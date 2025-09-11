Дорогой доллар снизит главный риск экономики

Ослабление рубля решит главную экономическую задачу России на следующий год — сократить дефицит бюджета. Рост стоимости нефти в рублях приведет к увеличению доходов госказны от нефтегазовой отрасли, и в отличие от котировок топлива на мировом рынке, влиять на курс власти могут, объяснили URA.RU эксперты. 100 рублей за доллар к декабрю экономисты считают вполне вероятным курсом, который, скорее всего, заложат и в бюджет на следующий год.
ЦБ установил официальный курс доллара на 12 сентября на отметке 85,66 рубля, евро — 99,73 рубля, юаня — 11,93 рубля. С начала недели официальные курсы американской и европейской валюты выросли более чем на три рубля. Внебиржевой курс евро в четверг 11 сентября поднимался выше 100 рублей впервые с февраля, доллар доходил до 87 рублей.
Российская национальная валюта укреплялась с начала года до конца весны. В январе доллар стоил более 100 рублей, а к маю опустился до 80 и примерно на этом уровне держался все лето. С начала этой недели рубль стал слабеть по отношению к доллару, евро и юаню.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос URA.RU об ослаблении рубля ответил, что это рыночный процесс. Определение курсов валют — не прерогатива Кремля, подчеркнул он.
«Безусловно, президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, а импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону. Но в целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — сказал Песков.
Экономисты отмечают, что более дешевый рубль сейчас очень нужен бюджету. Ослабление российской валюты связано с ожиданием снижения ключевой ставки, но это скорее повод, отметил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. А причина — дефицит госказны, который правительству нужно снижать.
«Более слабый рубль сейчас очень нужен бюджету. Важно, сколько баррель нашей нефти стоит в рублях. Повышения ее стоимости на мировом рынке РФ добиться не может, особенно с учетом того, что российская нефть продается с дисконтом, зато на курс повлиять — может.
Были ожидания, что власти примут меры для ослабления рубля уже в июне. Но, возможно, тогда были надежды на окончание СВО и секвестр оборонных расходов. А сейчас таких мыслей уже нет, и правительство ищет другие способы сбалансировать бюджет», — сказал Разуваев.
100 рублей за доллар к концу года — вполне вероятный сценарий, и примерно такое значение правительство скорее всего заложит в проекте бюджета, отметил финансист. Прогнозы о подорожании американской валюты до 130 рублей эксперт назвал нереалистичными.
В бюджет на 2025 год закладывали цену нефти Brent 69,7 доллара за баррель и доллар по цене свыше 95 рублей, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В итоге два параметра, ключевых для доходов бюджета от нефтегазовой отрасли, оказались неправильными. Поэтому летом пришлось их менять.
«Закладывали в бюджет около 5,7 тысячи рублей за тонну нефти, а в итоге она продавалась значительно дешевле – был период, когда тонна стоила четыре тысячи. Это привело к дефициту бюджета выше ожидаемых значений.
Сейчас нефть после падения Brent до 60 долларов, а Urals — до 50 поднялась в цене, и дефицит немного сократился. Однако российская нефть и сейчас стоит чуть меньше 60. Корректировка курса поддержит не только бюджет, но и нефтяную отрасль, потому что у компаний все внутренние расходы — на зарплаты, бурение скважин и так далее — в российской валюте», — объясняет Юшков.
Курс валюты — это баланс между интересами ее продавцов и покупателей. Если она слабеет, значит, на рынок вышли продавцы, объясняет директор проекта «Рост сбережений», экс-консультант Минфина Сергей Кикевич. Основной продавец в данном случае — государство.
«У правительства и ЦБ есть механизмы, чтобы установить курс на том уровне, на каком нужно. Поскольку основной игрок — государство, динамика все-таки не совсем рыночная, скорее управляемая. Рубль дешевеет, в том числе на ожидании увеличения госдолга, например, за счет выпуска облигаций федерального займа. Если вдруг власти в какой-то момент решат, что инфляцию контролировать важнее, чем дефицит бюджета, возможно и обратное укрепление. Но сейчас основная цель — закрыть дефицит госказны», — говорит Кикевич.
Более дорогие доллар и евро приведут к подорожанию импорта, но связь между курсом валюты и стоимостью зарубежных товаров в России уже не такая прямая, как раньше, добавил собеседник URA.RU. На цены влияют также затраты на логистику, зарплаты, комиссии при расчетах и другие факторы. поэтому сразу дорожать пропорционально доллару, евро и юаню ввозимые в страну товары не будут.
