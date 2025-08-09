В российском бюджете пропишут готовность к миру

Россия готова к урегулированию конфликта с Украиной и снижению военных расходов уже в бюджете 2026 года, который правительство должно будет представить в сентябре. Такой сигнал транслирует президент Владимир Путин мировому сообществу и, в частности, США, отмечают эксперты. Сворачивание военных расходов в дальнейшем неизбежно, но даже в случае окончания СВО оно не будет резким — экономику нельзя быстро снять с военных рельс, объяснили собеседники URA.RU.
На тему оборонных расходов в российском бюджете с начала СВО на Украине фактически было наложено табу. За три с лишним года впервые о ней заговорил сам президент. 27 июня на пресс-конференции в Минске Путин рассказал, что РФ тратит на военные нужды 6,3% ВВП, или 13,5 трлн рублей. «Много это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем ее достойно», — убежден президент.
По словам Путина, значительную часть из этой суммы Россия направляет на госконтракты для оборонно-промышленного комплекса, а развитие оборонки подтягивает и другие отрасли. Так или иначе все оборонные расходы остаются внутри страны. В отличие от Европы, которая свои 5% от ВВП будет тратить на закупку у США вооружения для Украины.
«И теперь самое главное: мы-то планируем сокращение расходов на оборону на ближайшую трехлетку. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к агрессивным действиям?», — сказал Путин.
Министр финансов Антон Силуанов 10 июля заявил журналистам, что реализация целей СВО по-прежнему является одним из приоритетов при определении расходов федерального бюджета. Однако при подготовке проекта на ближайшую трехлетку необходимо соблюдать баланс с другими ключевыми направлениями.
«Приоритет — реализация вопросов специальной военной операции, но все нужно всегда соотносить: между развитием экономики, поддержкой людей и решением вопросов СВО. Эти три самых главных направления будут решаться в ходе подготовки определения бюджетной политики на ближайшие три года», — сказал министр.
Военный бюджет 2025 года стал рекордным. По сравнению с 2024-м (10,8 трлн рублей) он увеличился на четверть, а с 2023-м — вдвое. Если же сравнивать его с довоенным 2021 годом (3,5 триллиона) — разница почти в четыре раза.
Риторика российских властей выглядит как объективная оценка того, что расходы на оборону в процентном отношении к ВВП действительно высокие, говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По этому показателю страна входит в первую пятерку в мире.
«По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в базе которого почти 200 стран, в 2023 году лишь менее 15 стран тратили на оборонные расходы свыше 4 процентов ВВП. Государств, которые направляют на эти цели свыше 6,5 процента, было всего четыре — Саудовская Аравия, Ливан, Украина и Алжир. Те же США, даже с учетом роста расходов Пентагона, тратят менее 4 процентов», — отмечает экономист.
С другой стороны, публичные заявления российских властей по вопросам, связанным с обороной, — тоже часть спецоперации, комментирует собеседник URA.RU. Это вполне может быть политический маневр, направленный на демонстрацию президенту США Дональду Трампу, что Россия готова двигаться к урегулированию конфликта с Украиной.
«В таком случае это сигнал вовне, что мы готовы снижать расходы, в то время как Европа увеличивает», — уточняет экономист.
У оборонных расходов всегда есть скрытая, засекреченная часть, и реальные объемы затрат публично никогда не прозвучат, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Заявления же о сокращении военных расходов, возможно, уже в бюджете 2026 года, — в первую очередь часть дискуссии с Западом, считает политолог.
«В Минске Путин говорил о противопоставлении России, готовой снижать расходы на оборону, странам НАТО, которые, наоборот, их наращивают. Это сигнал, что Россия нацелена на мир, а коллективный Запад — нет. А за пределами этой дискуссии Россия тратит и будет тратить на военные цели столько, сколько нужно. Но это никто не афиширует: есть закрытые статьи бюджета», — объясняет эксперт.
Рано или поздно урезать оборонные расходы России придется, уверен Калачев. Вопрос в том — когда и какими темпами. Это связано с загрузкой промышленных предприятий. В ряде регионов они стали ключевыми работодателями, от них зависит благополучие людей и внутренний спрос. В последнее время именно этот сектор подстегивал рост экономики.
«Понятие военных расходов широкое: есть вещи, которые подлежат секвестру, а есть те, которые не подлежат, и расходы на них даже могут быть увеличены. Одно дело — вложения в высокие технологии, другое — производство какой-либо продукции на склад, — говорит Калачев. —
В целом сокращение военных расходов – не только реальный, но и естественный сценарий, когда конфликт закончится. Скорее всего это будет происходить не резко, поэтапно, потому что нужно будет восстанавливать израсходованный запас вооружений и техники.
Это позволит сохранять загрузку предприятий ВПК. А дальше все будет зависеть от того, стабилизируется ли ситуация, или произойдет новый виток эскалации».
Сокращать расходы на оборону — не то же самое, что ослаблять ее, подчеркивает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Государство работает над тем, чтобы расходовать деньги более эффективно, делать ставку на перспективные и менее дорогие виды вооружения — такие, как беспилотные летательные аппараты.
«То же назначение главой Министерства обороны экономиста Андрея Белоусова обусловлено необходимостью эффективно решать вопросы, связанные с оснащением армии. Для этого требуется считать каждый рубль, вложенный в оборонные расходы. Кроме того, у России налажено военно-техническое сотрудничество с другими странами по экспорту вооружений. В целом ОПК страны показал готовность к новым вызовам, умение быстро обновить линейки и технологические цепочки. Теперь задача — анализировать ситуацию в зоне СВО, чтобы понимать, чем будет воевать противник в ближайшие годы, и чем Россия будет ему отвечать. Готовиться нужно постоянно — уже понятно, что в 21 веке войны никуда не денутся», — резюмировал эксперт.
