будущий конфликт между Россией и странами Евросоюза может начаться в Балтийско-скандинавском макрорегионе. Страны Запада будут стремиться перекрыть России ключевой торговый путь и один из ближайших выходов в Мировой океан. По этой причине в Брюсселе приняли обширную программу милитаризации стран-членов, объяснили URA.RU политологи.
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО и Евросоюз запустили программу подготовки к конфликту с Москвой, ее планируют завершить к 2030 году. Речь идет, в первую очередь, о программе наращивания военного потенциала ЕС ReArm Europe, которую предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предполагает рост военных расходов на 1,5% ВВП, что даст 650 млрд евро на увеличение производства военной техники для стран ЕС. Еще 150 млрд Брюссель возьмет в кредит, чтобы произвести оружие для Украины и средства ПВО, ПРО для государств блока.
Милитаризация ЕС происходит в тот момент, когда переговорный процесс по Украине застопорился. Активную роль в саботаже мирных инициатив России и США сыграли не только киевские власти, но и Брюссель.
Очевидно, Евросоюз не настроен на конструктивный диалог с Россией, он создает в ее лице образ врага и готовится к длительному противостоянию. Этому есть как минимум две причины, считают эксперты URA.RU. Первая — политическая. «Они потеряли смысл будущего. Не могут сформулировать новый стратегический проект, который вывел бы их на поступательное социально-экономическое развитие. По этой причине им удобно сохранять такую чрезвычайную ситуацию, создавать ощущение внешнего вызова. Это гарантирует Евросоюзу его целостность, не дает центробежным силам разрушить блок. В 2020 году такой ЧС была эпидемия коронавируса, а сейчас — Россия», — объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Тимофей Бордачев.
Вторая причина, почему Брюссель настроен на конфронтацию, — экономическая. У стран ЕС нет эффективной самоподдерживающейся экономической модели, поэтому руководству блока приходится постоянно перераспределять деньги между разными компаниями, чтобы сохранять хозяйственную систему на плаву. В 2020-м это были фармацевтические фирмы, а сейчас в связи с конфликтом на Украине субсидии получают военно-промышленные предприятия, уточнил политолог.
«Они готовы накручивать эту тему с «российской угрозой» и даже тратить на это большие деньги. Но считаю, что серьезной войны с Россией они не хотят, потому что боятся.
Выгодоприобретателями такой политики я бы назвал традиционную элиту Германии и Франции, которую представляют, среди прочих, президент Пятой республики Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Да, их антироссийский курс разорителен для простого европейского населения, но проблемы обычных людей евробюрократов не волнуют», — отметил эксперт.
Если вооруженный конфликт и начнется, то основным театром боев будет не Украина, а Балтийско-скандинавский макрорегион, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Здесь проходят важные торговые пути России, отсюда ее корабли и суда получают доступ в мировой океан. Основав враждебное Москве государство на Украине, Запад переключится на северное направление, чтобы создать там трудности российскому судоходству и торговле. «Потенциальными участниками такой войны я бы назвал Германию, Польшу, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Берлин уже готовится, перевооружает бундесвер. Не зря министром обороны Германии назначили Бориса Писториуса — активного лоббиста военно-промышленных кругов ФРГ», — рассуждает политолог.
Евросоюз вступает в конфронтацию с Россией, чтобы отнять ее традиционные сферы влияния в Восточной Европе, считает научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Если мы хотим увидеть план будущей экспансии ЕС в постсоветское пространство, мы должны вспомнить об их программе „Восточное партнерство ЕС“, которая предусматривала постепенную интеграцию Белоруссии, Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана по модели прибалтийских стран. Конечно, при такой экспансии никто в ЕС не собирается давать России гарантии безопасности, хотя сами европейцы постоянно говорят об „угрозе“, исходящей от Москвы. Налицо — двойные стандарты Евросоюза. То, что можно им, нельзя нам», — резюмировал собеседник агентства.
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