Мишустин готовит экономику к мирным условиям

Премьер-министр Михаил Мишустин начал готовить экономику России к переходу на мирные рельсы. Возможно, сложнее придется предприятиям военно-промышленного комплекса. Но на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым 5 августа Мишустин показал, что перестраиваться можно без потрясений, ведь военные технологии нередко применимы и в производстве гражданской продукции. Это позволит сбалансировать экономику в будущем, объяснили URA.RU эксперты.
«Ростех» является одной из ключевых госкорпораций и играет важную роль в достижении технологического, промышленного суверенитета страны, отметил премьер Мишустин. «Компания активно участвует в решении задач национального масштаба. Это касается довольно широкого спектра продукции — от медицинских изделий до космических технологий», — сказал Мишустин и отметил особую роль госкорпорации в «обеспечении обороноспособности страны».
С оборонкой «Ростех» связывают в первую очередь. Говоря о выполнении гособоронзаказа, Чемезов сообщил, что в 2024 году он выполнен на 99,5%, а по особо востребованным образцам — на 100%. «За первое полугодие уже выполнили на 65 процентов поставки готового вооружения и на 50 процентов — средства поражения, боеприпасы.
Это так называемый президентский список. То есть мы стопроцентно и даже с опережением обеспечиваем потребности нашей армии», — подчеркнул глава «Ростеха».
По производству гражданской продукции Чемезову тоже нашлось что рассказать. Самолеты «Суперджет» и Ил-114 полностью собираются из отечественных комплектующих. Специалистам госкомпании удалось импортозаместить и более 70 систем и агрегатов самолета МС-21. Самолет, построенный полностью из российских компонентов, полетит уже в августе. «Надеюсь, что до конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем их серийно производить, — сообщил Чемезов. — Наверное, нет ни одной страны в мире, которая полностью производила бы комплектующие для своих самолетов. И Boeing, и Airbus имеют порядка девяти глобальных комплектаторов».
Впрочем, Мишустин с этим утверждением не согласился. «Одна такая страна была – Советский Союз, — заметил он, и Чемезову нечего было возразить на это. –
Надо довести все запланированные проекты до конца. Очень важна финансовая модель производства парка самолетов и вертолетов. Все ждут этих самолетов. Корпорация старается сделать их надежными и эффективными. Без сомнения, все должно быть безопасно».
Мишустин напомнил о поручении президента довести до двух процентов ВВП расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы, которые позволят укрепить технологический суверенитет страны. «Нацпроекты, которые посвящены вопросам технологического лидерства, невозможны без планирования на достаточно серьезный горизонт — 2030-2036 годы. Это то, чем мы с вами сейчас занимаемся, чтобы потом масштабировать это производство», — сообщил Мишустин.
У «Ростеха» есть перспективные разработки и в других отраслях. Только по медицинским приборам зарегистрировано более 150 наименований изделий. Среди них — онкосканер с искусственным интеллектом, датчики, анализирующие уровень сахара в крови. «Мы поставили амбициозную цель — увеличить в четыре раза присутствие на рынке. Намерены запустить в серийное производство около 40 новых видов высокотехнологичного оборудования», — отметил он.
На примере «Ростеха» Мишустин продемонстрировал, что даже сейчас, в условиях мобилизационной экономики и при большом объеме гособоронзаказа, важно не забывать о диверсификации производства и расширении номенклатуры. Это не только возможность для предприятия повысить свою рентабельность, но и шанс избежать зависимости от ситуации на иностранных межотраслевых рынках, объяснил URA.RU доцент кафедры регулированной деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
«В последние годы Россия стремится минимизировать зависимость отечественной продукции от иностранных комплектующих, потому что западные санкции формируют риски. Диверсификация производства, особенно на базе оборонно-промышленного комплекса, — это возможность укрепить технологический суверенитет страны и, как следствие, защитить отечественный рынок.
Передовые военные технологии, которые уже независимы от импорта, можно использовать для производства гражданской продукции», — пояснил Твердохлеб.
Завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Осипов подтверждает, что военно-промышленный комплекс стимулирует развитие гражданской продукции. «Представители военной науки зачастую придумывают технологии двойного назначения, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях. Их потенциал настолько велик, что возникают уникальные разработки. Например, тефлон, который изначально считался военной разработкой, или микроволновая печь. ВПК придает импульс гражданским отраслям экономики», — полагает Осипов.
По его словам, в условиях высокой ключевой ставки и дорогих кредитов предприятия ОПК без ущерба для себя могут помочь гражданским отраслям, потому что у них серьезное государственное финансирование и низкая кредитная нагрузка. «Это приведет к сбалансированному развитию экономики в стране, когда развитие ВПК и гражданской отрасли будет идти практически в одном темпе», — добавил он.
Ожидать снижения темпов развития предприятий ОПК, сокращения объемов производства после окончания СВО не стоит, считают эксперты, оборонка будет драйвером новых технологий. Как отметил политолог Марат Баширов, предприятия ОПК продолжат работать, как минимум, в прежнем режиме.
«Российское вооружение доказало свою эффективность на фронте, поэтому в будущем стоит ожидать выгодных контрактов на покупку нашего вооружения.
Учитывая специфику современного ведения боевых действий, многие страны пересмотрели свое отношение к разным видам вооружения. Например, они уже понимают, какие технологии нужно использовать во время штурма. Именно поэтому будут обращаться к нашему опыту и технологиям, чтобы успешно сражаться на фронте, как и мы», — резюмировал он.
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