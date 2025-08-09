Путин подготовился к встрече с Трампом

Президент Владимир Путин заручился поддержкой перед ожидаемыми переговорами с лидером США Дональдом Трампом. Наверняка на этом саммите будут затронуты и вопросы глобальной экономики. Поэтому Путин заранее сверил позиции со своими партнерами по БРИКС, которые столкнулись с давлением США. Партнеры определяют, как отвечать на пошлины Трампа, сказал в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев.
Российский лидер 7-9 августа провел целую серию контактов с партнерами по БРИКС. Он встретился в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном и советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди. А уже в субботу, 9 августа, лидер РФ созвонился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Именно Бразилия в этом году является председателем БРИКС. Всем коллегам Путин рассказал об итогах своей встречи со спецпосланником лидера США — Стивеном Уиткоффом.
— Что значит серия международных контактов Путина?
— Лидеры этих стран ждут предстоящей встречи Путина и Трампа. Они держат руку на пульсе и пытаются выяснить, как идут российско-американские переговоры. Одни предлагают свои площадки, другие — какие-то посреднические усилия, механизмы. Встреча президентов России и США — это новость номер один. Все пытаются получить информацию и понять, что им дальше делать в плане торговли, дипломатии, стратегической стабильности.
— Действительно ли действия Трампа вынуждают страны БРИКС вырабатывать какой-то общий план ответных действий?
— Да, безусловно. Причем страны БРИКС активизировались еще до того, как Трамп во второй раз стал президентом США. Яркий индикатор — саммит в Казани, когда стороны условились дальше продвигать политику дедолларизации, создавать альтернативные платежные инструменты BRICS Clear, BRICS Pay. Все это было до жестких тарифов Трампа.
Сейчас эта политика приняла лавинообразный характер. Страны БРИКС, особенно традиционные участники, выступают очень реактивно, они вынуждены реагировать на политику Трампа. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем будет больше подобных встреч и звонков. Причем каждая из классической пятерки — Бразилия, Россия, Индия, Китай, в меньшей степени ЮАР — будет выступать с инициативами. Тем более Бразилия в этом году председательствует в БРИКС. Отсюда такая активная политика от Лулы да Силвы по консолидации БРИКС именно в финансово-платежных инструментах.
— Какой реальный ответ на давление США могут дать страны БРИКС, и все ли будут к этому готовы, ведь у многих очень плотные торгово-экономические связи с США? Готовы ли к этому Египет, Эфиопия, Индонезия?
— Я скептически отношусь к готовности последних. Произошло расширение БРИКС, теперь в нем 10 стран (Саудовская Аравия пока не приняла окончательного решения, — ред.), многие из которых сильно завязаны на долларе. Те самые Индонезия, Египет и Эфиопия — это страны, которые очень аккуратно говорят о необходимости построения какой-то финансово-платежной системы. Это далеко не их приоритет в БРИКС. Для них гораздо важнее другие вещи: например, продовольственная безопасность.
Поэтому я не думаю, что мы в ближайшее время реально увидим какое-то решение от БРИКС. Важно понимать, что БРИКС — это форум, это не организация, не институт, это именно форум. В рамках G20 или G7 тоже много обсуждают, но именно конкретных решений они не принимают в силу того, что у них нет необходимой легитимности. БРИКС — это не организация, они не могут подписывать соглашения именно в рамках БРИКС, не могут выпускать резолюции, они максимум могут выпустить какое-то заявление.
То, что мы видим сейчас, — это именно формат обсуждений, совместная разработка каких-то идей и форматов, но не конкретных решений. Я не думаю, что сейчас БРИКС сможет принять что-то конкретное.
— Получается ответные меры будут скорее защитные, какой-то «контратаки» ждать не приходится?
— Да, они будут носить защитный и, по большей части, декларативный, политический, дипломатический характер. Да, будут говорить о необходимости дедолларизации, возможно, даже синхронизации платежных систем отдельных стран-членов, но это очень тяжелый и длительный процесс. Прийти к какому-то единому знаменателю, да еще и оперативно, будет сложно. Чем больше стран вовлечены в это, тем сложнее договориться. Думаю, что этот процесс может растянуться на годы.
— Чем для Штатов чреват кейс с отказом ряда членов БРИКС, по сути, прогнуться? Могут ли теперь другие страны, не входящие в БРИКС, стать менее сговорчивыми в отношениях с США? Станет ли реакция Бразилии, Индии примером?
— Тут вопрос в том, насколько массовым будет этот отказ. Бразилия и Индия все-таки достаточно крупные экономики, есть страны с гораздо менее емкими экономиками, например, Индонезия. Если говорить именно про БРИКС, те же Эфиопия, ЮАР, еще Египет, который в огромном экономическом кризисе, у всех этих стран нет возможности жестко отреагировать на действия США.
Более того, если мы посмотрим на другие страны, которые являются партнерами БРИКС (это Вьетнам и Таиланд), то увидим, как они оперативно реагируют на тарифы и идут на супержесткие уступки. Вы употребили слово «прогнулись», эти страны уже прогнулись под политику США и начинают меньше экспортировать и больше закупать у Штатов различной продукции. Это тоже БРИКС, но его контур, потому что Вьетнам и Таиланд — участники формата «БРИКС+/аутрич» (подразумевает партнерские отношения со странами-соседями членов БРИКС и просто государствами, не являющимися членами объединения. — Прим. ред.).
Крупные страны — Китай, Россия — будут идти на какие-то более радикальные меры в отношении США. Но их политические разногласия смогут использовать малые и средние страны для политического торга. У контура БРИКС просто нет привилегии отказаться от США в плане торговли.
— Премьер Индии Нарендра Моди через три недели отправится в Китай, и это будет первый его визит в Поднебесную со времен приграничного конфликта пятилетней давности. Опасно ли для Штатов усиление треугольника РИК (Россия, Индия, Китай? Ведь американцы хотели рассорить Москву и Пекин, а вместо этого к ним теперь присоединяется Нью-Дели…
— Я бы не сказал бы, что это очень опасно. Хотя, очевидно, мне кажется, Дональд Трамп недооценивает потенциал этого треугольника. Но тут уже возникает вопрос его долгосрочности. Хотя Индия и Китай вынужденно сближаются, вопрос о системности этого сближения остается открытым.
У Пекина и Нью-Дели все еще есть противоречия, Индия остается очень закрытой протекционистской экономикой, у России с Индией по-прежнему есть сложности в торговле. Россия и Китай до сих пор не синхронизировали свои национальные системы — китайскую CIPS и российскую «Мир». Это тоже очень показательный момент. Треугольник РИК будет активизирован, но конкретные решения, которые действительно могут стать угрозой Штатам из-за тарифной политики Трампа, в ближайшее время мы не увидим.
— Агентство Рейтер сообщило, что Индия приостанавливает планы закупок вооружений у США, а министр обороны страны отменил визит в Вашингтон. Накануне в Москву приезжал советник премьера Индии по вопросам национальной безопасности. С нашей стороны во встрече принимал участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу. На что указывают все эти сигналы?
— Нью-Дели будет использовать все это как политический торг. Индия намеренно это делает, специально идет на риски, обострение, чтобы показать свою принципиальную позицию перед США. Но важно понимать, что индийцы делают это традиционно, это классическая индийская политика, политика балансирования. Поэтому здесь наивно полагать, что Индия полностью откажется от американских вооружений, от торговли с США и перейдет на полную закупку российского оружия. Нет, такого не будет. Индия специально пытается, грубо говоря, усидеть на двух стульях и снизить риски в период неопределенности.
— Почему, кстати, Трамп как-то перестал всех пугать Китаем? Да и не говорит про пошлины против Поднебесной, хотя Пекин тоже активно закупает российские энергоресурсы…
— Вполне возможно, что Китай и США закулисно о чем-то договорились в торговле. Поэтому Штаты решили сделать больший акцент на Индии, да и Китай сложнее продавить. У Китая больше экономика, больше ресурсов. Трамп пока ситуативно поменял свою главную мишель с Китая на Индию. Но он сам говорил, что в списке еще будут другие страны, вероятно, там появится Китай. Пока Трамп попытается протестировать на Индии свой новый механизм и уже дальше будет принимать решение, использовать ли его для давления на Китай.
