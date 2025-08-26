Строить самим частные дома станет дешевле

Россияне смогут сэкономить при строительстве частных домов. Премьер-министр Михаил Мишустин 26 августа обсудил с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским изменения, которые позволят вовлекать в оборот неиспользуемые земли и продавать их на электронных торгах. Такие участки дешевле, чем продают физлица, а муниципальные власти гарантируют юридическую чистоту сделок, отмечают эксперты.
Мишустин отметил, что одна из функций Росреестра — фактически гарантировать права собственности гражданам, субъектам права и компаниям. «Еще одна важнейшая функция — это территориальное планирование, планирование городов, а также работа с Национальной системой пространственных данных», — добавил премьер.
Скуфинский назвал несколько нововведений, принятых за последние годы. Одно из них — изменения в Земельный кодекс, которое дает возможность приобрести участки на электронных торгах.
«Раньше человеку нужно было ехать в муниципалитет, принимать участие непосредственно в аукционе, все документы оформлялись на бумаге. Сегодня практически реализуются только электронные аукционы», — подчеркнул глава Росреестра.
31 июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому Росреестр и ППК «Роскадастр» вместе с регионами будут выявлять свободные земли для их вовлечения в оборот. 1 сентября вступит в силу норма о признаках неиспользования участков в населенных пунктах и СНТ, рассказал Скуфинский.
Уделили внимание и социальной газификации садовых товариществ. По обратной связи от людей приходят вопросы по оформлению имущества общего пользования в СНТ, чтобы по этим землям провести газ. «По этому вопросу мы подготовили законопроект совместно с регионами. Он будет направлен на упрощение оформления имущества общего пользования», — сообщил Скуфинский.
Вопросы собственности в целом всегда очень чувствительны для людей, подчеркнул Мишустин. «Здесь и вопрос справедливости, потому что, когда человек потратил средства, чтобы построить дачу, дом, обустроить земельный участок, и потом не может добиться регистрации, это бывает для семьи крайне негативным фактором», — сказал премьер.
Мишустин также акцентировал внимание на развитии Национальной системы пространственных данных — платформе, учитывающей данные 70 ведомств и большого числа информационных ресурсов, которая отражает возможности планирования и строительства — в масштабах от небольшого поселка и города до взгляда на регионы и страну в целом.
«Внедрение системы должно повышать качество оказания услуг нашим гражданам в сфере кадастрового учета, регистрации права», — отметил глава правительства и поинтересовался, как идут дела с развитием НСПД. Скуфинский сообщил, что внедрение платформы идет с опережением планов на два года и будет завершено к концу 2028-го. На нее уже переведен сервис «Градостроительная проработка онлайн», который за считанные минуты дает возможность человеку получить информацию об объекте, интересующей территории, возможностях развития участка и ограничениях. Второй важный сервис — «Земля просто», с помощью которого человек может выбрать территорию или уже сформированный участок, подготовить схему размещения и направить документы в уполномоченные органы — тоже за несколько минут.
В каждой деревне, селе, поселке или СНТ сегодня есть заброшенные участки, отмечает эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Речь не только об отдаленных населенных пунктах, таких земель хватает даже в ближайшем Подмосковье.
«Потенциально эти участки интересны для тех, кто хочет построить частный дом. Потому что их муниципалитеты продают через торги и, как правило, дешевле, чем просят за землю физлица на вторичном рынке.
Спрос на них будет, в том числе потому, что люди обычно доверяют администрациям — перед тем, как выставить участок на торги, власти должны привести в порядок все документы, закрыть долги, если они есть, привести участок в порядок, вывезти с него хлам», — говорит собеседник URA.RU.
Но в этом направлении предстоит еще много работы, уточняет Бендриков. Власти принимают для этого законодательные решения, но многое зависит и от местных администраций. Где-то подвижки уже заметны, и работники земельных комитетов активно ведут работу, в других же муниципалитетах она фактически еще не началась.
Продажа таких земель на электронных торгах сократит время оформления документов, увеличит предложение на рынке и исключит возможную коррупционную составляющую, говорит президент Федерации индивидуального жилищного строительства Рамиль Усманов. В первую очередь участвовать в торгах будут строительные организации, которые занимаются возведением коттеджей, потому вряд ли по большинству этих участков решены все вопросы с коммуникациями, но по закону это могут делать и физлица, отметил он.
Национальной системе пространственных данных власти не случайно уделяют пристальное внимание. Она должна стать основой развития ИЖС и повысить его качество, добавил Усманов.
«При строительстве коттеджных поселков часто забывают о том, насколько близко находится ближайший медпункт, отделение полиции, пожарная часть, детский сад, достаточно ли мощностей по электричеству, какова транспортная доступность. НСПД позволяет оценить, можно ли в том или ином месте строить дома, насколько они будут обеспечены всем необходимым, чтобы у людей было поблизости все то же, что и у жителей многоквартирных жилых комплексов в городах», — комментирует президент Федерации ИЖС.
