21:30
Baza: гендиректор «Суперметалла» задержан по подозрению в мошенничестве
21:28
Второго зека, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга, поймал спецотряд. Фото
21:22
Инсайды URA.RU об исходе выборов-2025 в регионах подтвердились
Действующие главы регионов и врио одержали победу: биографии и достижения избранных губернаторов
21:20
ХК «Автомобилист» победил в первом домашнем матче сезона, не обошлось без драки. Фото
21:20
От бизнес-класса до премиальных китайцев: на чем ездят вип-гости форума TNF в Тюмени. Фото
21:18
Reuters: США готовы заблокировать TikTok на этой неделе
Тепло массово пускают в дома свердловчан: график подключения отопления по городам
21:15
«У меня кредит»: сотрудники «Роспечати» останутся без работы из-за сноса киосков в Екатеринбурге. Видео
21:12
ЛДПР добилась двукратного роста поддержки на выборах в Пермском крае
21:04
Задержан второй зек, который сбежал из СИЗО Екатеринбурга
«Корпорация СТС» ответила на претензии Генпрокуратуры о незаконности приватизации «Облкоммунэнерго»
21:00
Жители Белгородской области пострадали из-за украинских дронов
21:00
800 тысяч и занятия с профессорами МГУ: сколько стоит учеба в частных школах Екатеринбурга
20:55
Итоги выборов, приговор Чудакову и новый элитный поселок Дубаево: главное в Кургане за 15 сентября
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
20:49
Путин наградил медсестру, а власти Ямала подвели итоги голосования и юбилеев
20:49
Итоги «безальтернативных» выборов подвели в нескольких территориях Тюменской области
20:47
Подземные ходы и казни: какие легенды ходят о пермской «Башне смерти»
Россия выставила перед Украиной «санитарный щит»
20:46
Британия построит новый завод по производству дронов
20:45
Жители Нового Уренгоя определились с депутатами гордумы, среди них новая партия. Список
20:45
Челябинские пенсионеры остались без выплат на детей, чей отец пропал на СВО
20:43
Уха из петуха и сосьвинская селедка: топ-5 вкуснейших блюд старинной уральской кухни
20:37
Россиянам рассказали, кто может не платить за домашний телефон
1
20:35
Шерсть по всему дому: что нужно знать об осенней линьке у кошек
Европа готова конфликтовать не только с Россией, но и со своими
20:35
Путин потребовал усилить борьбу с теневой экономикой
1
20:35
Ученый объяснил, как ядовитые пауки-осы оказались в Пермском крае
20:31
«Денег всегда мало»: бывший концертный директор группы «Тату» высказался о грядущем концерте коллектива
20:27
Нетаньяху призвал Израиль становиться супер-Спартой
2
20:25
Путин рассказал о яркой тенденции с инфляцией в России
1
20:21
Путин объявил благодарность медсестре из ЯНАО
Власти ускорят строительство жилья в приграничных регионах
20:20
В думе города ХМАО задумались о появлении новой фракции
20:15
Два украинца подорвались на гранате в собственной квартире
20:14
Звезды мирового хоккея прилетят в Екатеринбург второй раз за полгода. Фото, видео
Кто победит на «Интервидении»: прогнозы и версии экспертов
20:11
Тюменский саперный полк стал гвардейским
20:10
Армения будет вынуждена жить без российского газа больше недели
20:10
В Кургане монтируют качели в новом сквере Заозерного микрорайона. Фото
Пугачеву после интервью обвинили в нанесении морального вреда: что такого наговорила певица
20:09
Отец пятерых детей из Пермского края погиб на СВО
20:05
Тюменская школьница, которую пытались задушить в летнем лагере, больше не может посещать школу
20:00
Путин напомнил, на что влияет положение дел в экономике РФ
Китай довел Запад до «отчаяния»: что известно о новых ограничениях на стратегически важные металлы
19:56
Ямал отмечает 100-летие со дня рождения легендарного укротителя огненных фонтанов. Фото
19:53
Тюменский железнодорожник получил благодарность от Путина
19:52
Россияне не смогут нормально посмотреть телевизор в конце сентября
Переговоры с Киевом, война с НАТО и единый день голосования: что сказал Песков 15 сентября
19:51
Депутат Тюменской облдумы поборолся за голоса избирателей в Сочи
19:45
Нефтяник из ХМАО отстоял свою невиновность в ЧП на месторождении, где потерял зрение
19:42
КПРФ провалилась на выборах в ХМАО
Избиратели в России стали более активными, системы ДЭГ выдержали все атаки: в ЦИК подвели итоги ЕДГ-2025
19:41
В Курганской области потушили пожар на базе отдыха
19:41
Президент Путин выразил благодарность челябинскому менеджеру
19:40
Эрмитаж будет работать бесплатно несколько дней в году
Сбой в системах Starlink парализовал украинские беспилотники: карта СВО на 15 сентября
19:38
«Проблем не будет»: Барецкий захотел перезахоронить Моисеева на кладбище для «бедных» звезд
19:38
Тюменские мошенники взламывают «Госуслуги» и крадут голоса родственников
19:33
По бросовой цене: власти Тюмени вновь попробуют продать многострадальный актив
Покушение на Чубайса и убийство Немцова: громкие дела генпрокурора Краснова, который хочет стать главой ВС
19:30
Журналистка Малашенко поплатится за возбуждение ненависти
19:30
Судьбы мэров-аутсайдеров на выборах свердловского губернатора подвесили
1
19:26
В Испании раскритиковали двойные стандарты в отношении спортсменов из РФ и Израиля
Starlink лег по всему фронту: что известно о глобальном сбое, который может навредить Киеву
19:20
Путин объявил благодарность больницам в Курской области
19:19
В ХМАО полиция спасла мужчину, который едва не выпал из окна пятого этажа. Видео
19:19
Шеф свердловской полиции дал особое указание после выборов губернатора
В России подсчитали голоса по итогам выборов-2025: онлайн-трансляция
19:17
После обращения к Текслеру в челябинском селе появилась первая дорога. Фото, видео
19:11
В Пермском крае упали цены на какао и красную икру
19:07
Свердловчанин на Mercedes влетел в бетономешалку и погиб. Фото
19:05
В Ираке просят создать исламский альянс
19:05
ЛДПР не смогла ликвидировать протестный депутатский клан в тобольской думе
19:04
Что известно о губернаторе Архангельской области Александре Цыбульском: биография и интересные факты
19:02
На Украине объявили принудительную эвакуацию
19:02
В Тюмени старую Лесобазу отдали под многоэтажки
19:01
В Перми продаются площади бывшего кинотеатра, в честь которого названа остановка
19:00
Рэпер Macan впервые выступит в Кургане. Эксклюзив
18:55
ЛДПР в УрФО провела самую успешную кампанию за последние пять лет
2
18:55
Водителя грузовика, сбившего школьницу на переходе в Шадринске, лишили прав
18:50
Депутат Рады заявил, что СВО скоро закончится
18:50
В Пермском крае официально подвели итоги выборов губернатора
18:49
Опасный воздух накроет Свердловскую область
18:49
В Пермском крае начался сезон охоты на лося
18:45
В ХМАО нефтяную компанию уличили в эксплуатации месторождения без разрешения
1
18:44
Россиянам станет сложнее посещать Европу
18:44
Ученые из Москвы неправильно посчитали доходы и расходы ямальской казны
18:43
Топ ресторанов Нижневартовска, где гурманы оставляют кучу денег — и возвращаются снова
18:42
Обудсмен Украины попыталась оправдаться за общение дочери на русском
18:42
Победу на выборах в заксобрание ЯНАО по 11 округам одержали единороссы
18:40
Мошенники заманивают тюменцев фейковым ассистентом ЖКХ. Фото
18:37
«Похороны стали спектаклем»: ритуальщик Барецкий высказался о поминках за 7,5 млн рублей от Диброва
18:35
Екатеринбуржцы неделями не могут дождаться посылок с популярного маркетплейса. Скрин
18:33
Осеннее опрыскивание сада в 2025 году: как спасти яблони, груши и смородину
18:33
Путин обсудил с Аксеновым выборы в Крыму
18:31
Пермские грибники начали собирать осенние опята. Фото
18:24
Венгрия ускорит строительство АЭС «Пакш-2», несмотря на попытки его сорвать
18:24
ОНФ потребовал от челябинского минэко не убивать медведя, раскопавшего могилу
18:23
Американские военные посмотрели на тренировку русских и белорусов
18:23
Полпред Комаров прилетит в Пермь
18:22
Паслер обратился к свердловчанам после победы на выборах
1
18:17
Путь от юриста до губернатора Кубани: кто такой Вениамин Кондратьев, избранный главой Краснодарского края
18:14
МИД Болгарии вызвал посла РФ
18:10
Хинштейн разозлился на подрядчика, пообещав ему еду вместо зарплаты
1
18:06
Новый глава Оренбургской области первым получил поздравление от Путина
18:04
Какой будет зима в Пермском крае: анализ, инфографика
18:02
В Курганской области растет количество заболевших ОРВИ
17:59
Трамп решился поговорить с Си Цзиньпином
17:58
«Главкосмос» назначил нового гендиректора
17:55
Ни одного коммуниста: как выглядит новый состав Шадринской городской думы
1
17:55
В Екатеринбурге выпустили из СИЗО чиновника из структуры минстроя
17:55
Вампир без клыков: стоит ли смотреть новый фильм Люка Бессона «Дракула»
1
17:54
Челябинское правительство судится с казначейством из-за 59 миллионов на глэмпинг
3
17:53
В ЯНАО завершились юбилейные торжества
17:52
В Екатеринбург с гастролями летит американский рэпер: топ самых громких хип-хоп событий осени
17:51
В ХМАО состав дум после выборов обновился наполовину
17:51
В трех районах Челябинска изменится цвет воды из крана
17:50
МИД Болгарии вызвал российского посла
17:49
Вся сеть новых лабораторий Роспотребнадзора начала работу
17:49
«Восточный страж»: что известно о масштабной операции НАТО у границ РФ, которую раскритиковал Медведев
1
17:45
Еще один священник из Пермского края отправился в зону проведения спецоперации. Фото
17:44
Полмиллиона жителей ХМАО выиграли в лотерею
17:41
В РФ будут жестче наказывать заключенных, нарушивших контракт с Минобороны
1
17:39
Семьи участников СВО на Ямале получили компенсацию за проезд к месту отдыха
17:37
На тюменском колледже появился портрет Черномырдина. Фото
17:36
Принято решение об отстреле медведя, разрывшего могилу на кладбище в Златоусте
1
17:34
Три района Екатеринбурга отличились на выборах губернатора, один из них особенно
1
17:33
Что известно о губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве, который снова выиграл выборы
17:31
Курганский дзюдоист Лаврентьев попал в топ-спортсменов из европейских стран. Фото
1
17:27
На Ямале открылся сезон охоты на зайца и лису
17:27
Путин в прямом эфире обратился к Роспотребнадзору
17:25
В Тюмени умер пионер региональной офтальмологии. Фото
17:25
В Екатеринбурге ищут финансирование на Сад святой Екатерины
17:24
MAX запустил цифровой ID для россиян
17:23
Герой СВО Зарипов стал депутатом в челябинском муниципалитете
17:21
В Перми на Парковом власти построят бассейн по механизму КРТ
17:17
Трамп встретится с Си Цзиньпином в пятницу
17:13
Представитель малой партии стал депутатом в Челябинской области
17:13
Челябинские инженеры зарабатывают в среднем 100 000 рублей в месяц
17:07
В Минске ответили на закрытие КПП с Польшей
17:07
В мэрии показали, где установят новые остановки в Екатеринбурге: карта
17:06
В Курганской области растет число мам-предпринимателей
2
17:05
В ХМАО взлетели цены на такси
17:03
Восток и Запад свяжет атомная энергетика
16:56
Тюменские школьники тратят на уроки в разы больше нормы: родители бьют тревогу
16:56
Охранник Порошенко* устроил ДТП и пытался замести следы
16:55
Пермские депутаты из-за Махонина меняют график пленарки
16:51
В окружную думу в Пермском крае впервые прошли два депутата от «Новых людей»
16:51
Аниме, комиксы и современная литература: как прошел первый книжный фестиваль в Пермском крае
16:49
Паслера официально признали свердловским губернатором
16:48
В Тобольске нашли женщину, пинавшую автобус
16:47
Затянувшаяся засуха закончилась: замгенпрокурора Зайцев помог восстановить подачу воды в Курганской области
16:46
«Афериста из Tinder», о котором сняли кино, задержали в Грузии
16:42
В пермских деревнях обнаружили очаг опасной болезни
16:38
Минтруд прямым текстом указал регионам, что нужно сделать с маткапиталом
16:38
Пермский звериный стиль и тайны города: обзор экскурсий по Перми. Афиша
16:34
Впервые в истории в собрании депутатов Копейска не осталось коммунистов
16:34
В Кургане рядом с крупным заводом в ДТП столкнулись две иномарки. Видео
16:33
Челябинцы потребовали убрать вредное производство кровельной мастики от жилых домов
16:32
В Тюмени повысят стоимость проезда для школьников
16:30
Богатейший депутат из Шадринска, устроивший скандал в ресторане, победил на выборах
16:27
Застройщик меняет проект высотки на месте снесенного ЖК в центре Челябинска. Фото
16:27
Школьный стадион проваливается на подземный паркинг в Орске
1
16:25
Дрозденко удержался на посту: чем занимался и как живет сейчас губернатор Ленинградской области
16:23
Стали известны губернаторы, набравшие наибольшее количество голосов на выборах
16:22
«Вымогал имущество»: появились подробности дела авторитета из Екатеринбурга, объявленного в розыск
16:19
В Тюмени перенесли сроки строительства крупного логистического узла
16:19
Профайл бойцов: что известно о 7 участниках СВО, победивших на выборах в ХМАО. Инсайд
16:19
В Ноябрьске стартовал отопительный сезон для многоквартирных домов
16:17
Лондон вызвал посла РФ Келина из-за инцидентов с дронами в Польше и Румынии
16:15
В Кургане и Шадринске потеплеет до 20 градусов
16:14
В Златоусте медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками. Видео
16:14
Екатеринбуржцев зовут на повторный отрыв под «Смешариков»
16:11
Боевик, открывший огонь по автобусу с военными, сядет на 20 лет
16:10
Сколько стоит земля в строящемся элитном поселке Дубаево в Кургане. Видео
2
16:07
В Минобороны Беларуси рассказали о совместных учениях с РФ
16:07
В Екатеринбурге участник массовой бойни в бильярдной отсрочил приговор
16:05
«От слухов про звание генерала до отставки»: карьера главы челябинского следкома Колбасина
1
16:01
Крупный пожар вспыхнул под Симферополем. Видео
16:00
На Ямале экстренные службы отработали пожар в здании с массовым пребыванием людей. Фото
16:00
В ХМАО рухнули доходы нефтяников от добычи нефти и газа
2
16:00
Глава СКР по Челябинской области Колбасин вышел на пенсию
16:00
Ослабление оппозиции и разгром от ЕР: чем закончились курганские выборы в облдуму. Инфографика
3
15:59
От подростковой драмы до голливудской сатиры: обзор итогов «Эмми-2025», фото
15:55
Бастрыкин требует возобновить уголовное дело о работе карьера бывшего вице-спикера челябинского ЗСО
15:53
США пытаются оставить Иран без ядерного оружия
15:53
На экс-главу екатеринбургского «Гортранса» завели новое дело
15:49
Мэр Красноярска, пойманный на взятке, подал в отставку
1
15:47
«Требуем снятия руководства»: тюменский опорный вуз оказался в центре скандала
15:46
«Дрожала и боялась»: Лолита рассказала о стрессе Наташи Королевой на «Суперстаре»
1
15:45
В Кургане строят элитный поселок под названием Дубаево. Фото, видео
1
15:41
На месторождениях «Газпром нефти» открывают вахтовые комплексы нового поколения
1
15:40
Мэр Красноярска Логинов ушел в отставку
15:39
В Шадринске временно отключат воду в восточной части города
15:39
Четвертый раз губернатор: что известно о Богомазе, вновь избранном главой Брянской области
15:38
Euractiv: в ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из РФ
2
15:37
Власти ХМАО направят миллиарды рублей на соцподдержку и строительство
15:36
Херсонская область готова предоставить часть побережья Беларуси
15:35
США настаивают на ликвидации ядерного оружия Ирана
2
15:34
Правительство подготовило программу восстановления приграничных регионов РФ
15:34
В интернете появился фейк о новой волне мобилизации в России
15:32
Губернатор Артюхов обсудил с главой Роспотребнадзора Ямала готовность к эпидемиям
15:29
Крыловидная лопатка: как в Кургане прооперировали спортсмена из Башкирии с тяжелым диагнозом. Фото
15:28
В Перми закрылось кафе с индийской и арабской кухней
15:27
Появилось видео из освобожденного ВС РФ Запорожского села
15:27
Из детского сада в Челябинске уволили воспитателя, которая швырнула ребенка
15:27
Получил орден Мужества на СВО и ушел в политику: как Евгений Первышов стал губернатором Тамбовской области
14
15:26
Украина внесла российских детей в базу «Миротворца»*
15:25
На тюменской трассе погиб водитель из Приморского края. Фото
15:25
Белоруссия собирается разместить санатории на российском побережье
1
15:25
Ямальский спорт получит своего фирменного персонажа
15:24
В пермском лесу появится современная спортплощадка
15:23
В Тюмени сотрудники полиции спасли жизнь человеку
15:16
CNN уличил американских военных в неумении пользоваться БПЛА
15:16
«Бабье лето» продолжится в Челябинске неделю
15:13
Остановят старение и укрепят иммунитет: чем полезны грибы из пермских лесов
15:10
Кипрский журналист раскритиковал президента Финляндии за слова о Путине
15:09
На Пермском тракте перенесли перекрытие дороги в Первоуральск. Карта
15:03
Все участники СВО победили на выборах в челябинское заксобрание
15:02
Тюменский вуз внедрил новые образовательные инструменты
15:02
Mash: дирижер Юрий Башмет резко теряет зрение
1
15:00
Итоги выборов в Курганской области: кто из оппозиционеров войдет в новый парламент. Эксклюзив
4
14:59
В Челябинске ФСБ задержала приверженца Украины. Видео
14:58
Челябинцы обсудят строительство нового крупного ТК на территории колледжа. Скрин
14:56
В Кремле ответили на угрозы Трампа ввести санкции
14:54
В Курганской области ночью водитель легковушки врезался в трактор. Фото
14:54
С Пугачевой требуют больше миллиарда рублей за оскорбительное интервью
2
14:53
Песков — URA.RU: НАТО воюет с Россией
14:52
В Перми продается столовая «Дом Демидовых», которая проработала полгода
14:50
Тюменца подозревают в покушении на тройное убийство
14:50
Кандидат экономических наук и спец по кибернетике: кто такой Юрий Слюсарь — новый ростовский губернатор
14:47
Песков: избранные губернаторы показали рекордные результаты на выборах
14:46
Тысячи пермяков на время останутся без холодной воды. Инфографика
14:46
На Ямале прошли выборы без нарушений и жалоб
14:45
В Кремле ответили Трампу на счет саммита России и Украины
14:45
Песков прокомментировал прошедшие в России выборы
14:45
В Кремле массово ставят прививки от гриппа
14:39
Раскрыто число украинских дронов, сбитых за сутки над Россией
14:35
Село Ольговское в Запорожье освобождено российскими войсками
14:35
В интернете расходится фейк о мошенниках, собирающих биометрию россиян
14:32
Провал или триумф: продюсер честно оценил шансы Shaman на победу в Интервидении
1
14:28
ТАСС: Евросоюз готовит «майдан» в Сербии
14:27
В прошлом слесарь и монтажник Ростислав Гольшдтейн стал новым главой Республики Коми
4
14:26
Нового спикера выбирают в гордуме Кургана: URA.RU узнало имя претендента. Эксклюзив
1
14:24
Участницы Pussy Riot заочно получили срок
14:21
Не только США: в мире заговорили о каналах поставок кассетных боеприпасов на Украину
14:20
В Тобольске ищут водителя, насмерть сбившего пешехода. Фото
14:18
Путин отметил необходимость новых подходов в сфере охраны труда
1
14:18
Whoosh намерены добиться отмены запрета электросамокатов в Перми
14:17
Из курганской гордумы уходят два важных политика, которые выиграли выборы. Инсайд
14:16
Генерал-лейтенант Панов поплатился имуществом
14:16
В Екатеринбург вернется масштабный фестиваль, замороженный из-за санкций
14:15
Интерпол задержал в Турции жителя ХМАО, обвиняемого в педофилии
14:15
В Тюмени бизнесмены захватили парковку многоквартирного дома. Фото
1
14:15
Назначена дата вступления в должность избранного пермского губернатора
14:14
Жители Пермского края рассказали, насколько доверяют полиции
14:10
Силы ПВО сбили более 80 беспилотников за сутки
14:09
Курганские ученые обучили нейросеть создавать имплантаты, которые помогут при тяжелых травмах. Фото
6
14:07
ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области
14:06
Выпускник «школы губернаторов» Дронов стал губернатором Новгородской области: что о нем известно
9
14:05
В ЦИК рассказали, сколько бюллетеней признали недействительными в ходе ЕДГ-2025
14:05
Медведев с иронией отреагировал на заявление Австрии о переговорах РФ и Украины
14:01
«Новые люди» не гарантируют, что попадут в Госдуму в 2026 году
1
14:00
Российская разведка сообщила о планах Евросоюза устроить «сербский майдан»
13:59
В Тюмени в третий раз провалились важные правительственные торги
1
13:56
Русской девочке из Казахстана отказали в учебе в свердловской школе без экзамена для мигрантов
1
13:54
СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж
13:52
В Кургане переименовали остановки у новых дорог в Заозерном
13:50
Екатеринбурженка внезапно умерла в ванной и затопила соседей
13:48
Хинштейн избавился от приставки «врио», став губернатором Курской области: биография, карьера, взгляды
12
13:47
Напиток Mirinda возвращается в Россию
2
13:46
Досье на нового руководителя курганского фармзавода «Синтез» Хайруллина
1
13:45
Участницам Pussy Riot грозят реальные сроки
13:40
В Екатеринбурге отключили фонтаны, останутся только три
13:39
Мэр из Арктической зоны провел самые успешные выборы в ХМАО
13:35
На северо-западе Челябинска бизнесвумен построит крупный автокомплекс. Скрин
13:33
Число пострадавших при взрыве в Ангарске увеличилось
13:32
Политолог Мельников назвал итоги челябинских выборов поддержкой «Курса Текслера»
13:30
Владелец курганского незаконного кафе выиграл спор о сносе у прокуратуры
1
13:29
Кондукторы, посторонитесь: в Тюмени объявили самую масштабную закупку валидаторов
1
13:28
Тюменские власти сносят мозоливший глаза долгострой. Фото
13:26
Памфилова: итоги выборов губернаторов подведены практически во всех 20 регионах
13:24
Участники СВО победили на выборах в Тюменской области
13:24
Полпред Жога поздравил Паслера с победой на выборах свердловского губернатора
13:23
Стюардесса и летчица из ХМАО поборются за титул королевы неба. Фото
13:23
В ЦИК раскрыли, сколько составила общая явка на выборах в России
13:23
Подведены итоги ежегодной викторины «Уютный Ямал»
13:21
Омбудсмен ХМАО оценила проведение досрочных выборов в регионе
13:17
В Тобольске простятся с погибшим в СВО земляком. Фото
13:12
На Украине признали, что ВСУ находятся в состоянии распада
13:10
Название риса «басмати» поставило под угрозу сделку между ЕС и Индией
13:10
СК: задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на Эльбрусе
13:09
Россиянка стала новой «Миссис Европа»
13:09
Экс-депутат Госдумы Пашин проигрывает выборы эсеру из Магнитогорска
13:04
Между Челябинском и Казахстаном на ночь перекроют федеральную трассу. Карта
13:02
ЕР заменила депутатов гордумы Тюмени, переехавших в ХМАО
13:02
Проект нового ЖК рядом с Черняевским лесом прошел экспертизу
1
12:59
Победитель «Интервидения 2025» почти известен: продюсер Рудченко назвал фаворитов
12:57
Медведчук рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
12:57
FT: Китай перекрыл экспорт стратегического металла, ракеты и дроны под угрозой
2
12:56
Дрон ВСУ атаковал членов УИК во время выборов в Белгородской области
12:55
Власти упразднили еще две деревни на севере Пермского края
12:47
Празднование Дня города Челябинска завершится фестивалем «Уральские герои». Афиша
12:46
Челябинская молодежь отказывается заходить в соцсети ради лайков
1
12:45
Захарова высмеяла главу МИД Польши, который не нашел добровольцев для войны с Россией
2
12:45
«МТС Юрент» и Whoosh не удалось обжаловать запрет на электросамоткаты в Перми
1
12:42
Экс-чемпион MMA Макгрегор вышел из президентской гонки в Ирландии
12:42
Краснов получил одобрение от коллегии судей
12:39
В Заозерном районе Кургана в скверах установят новую систему освещения
1
12:39
Текслер: миллион челябинцев приняли участие в выборах
12:38
ЕС продлил санкции против бизнесмена Пумпянского вопреки решению суда
12:34
Криминального авторитета Фартового посадили за жесткую драку со стрельбой. Фото, видео
1
12:34
Девять поездов отстают в расписании после ЧП в Орловской области
12:32
Мэр из ХМАО зачистил пул депутатов после конфликта с прежним созывом
12:31
Задержаны члены ОПГ, которые вывели из России 2,5 млрд рублей и спонсировали ВСУ
1
12:31
Председатель общественной палаты ХМАО раскрыла, на что жаловались наблюдатели на выборах
12:31
У альпак в тюменском парке родился малыш. Фото, видео
12:28
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным лицом к лицу
12:23
Медведев жестко высказался об идее «кредита Украине под российские активы»
12:20
Проект линии челябинского метротрама на Овчинникова одобрила госэкспертиза
12:18
Медведев пригрозил НАТО прямой войной из-за «Восточного стража»
12:16
Лукашенко: Беларусь готова молниеносно ответить на любую прямую угрозу
12:15
ККС одобрила Краснова на пост председателя Верховного суда
12:14
Овощной монстр: курганские дачники показали свой необычный урожай. Фото
3
12:14
Десятки домов в Нижнем Тагиле оставили без холодной воды
12:12
Глава тюменского избиркома озвучил итоги выборов
12:09
Лукашенко: Беларусь не ждет улучшения отношений с Польшей
12:09
ЦИПсО распространял фейки о выборах в России через telegram-канал Невзорова*
12:07
Прокуратура начала проверку после массового ДТП с мотоциклистами у «Ленты» в Ноябрьске
12:07
Житель ХМАО угрожал расправой полицейскому в здании суда
12:02
Когда в Тюмени откроют проезд по новой долгожданной развязке
12:01
Минниханов в третий раз переизбрался на пост главы Татарстана
12:00
Обмеление на 82%: что стало с озером, где в Тюмени мог бы появиться городской пляж
12:00
Как и за что получил четыре года колонии бывший директор УКС Кургана Чудаков
3
12:00
Прокуратура потребовала снести цеха «Южуралзолота» в Пластовском округе
11:58
Власти Сургута нашли замену арестованному топ-чиновнику
11:58
Челябинцам назвали перспективную локацию для стартапа
11:50
Арабы впервые посетят крупнейший тюменский форум
11:48
Экоакции и сувениры из вторсырья: жители Салехарда экологично отметили 430-летие города
11:47
Врио губернатора Юрий Слюсарь победил на выборах в Ростовской области
11:46
СК раскрыл схему вывода миллиардов за границу
2
11:42
Пермскому стратегическому заводу одобрили проект нового производства
11:41
Восемь человек пострадали в массовом ДТП на Шершневской плотине в Челябинске. Видео
11:41
Итоги выборов в России на утро 15 сентября: кто победил в борьбе за посты губернаторов
1
11:38
В ХМАО подвели итоги местных выборов. Инфографика
11:38
Бортпроводница «Уральских авиалиний» попала в топ самых красивых стюардесс мира. Фото, видео
11:37
Ветеран СВО Рожков поблагодарил челябинцев за победу на выборах в ЗСО
11:36
Все выше и выше: за три недели стоимость бензина в Тюмени выросла на рубль
1
11:33
Главный коммунист Курганской области Зырянов в три раза уступил единоросске
6
11:33
На Ямале выбрали лучшую водительницу округа
11:32
Свердловская бизнесвумен заплатит миллионы за нелегальных мигрантов на заводе
1
11:29
Украинский боец ММА рассказал, как чувствует себя в России
11:26
Вышел выпуск популярного телешоу с участием курганской ученой и бразильской актрисы. Видео
2
11:23
Прокуратура ЯНАО вернула здание детского сада в Надыме через суд
11:22
Life подсчитал, сколько «Тату» заработает на воссоединении
11:20
ЕС снял санкции с родственника Дерипаски
11:20
В Тюменской области объявили первые заморозки
11:18
«Новые люди» установили рекорд на выборах в Пермском крае
11:17
В челябинском городе построят новый цех по производству батарей. Скрин
11:15
Пермяки хвастаются собранными грибами. Фото
11:11
Политолог Минченко назвал результаты выборов в Челябинской области победой команды Текслера
11:09
Тюменка доверилась гадалке и потеряла полмиллиона рублей
1
11:09
Генпрокуратура требует национализации предприятия, спонсировавшего ВСУ
4
11:08
Глава МИД Польши не нашел добровольцев для войны с Россией
4
11:07
Магнитная буря 16 сентября 2025: когда ждать пика и как выжить
11:03
На выборы губернатора пришел каждый второй пермяк. Инфографика
11:02
Итальянский мотогонщик Коттини скончался от полученных травм во время гонки
11:01
Пермяки не могут вернуться домой из Сочи
10:59
Житель тюменского села избил подростка на футбольном поле
10:56
Начальника Роспотребнадзора в Губкинском наказали из-за жалобы на качество воды
10:53
В США пытались подорвать авто журналистов рядом с местом убийства Чарли Кирка
10:51
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
10:50
Губернатор Кухарук оценил итоги выборов в ХМАО
10:48
В центре Екатеринбурга появится квартал с кинозалом и «садом размышлений»
10:47
Школьники ХМАО помогли тяжелобольным детям из Пермского края
10:45
Пермяки смогут улететь на Пхукет прямым рейсом с 9 ноября
10:41
Мать пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение поисков
10:40
Единороссы одержали разгромную победу на выборах в ХМАО. Инфографика
10:39
В Германии раскрыли, почему Мерц ненавидит Россию
5
10:38
Партии-лидеры по электронному голосованию на выборах в Курганской области
10:36
Цветовая палитра городов: Курган, Шадринск и Далматово раскрасят художники из Санкт-Петербурга
4
10:32
Т-банк запустил возможность бесконтактной оплаты
10:29
Ямальские рыбаки встретили медведя на дороге и начали его преследовать. Видео
10:28
Чипсов не будет: тюменский агрохолдинг заморозил крупный инвестпроект. Инсайд URA.RU подтвердился
10:28
В Пермском крае ликвидировали оператора, решавшего проблемы обманутых дольщиков
10:25
Команда по Dota 2 c капитаном из Златоуста проиграла турнир на 2,6 млн долларов
10:23
Соседов прокомментировал «голую вечеринку» Егора Крида
1
10:22
ЦИК: «ЕР» набрала 54,48% на выборах в челябинское заксобрание
10:21
Самые популярные единороссы в Курганской области, получившие наибольшую поддержку избирателей
10:19
Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок
10:18
Во сколько Тюмени обойдется строительство второй объездной. Эксклюзив
1
10:15
В Курганской области огласили часть списка депутатов нового состава думы. Инсайд URA.RU подтвердился
3
10:14
Командующий силами БПЛА ВСУ: Starlink перестал работать вдоль всего фронта
2
10:12
Стало известно, из-за чего объявили в розыск свердловского авторитета
10:08
В лидерах только строители: в Тюмени определили самых богатых людей
10:08
В Екатеринбурге начали подключать тепло: в каких районах оно появится раньше
3
10:07
Избирком ХМАО озвучил итоговую явку на местных выборах
10:07
Какой будет погода в России во второй половине сентября и когда ждать бабье лето
10:06
Как уроженец маленького северного поселка стал пермским губернатором: биография Дмитрия Махонина
10:05
Более 40 тысяч пользователей Starlink сообщили о сбоях в работе системы
1
10:03
В Свердловской области решат проблему нехватки стройматериалов
09:58
Пьяный водитель микроавтобуса слетел с дороги около Аши, два человека погибли. Видео
09:57
Авторитетный свердловский бизнесмен объявлен в розыск. Фото
09:57
Выборы в ЯНАО прошли без происшествий
09:55
Задержки и отмены рейсов в России утром 15 сентября: где и какие сбои
09:53
В Иркутске горит крыша здания с торговыми павильонами
09:48
Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи
09:48
В Перми подорожал средний чек на каршеринг
09:46
В ХМАО прокуратура заставила Соцфонд назначить жительнице досрочную пенсию
09:45
Польша списала последние истребители, доставшиеся ей от СССР
09:43
В Шадринске отключат телевидение. Скрин
09:42
«ЕР» берет 48 мандатов из 60 в челябинское заксобрание
09:41
В Челябинске перекрыли въезд на плотину, где произошло массовое ДТП. Карта
09:37
В Челябинске популярные трамваи вернулись на свои маршруты движения
1
09:36
В США раскрыли, как Трамп собирается унизить Европу
2
09:31
«Обеспечить безопасность работницы»: как курганец потерял сотни тысяч из-за интим-услуг
09:31
Суд вынес приговор экс-главе УКС Кургана Чудакова по делу о канализации: наручники надели сразу. Эксклюзив
1
09:30
Стрельба, авария и кража: что известно об авторитете Фартовом, которого судят в Екатеринбурге
3
09:28
В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
09:23
Врио губернатора Новгородской области победил на выборах главы региона
09:18
Глава Чувашии Николаев победил на выборах губернатора региона
09:15
Свердловчане озвучили пожелания Паслеру, среди них — его оппоненты и мэр. Видео
3
09:14
Минобороны: Украина атаковала Белгородскую область
09:13
Массовое ДТП в Челябинске парализовало движение на Шершневской плотине. Фото, видео
09:07
Как распознать, что ребенок находится под влиянием мошенников
09:05
Балтийский флот провел учения по отражению атак БЭК в рамках ССУ «Запад-2025»
09:03
Эсеры взяли два мандата на выборах в Березниках
09:00
Курганский фармзавод возглавил топ-менеджер, работавший на французскую компанию. Эксклюзив
08:55
На выборах в Костромской области победил действующий губернатор
08:51
При взрыве газа в жилом доме Ангарска погиб мужчина
08:48
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке» в Перми
08:45
В Кургане появится новое кафе возле ЦПКиО. Фото
2
08:45
Накопивший долгов Челябинский меткомбинат может уйти от ответственности
1
08:39
Стало известно, кто победил на выборах главы Коми
1
08:37
Скончался пострадавший от взрыва газа в Ангарске: подробности ЧП к этому часу
08:35
Выборы губернатора, старт отопительного сезона и пойманный арестант: 8 свердловских событий недели
1
08:30
Исполнительный директор курганского фармзавода Жоров покинул пост. Эксклюзив
08:28
MWM: инцидент с дронами в Польше показал ценность F-35 для НАТО
2
08:24
Коммунисты ХМАО проиграли выборы мэра в своем опорном городе
08:20
В ХМАО обвалился спрос на авторынке
1
08:18
Стало известно, кто займет место Паслера в Оренбурге
3
08:08
Крупнейший банк Швейцарии собрался переехать в США
3
08:01
В Тобольске взлетели цены на новостройки
08:01
Свердловский облизбирком представил итоги губернаторской гонки
2
08:01
Жуткая смерть в бетономешалке, атака БПЛА и возрождение легенды: топ-7 новостей Перми и края
08:00
Температурные качели и заморозки до -5 ожидают тюменцев
08:00
Новая власть, громкие суды, чудо-игрушка и редкие грибы в Курганской области: топ событий недели в регионе
2
08:00
Кухарук провел перестановки в кабмине, москвичи скупают арктическую малину: девять главных событий недели ХМАО
07:58
«Нет паспорта — нет голоса»: как животные пытались проголосовать в Прикамье. Видео
07:54
Трамп осудил убийство в Далласе, совершенное кубинским мигрантом
1
07:52
В Ангарске введен режим ЧС
07:49
Один человек умер после взрыва в Ангарске
07:48
Победа ЕР, Валерия в День города, ликвидация бунтарской колонии: 8 челябинских событий недели
07:45
Без признаков ОПГ: почему курганских сестер Камшиловых выпустили из СИЗО. Эксклюзив
3
07:42
Челябинские грибники нашли поляны, усыпанные лисичками
07:42
В Госдуме предупредили, почему ни в коем случае нельзя перезванивать незнакомцам
3
07:40
На Ямале прошли выборы, а Салехард отпраздновал 430-летний юбилей: семь главных событий недели ЯНАО
07:31
Губернатор Ленобласти Дрозденко победил на выборах, набрав 84,21% голосов
07:30
«Бабье лето» пришло в Свердловскую область
07:28
Кому повысят пенсии с 1 октября
3
07:24
Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 оказался в России
1
07:20
Озвучены предварительные результаты выборов в Заксобрание Челябинской области
2
07:14
Россияне могут лишиться квартиры и денег при продаже жилья
2
07:10
Российский боец взял в плен двух диверсантов ВСУ в бою под Красноармейском
07:05
Срок для депутата и пенсионная дискриминация: восемь главных событий недели Тюменской области
07:00
Каллас считает безрассудной эскалацией появление БПЛА в Румынии
1
06:52
Стали известны результаты выборов губернатора Севастополя
06:51
Внедорожник влетел в дерево под Нижним Тагилом, есть погибшие. Фото
06:41
Кадыров нашел необычный способ поблагодарить Путина за помощь Чечне
2
06:30
В Ангарске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал мужчина 40 лет
06:20
Telegraph: лондонская полиция хочет вооружить рядовых сотрудников
06:00
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября
05:56
Россияне и американцы по-разному оценили порно и смену пола
3
05:51
В Ангарске открыли пункт временного размещения для пострадавших от хлопка газа
05:45
Паслер победил на выборах губернатора: URA.RU вело онлайн-трансляцию
2
05:39
Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора Пермского края
05:37
Шахтер, успешный менеджер, самый молодой премьер: биография нового свердловского губернатора
5
05:30
На Ямале ожидается неделя дождей и сильного ветра
05:27
«Единая Россия» победила на выборах в заксобрание ЯНАО с большим отрывом
05:23
«Единая Россия» побеждает на выборах в Курганской области с рекордным отрывом
4
05:21
Трамп заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут скоро
4
05:16
Жители китайской провинции Шаньдун заявили о столкновении двух объектов в небе
05:15
Стали известны промежуточные итоги выборов в Заксобрание Челябинской области
05:14
С 1 ноября водителей без ОСАГО начнут выявлять автоматически
1
05:03
В Госдуме допустили переход на четырехдневную рабочую неделю
4
04:53
Три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме Ангарска
04:51
Глава МИД Израиля считает премьера Испании Санчеса позором страны
1
04:42
Богомаз победил на выборах главы Брянской области
04:41
Акция против абортов: в Кургане у храма выстроили 100 пар маленьких ботинок
3
04:38
Пермский край вошел в тридцатку регионов с низкой безработицей
04:26
Трамп сообщил, что мешает встретиться Путину и Зеленскому
04:25
В нескольких регионах определились победители губернаторских выборов
04:24
Трамп назвал причину провала санкций ЕС против РФ
04:13
У свердловчан — новый губернатор: ЦИК РФ посчитал все голоса
2
04:11
Медведев призвал усилить власть, вспоминая 90-е
3
04:11
Двое мотоциклистов госпитализированы после серьезного ДТП в ЯНАО. Фото
1
04:00
Медведев дал единороссам первые указания по выборам в Госдуму-2026
03:40
В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
03:35
Польша предложила НАТО создать контрольную зону в Северном море
03:21
Тюменцы все чаще болеют простудой и респираторными заболеваниями
03:17
Обработан 71% протоколов: как проходят выборы в Заксобрание Челябинской области
03:05
На кандидата от КПРФ Смирнова завели материал по статье «Побои»
02:56
Стало известно, сколько времени тратят курганцы на поиски работы
1
02:48
ХМАО и ЯНАО вошли в топ-5 регионов с самой низкой безработицей
02:41
Пермякам назвали срок окончания бабьего лета
02:36
Россиянам разрешили с 15 сентября посещать Китай без виз
02:35
Алиев подвел итоги последних лет
02:30
В Ноябрьске вспыхнул погрузчик
02:30
Безработным челябинцам в среднем требуется пять месяцев, чтобы найти работу
1
02:19
Партия на взлет: о неожиданностях, провалах и плюсах главной курганской выборной кампании 2025
02:15
Курганцы утопили в Тоболе самокаты. Видео
4
02:15
Свежее обновление Android привело к поломке тысяч смартфонов россиян: на что жалуются пользователи
2
02:07
Екатеринбуржец и его пассажирка попали в реанимацию после ДТП с легковушкой. Фото
01:42
В ЯНАО открыли новый памятник героям Великой Отечественной войны. Фото
01:40
Российские войска приближаются к Северску с нескольких направлений
01:39
Синоптики рассказали, чем удивит погода челябинцев до конца сентября. Скрин
01:35
В одном из регионов РФ образовался дефицит бензина на АЗС
01:29
ЦИК РФ: ЕР побила рекорд пятилетней давности по числу голосов в заксо ЯНАО
01:28
Власти ХМАО разработали новый сценарий проведения выборов
01:25
Спецпосланник Трампа избавился от своей доли в бизнесе из-за конфликта интересов
01:12
В Челябинской области обработали более 40% протоколов на выборах в заксобрание
01:06
Костюк уверенно побеждает на выборах в ЕАО
00:55
Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области
00:51
Партия власти обеспечила большинство в местных собраниях Челябинской области
00:43
Политолог Минченко раскрыл главную интригу выборов в Госдуму-2026
00:42
Без олигархов: чем закончились челябинские выборы
00:42
Сколько россиян проголосовало на выборах-2025 за 12-14 сентября. Инфографика
00:38
Водители не поделили дорогу в Екатеринбурге, трое в больнице. Фото
00:38
Земля попала в зону действия гигантской корональной дыры на Солнце
00:32
Партии делят места в заксобрании Челябинской области
00:24
В Сургуте сотрудники полиции спасли мужчину, который чуть не выпал из окна. Видео
00:23
Дмитрий Махонин войдет в историю Пермского края
1
00:20
Единороссы побеждают на выборах мэров в ХМАО
00:17
«Единая Россия» получила абсолютное большинство в думе опорного города «Лукойла» в ХМАО
00:14
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области
00:14
Медведев попросил не растерять доверие граждан
00:12
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Челябинской области
00:11
Скандальные выборы мэра Иркутского района завершились победой ЕР
00:11
Члены курганской ЕР будут доминировать в региональном парламенте еще пять лет. Инфографика
00:08
Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
00:06
Дмитрий Махонин лидирует на выборах губернатора в Пермском крае
1
00:00
ЦИК обновил данные по выборам губернатора Ленинградской области