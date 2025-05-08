Путин и Си Цзиньпин бросили «ответку» Трампу

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин бросили вызов своему американскому коллеге Дональду Трампу. Встречу двух лидеров в столице РФ эксперты называют «ответкой» на экономическое давление Штатов, под которым оказалась уже не только Россия, но и Китай. Сдаваться никто из них не собирается. И сегодня Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали, что угрозы Трампа на них не действуют — Москва и Пекин будут усиливать свой союз.
Путин и Си Цзиньпин в этом году общались уже дважды: в январе они провели переговоры по видеоконференцсвязи, в феврале — поговорили по телефону. Визит китайского лидера в Москву не просто официальный (с точки зрения дипломатического протокола). Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы 9 Мая, а по брусчатке Красной площади пройдет сотня китайских военнослужащих.
По сути, из большой четверки антигитлеровской коалиции, сформировавшейся в период Второй мировой войны, только Россия и Китай по-прежнему придерживаются идеологии, направленной против фашизма. Страны объединяет общее стремление защитить историческую правду и память о той войне.
То, что делают президент Путин и председатель Си Цзиньпин в рамках БРИКС и ШОС, — это противовес США и Великобритании и их сегодняшним союзникам, заявил URA.RU лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Англосаксы нагнули весь мир, поиздевались над Китаем, но не справились только с Русским миром. Если Гитлер шел убивать и разрушать Россию, то эти объявили войну всему Русскому миру.
Мы с Китаем сплотились, потому что понимаем, что империализм всегда спасается фашизмом. СССР потерял в той жуткой войне 27 миллионов человек, Китай – более 37 миллионов. Мы знаем цену Победы, поэтому мы вместе», — отметил Зюганов.
Путин встречал Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. «Боевое братство наших народов, сложившееся в те суровые военные годы, — это одна из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил он.
По словам президента, отношения России и Китая достигли «наивысшего за всю историю уровня». «Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки нерушимой дружбы двух государств и народов наших стран», — подчеркнул он.
По словам лидера КНР, «перед лицом негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире Китай вместе с Россией готов нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав». Си Цзиньпин говорил о долге защищать правду об истории Второй мировой и отстаивать авторитет ООН, создавать «равноправный и упорядоченный многополярный мир, инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию».
Российско-китайские переговоры завершились подписанием совместных заявлений — о глобальной стратегической стабильности и о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Лидеры отметили, что страны, обладающие ядерным оружием, должны нести «особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность» — они должны отказаться от менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой».
Путин и Си Цзиньпин считают, что программа «Золотой (железный) купол для Америки» носит «глубоко дестабилизирующий характер». «Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам», — сказано в совместном заявлении.
Личная встреча двух лидеров стала первой после прихода к власти в США Дональда Трампа, который успел начать второй раунд торговой войны с Китаем. Американские пошлины в отношении Китая взлетели до 145%. Китай ответил ставками в 125%.
При этом тот же Трамп начал двусторонний диалог с Россией, оборвавшийся в 2022 году. Впрочем, пока это не привело к каким-то конкретным результатам — речи о снятии санкций с России или о «разрядке отношений» не идет, объяснил URA.RU руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Александр Ломанов. На этом фоне Москва и Пекин продолжают сближение. «Россия продемонстрировала свою готовность стоять до конца, не поддаваться на экономический и политический шантаж. Китай делает то же самое — демонстрирует готовность столь же жестко, бескомпромиссно и до последнего стоять на своих позициях в торговой войне с США. Хотя в этом, как и в случае с Россией, многие до сих пор сомневались», — отметил эксперт.
По словам Ломанова, фактор «глубокой экономической зависимости Китая от США» ранее воспринимался как помеха для сближения России с Поднебесной. Американские политики считали Китай уязвимым и были уверены, что, если США будут экономически давить на КНР, это отдалит Москву и Пекин.
«Китай не станет пятиться назад и будет до конца отстаивать свои интересы. Поэтому то, что Си Цзиньпин прилетел в Москву, — это своего новый вид “ответки”: смелый и бескомпромиссный ответ Китая на развязанную Трампом тарифную войну, — отметил Ломанов. –
Россия и Китай ищут новые горизонты для двустороннего взаимодействия. На фоне США они демонстрируют стабильность и предсказуемость как партнеры. Они представляются другим крупными влиятельными игроками, которые не предпринимают хаотичных действий и не наносят своим давним партнерам такие удары в спину, как это пытаются сделать США. И это укрепляет позиции России и Китая в мире».
РФ и КНР будут наращивать свое сотрудничество. Это касается не только роста объемов товарооборота (в 2024 году он достиг почти 250 млрд долларов), но и инвестиций. Директор Центра Китая, Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ Александр Лукин полагает, что сейчас как раз та ситуация, когда в этом Китай заинтересован не меньше, чем Россия. «Россия для Китая является довольно крупным рынком. Конечно, с американским он не сравнится, но перспективы очевидны. Для России же расширяются возможности на энергетическом рынке Китая: импорт российских нефти и газа продолжает расти», — отметил эксперт.
И Путин назвал энергетику «локомотивом» в отношениях двух стран. Россия лидирует по поставкам трубопроводного газа в Китай, вторая по отгрузке угля и третья — экспорту СПГ. В 2027 году будет запущен дальневосточный газовый маршрут, который добавит к объемам поставок еще 10 млрд кубометров природного газа в год. Это все — на фоне отказа Китая от импорта газа из США.
Ситуация на энергетическом рынке Китая может измениться еще больше к 2030 году: лидеры вернулись к теме строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и, как сказал журналистам вице-премьер Александр Новак, главы стран дали указание ускорить реализацию проекта.
Китаевед Николай Вавилов объяснил URA.RU, что переговорный процесс по «Силе Сибири — 2» застопорился еще до возвращения Трампа. Тогда стороны не сошлись в цене. «У Китая было большое поле для маневров, он мог выбирать поставщиков, и ни о какой энергетической блокаде еще в 2024 году речи не шло. Но ситуация сильно изменилась из-за давления Трампа, его бескомпромиссной попытки принудить Пекин к поражению в торговой войне, показать слабость Китая и его нынешнего руководства. Это неприемлемо для Си Цзиньпина.
И сейчас Китай прибегает к диверсификации рисков, он настроен на расширение безопасного транзита углеводородов, в том числе газа, для обеспечения работы собственной экономики, понимая, что следующий после торговой войны эскалационный шаг США – это энергетическая блокада. Чтобы купировать эти риски, Си Цзиньпин прилетел в Москву», — пояснил Вавилов.
После переговоров в узком и расширенном составе Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили разговор, но уже в формате один на один. А это значит, что они обсудили самые тонкие темы и самые острые вопросы, которые не предназначены даже для ближнего круга, не то что для широкой аудитории. Возможно, одной из них стала и дальнейшая совместная стратегия действий в отношениях с США и их новым старым лидером Дональдом Трампом. Вновь сверить часы Путин и Си Цзиньпин смогут уже через три месяца — во время визита президента России в Китай.
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