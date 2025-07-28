Депутаты нарушили элитный консенсус в Тамбовской области

Элитный консенсус в Тамбовской области рушится. Пообещавший губернатору Евгению Первышову высокие проценты на выборах мэр Максим Косенков столкнулся с демаршем среди своих подчиненных. Так наши источники трактуют массовое выдвижение действующих депутатов от «Родины» в новый созыв. Сумеют ли акторы обеспечить победу «Единой России» и усмирить армию депутатов — в материале URA.RU.
Максим Косенков впервые стал мэром в 30 лет. Отсидев пять лет за похищение человека, Косенков возобновил карьеру. В 2016 году он возглавил отделение партии «Родина». Она стала его плацдармом для дальнейшей политической борьбы.
В 2020 году группа Косенкова, состоящая из приближенных к нему экс-чиновников и просто друзей, разгромила «Единую Россию» на выборах в гордуму. «Родина» получила 44% по партийным спискам и победила в 17 из 18 округов. Всего партии досталось 26 мест. ЕР взяла шесть мандатов, КПРФ — два, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по одному. Косенков, которому законом запрещено занимать выборные должности до 2032 года, при поддержке депутатов стал сити-менеджером. А гордуму возглавила его соратница Елена Леонова.
Ситуация начала меняться с назначением в регион участника программы "Время героев" Евгения Первышова. В 2025 году ему предстоит избраться и избавиться от приставки "врио". Как писало URA.RU, одна из его ключевых целей — обеспечить победу "Единой России" на выборах в городскую думу.
В апреле Первышов встретился с Косенковым. Последние девять лет тот представлял партию «Родина» и полностью контролировал администрацию и гордуму, состоящую из его ставленников-однопартийцев. Публично переговоры между политиками завершились сенсационным вступлением Косенкова в ЕР. Кулуарно, по словам инсайдеров, глава Тамбова пообещал обеспечить единороссам полную победу на выборах в новый созыв гордумы.
Но случилось непредвиденное. Несмотря на то, что депутатов от «Родины» считали полностью зависимыми от Косенкова, они, в обход своего патрона, массово подались на выборы. Предполагалось, что Косенков вовсе не допустит их выдвижения. Однако избирком уже зарегистрировал девять кандидатов от «Родины» из числа действующих депутатов. Они узнаваемы в своих округах и могут составить конкуренцию единороссам, говорит наш собеседник.
На сегодня зарегистрированными числятся Любовь Шанина (округ №3), Татьяна Долгова (округ №4), Ирина Хаманова (округ №10), Дмитрий Борисов (округ №11), Елена Леонова (округ №14), Владимир Хорев (округ №15), Дмитрий Неплюев (округ №18). В списках «Родины» числятся действующие депутаты Алексей Уклеин, Александр Ушаков, Татьяна Долгова и другие.
Спикер гордумы и член «Родины» Елена Леонова сообщила нам, что с Косенковым списки не согласовывались. «Мы собирались, каждый из депутатов решал, пойдет он на новый срок или нет. Потом, по уставу, голосовали и согласовывали списки в бюро центрального комитета партии. Глава администрации не принимал в этом участия», — сказала депутат. Связаться с мэром не удалось.
Народные избранники не захотели добровольно отдавать свои места и решили бороться за власть, говорит доктор политических наук, процессор Дмитрий Сельцер. «Эти люди, как известно, депутаты. У депутата чаще всего есть вполне определенная задача: разумеется, они хотят сохранить за собой этот статус. У Косенкова ситуация много сложнее, поскольку адресатов ответственности больше, да и сама ответственность высока. Ему предъявлены требования и поставлены задачи. С другой стороны, есть обязательства перед соратниками. Как он действует дальше, внутри „Родины“, мне не известно. Я думаю, он попытается сохранить контроль над думой, обеспечив при этом доминирование ЕР»
Депутат гордумы от КПРФ Артем Александров полагает, что Косенков намеренно разрешил своим соратникам баллотироваться, чтобы избежать недовольства. Это говорит о том, что «Родину» не списывают со счетов в тамбовской политике.
«Изменений в политическом плане или фронды против Косенкова я не наблюдаю. Вероятно, его команда пошла по такому пути, чтобы минимизировать конфликты. Депутатам дали шанс, их не стали оттеснять. У „Родины“ есть определенный уровень поддержки, и какое-то количество мест на выборах они могут занять. Но я считаю, что, победа будет за правящий партией» — сказал Александров.
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