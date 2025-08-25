Путин взял под личный контроль защиту данных россиян на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин взял под личный контроль защиту персональных данных россиян на «Госуслугах». Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко 25 августа доложил главе государства о развитии портала и новых мерах против мошенников. Интерес злоумышленников к «Госуслугам» растет, и государство совершенствует систему информационной безопасности, однако большую роль играет бдительность самих людей, объясняют эксперты.
В начале встречи Путин и Григоренко затронули тему развития портала «Госуслуги». На нем доступно уже более 1 600 услуг и сервисов в цифровом виде, отметил вице-премьер. Порталом ежедневно пользуется 14 млн человек, а в МФЦ ходят лишь 540-550 тысяч, а всего на «Госуслугах» зарегистрировано более 100 млн россиян.
«И на сегодняшний день у нас проводится работа по переводу государственных услуг в жизненные ситуации. Это набор типовых услуг, порядка 15-17. У нас уже 35 ситуаций запущено. Кстати, мы их формировали, исходя из обратной связи от наших граждан, что им удобно и как им удобно», — сказал Григоренко.
Он добавил, что переход на такую модель сократил срок оказания услуги в среднем на 35%, количество документов – на треть, а число визитов на портал – на 64%.
Путин обратил внимание на популярность у россиян таких жизненных ситуаций, как «участие в спортивных соревнованиях» и «многодетная семья». «Даже выезд на охоту и рыбалку?», — поинтересовался президент, просматривая подготовленную вице-премьером презентацию. Григоренко отметил, что эта ситуация входит в топ-5, и уже больше 100 тысяч человек в 2025 году к ней обратились. Наиболее востребованным оказалось «поступление в вуз онлайн» — более двух миллионов человек воспользовались этой опцией с начала года.
Отдельно руководитель аппарата правительства акцентировал внимание на запущенной совсем недавно жизненной ситуации «защита от мошенников». Он отметил, что по итогам совещания, которое президент провел с правительством несколько месяцев назад, принят федеральный закон с 30 мерами противодействия злоумышленникам в интернете.
«Это важно, потому что, по сути, что такое мошенничество? Это, прежде всего, злоупотребление доверием человека, это обман, простыми словами. И, если есть такая возможность, я, с вашего позволения, хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они понимали, что любой звонок с незнакомого номера — лучше перезвонить, сбросить этот номер, чтобы удостовериться, что это не мошенники.
И второе. Должны понимать или какую-то уже цифровую культуру сформировать, что любые пароли от личных кабинетов, в том числе и от портала госуслуг, по телефону не должны передаваться. В этом и смысл паролей», — сказал Григоренко.
Среди самых популярных мер, по словам вице-премьера, самозапрет на кредиты. С сентября в РФ заработает маркировка звонков. Если вызов идет от организации, вместе с номером телефона цифрами должно высвечиваться наименование, рассказал Григоренко. «Уголовная ответственность для дропперов?», — спросил Путин. Вице-премьер проинформировал, что недавно ответственность за передачу банковских карт мошенникам ужесточили — теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Уже идет работа над вторым пакетом, в который войдет самозапрет на международные звонки. Большинству россиян по личным и рабочим делам из-за рубежа не звонят, и большинство таких вызовов — от мошенников, подчеркнул Григоренко. Кроме того, планируется ввести ответственность за применение при мошенничестве искусственного интеллекта.
Развитие «Госуслуг» и меры против мошенников — темы, которые все больше пересекаются, отмечает научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при правительстве Борис Славин. Портал стал главным окном взаимодействия россиян с государством, и поэтому интерес к нему злоумышленников высок и будет только расти.
«Подходы к защите персональных данных россиян на портале сейчас пересматривают и совершенствуют. Власти принимают комплекс мер, чтобы доступ к аккаунтам граждан на сервисе не получали посторонние лица. Недавно Минцифры заявило, что к концу следующего года все номера телефонов, привязанные к „Госуслугам“, должны быть верифицированы. Это очередной способ защитить личные кабинеты от злоумышленников. Делать это важно, потому что к госуслугам уже привязано большое количество сервисов, в том числе финансовых», — комментирует Славин.
Рубежей обороны от мошенников должно быть несколько, и только в комплексе они могут быть эффективными. Это инфраструктура самого портала, отсекающая подозрительный трафик, решения мобильных операторов, а также внимательность самих граждан. При этом «Госуслугам» угрожают еще и DDoS-атаки, как, например, зафиксированная 22 августа и создавшая трудности с доступом на портал в некоторых регионах. Власти дают понять, что ситуация под контролем, и для защиты от таких угроз достаточно фильтрации трафика и нет необходимости, например, блокировать доступ к порталу из-за рубежа, поэтому россияне и дальше смогут получать госуслуги, находясь в отпусках и командировках, говорит собеседник URA.RU.
Действия государства по созданию системы безопасности для «Госуслуг» будут эффективными только при соблюдении пользователями цифровой гигиены, подчеркивает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому вице-премьер прямо просит об этом россиян во время встречи с президентом. Чтобы мошенник добрался до личного кабинета, ему нужно знать пароль и код подтверждения, а их люди часто сообщают сами.
«Можно создать сколько угодно барьеров, а человек в итоге поддастся на уловки и передаст все сам.
С точки зрения психологии все люди разные и, к сожалению, хитрости злоумышленников срабатывают даже с теми, кому о них известно. Основные рычаги воздействия — это либо прямое запугивание, либо ложная защита от тех, кто якобы хочет похитить у человека деньги. Иногда и то, и другое сразу — кнут и пряник. Людям нужно держать в голове правило, что, если кто-то просит сообщить личные данные, коды, пароли, предлагает сохранить от хищения деньги, нужно прекращать разговор», — отметил эксперт.
