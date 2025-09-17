Власти снизили риски коллапсов в аэропортах

Как это отразится на пассажирах

17 сентября 2025 в 20:19 Размер текста - 17 +

Цель правительства — привести в порядок и построить 75 аэропортов до 2030 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нашли способ избежать коллапсов в аэропортах. На встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым 17 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усилить безопасность полетов и оценил новые механизмы снижения загруженности авиаузлов. Как рассказали эксперты URA.RU, пассажиры больше не будут проводить в залах ожидания длительное время из-за задержки рейсов. Вопрос безопасности полетов — приоритетный, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Отрасль авиасообщений развивается успешно, однако есть куда стремиться — за шесть лет интенсивность полетов по стране необходимо увеличить в полтора раза, заявил Мишустин в разговоре с Ядровым. И в приоритете здесь — повышение их безопасности, для чего реконструируют аэропорты, строят взлетные полосы, развивают наземную инфраструктуру в целом, добавил премьер. «Наша цель — привести в порядок и построить 75 аэропортов до 2030 года. Это поручение президента, которое стоит на особом контроле», — уточнил глава правительства РФ. Летом удалось перевезти более 33 млн пассажиров Фото: Роман Наумов © URA.RU Оценивая работу Росавиации, Михаил Мишустин привел последние примеры развития этой отрасли в России: открытие аэропорта в Минеральных Водах (Ставропольский край), модернизация посадочной полосы воздушной гавани в Благовещенске (Амурская область). Докладывая о результатах работы агентства, его руководитель Дмитрий Ядров обозначил статистику полетов российских пассажиров, например, летом удалось перевезти более 33 млн пассажиров. А также напомнил о проблеме, с которой столкнулись участники авиасообщений, — это кратковременные ограничения на полеты, которые были в аэропорту Пулково и других городах России. Власти снизили риски загруженности аэропортов в случае отмены рейсов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Для этого Минтранс совместно с Росавиацией разработал план действий. Он внес изменения в схему связи военного и гражданского сектора, повысил уровень взаимодействия по альтернативным видам транспорта. Хотел бы поблагодарить коллег из „Российских железных дорог“, которые предоставляют дополнительные провозные емкости для доставки наших пассажиров с запасных аэродромов. Еще удалось изменить механизм взаимодействия по направлению воздушных судов в запасные аэропорты, чтобы нивелировать перегрузку, с которой может столкнуться аэропортовая инфраструктура», — объяснил Ядров. Сильная и суверенная авиация способствует росту экономики Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Важно сохранять объемы перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке, чтобы как можно больше людей могли комфортно путешествовать без специальных пересадок, считает премьер. «Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом. Ведь есть много городов, куда можно добраться только авиационным рейсом», — сказал Мишустин. Властям удалось снизить риски коллапсов, как в аэропорту Пулково, где из-за задержки рейсов застряли более семи тысяч человек, уверен авиаэксперт Максим Пядушкин. Премьер хотел показать, что правительство не допустит такой проблемы, поэтому обратил на нее внимание, чтобы успокоить население, добавил он. Дополнительные аэродромы и поезда — лишь часть ресурсов для снижения коллапсов в аэропортах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Дополнительные аэродромы и поезда — лишь часть ресурсов, которые, действительно, помогают минимизировать коллапсы в случае закрытия аэропортов из-за угроз безопасности. Хотя важно понимать, что эти ресурсы тоже ограничены, потому что для разгрузки аэропортов может не хватить, например, вагонов», — отметил собеседник URA.RU. Именно поэтому специалисты регулярно модернизируют режим для обеспечения безопасности полетов — план «Ковер», добавил Пядушкин. «Учитывая усиленное взаимодействие гражданских и военных служб, удается сократить время закрытия воздушного пространства в случае атак», — обратил внимание специалист. Власти нашли безопасные пути подлета к аэропортам Фото: Роман Наумов © URA.RU Если мы возобновим работу уже всех закрытых аэропортов, то максимально снизим риски коллапсов, однако в ближайшей перспективе это точно не предвидится, заявил авиаэксперт. «Те аэропорты, которые сейчас закрыты, не функционируют преимущественно из-за того, что они находятся близко к зоне боевых действий. Да, в 2025 году открыли воздушные гавани в Геленджике и Краснодаре, но в этом случае удалось найти безопасные пути подлета — они идут со стороны Черного моря. Другие находятся дальше водного пространства, а значит ближе к территории военных действий», — добавил он. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Кремле раскрыли URA.RU главное условие для открытия аэропорта в Крыму Авиаэксперт, экс-сотрудник опытно-конструкторского бюро «Сухой» Вадим Лукашевич согласен, что принятые властями меры по снижении рисков коллапсов в аэропортах эффективны. «Потому что использование альтернативных перевозок обходится дешевле модернизации и строительства новых аэропортов. Однако власти заинтересованы не только в этом, а еще и в стимулировании туристических потоков внутри страны, развитии логистического бизнеса. Поэтому открытие новых авиаузлов — тоже необходимо», — резюмировал эксперт Лукашевич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России нашли способ избежать коллапсов в аэропортах. На встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым 17 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усилить безопасность полетов и оценил новые механизмы снижения загруженности авиаузлов. Как рассказали эксперты URA.RU, пассажиры больше не будут проводить в залах ожидания длительное время из-за задержки рейсов. Отрасль авиасообщений развивается успешно, однако есть куда стремиться — за шесть лет интенсивность полетов по стране необходимо увеличить в полтора раза, заявил Мишустин в разговоре с Ядровым. И в приоритете здесь — повышение их безопасности, для чего реконструируют аэропорты, строят взлетные полосы, развивают наземную инфраструктуру в целом, добавил премьер. Оценивая работу Росавиации, Михаил Мишустин привел последние примеры развития этой отрасли в России: открытие аэропорта в Минеральных Водах (Ставропольский край), модернизация посадочной полосы воздушной гавани в Благовещенске (Амурская область). Докладывая о результатах работы агентства, его руководитель Дмитрий Ядров обозначил статистику полетов российских пассажиров, например, летом удалось перевезти более 33 млн пассажиров. А также напомнил о проблеме, с которой столкнулись участники авиасообщений, — это кратковременные ограничения на полеты, которые были в аэропорту Пулково и других городах России. «Для этого Минтранс совместно с Росавиацией разработал план действий. Он внес изменения в схему связи военного и гражданского сектора, повысил уровень взаимодействия по альтернативным видам транспорта. Хотел бы поблагодарить коллег из „Российских железных дорог“, которые предоставляют дополнительные провозные емкости для доставки наших пассажиров с запасных аэродромов. Важно сохранять объемы перевозок и продолжать активно расширять маршрутную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке, чтобы как можно больше людей могли комфортно путешествовать без специальных пересадок, считает премьер. «Сильная и суверенная авиация имеет ключевое значение в обеспечении связанности наших регионов, способствует росту экономики, влияет на мультипликатор, связанный с бизнесом. Ведь есть много городов, куда можно добраться только авиационным рейсом», — сказал Мишустин. Властям удалось снизить риски коллапсов, как в аэропорту Пулково, где из-за задержки рейсов застряли более семи тысяч человек, уверен авиаэксперт Максим Пядушкин. Премьер хотел показать, что правительство не допустит такой проблемы, поэтому обратил на нее внимание, чтобы успокоить население, добавил он. «Дополнительные аэродромы и поезда — лишь часть ресурсов, которые, действительно, помогают минимизировать коллапсы в случае закрытия аэропортов из-за угроз безопасности. Хотя важно понимать, что эти ресурсы тоже ограничены, потому что для разгрузки аэропортов может не хватить, например, вагонов», — отметил собеседник URA.RU. Именно поэтому специалисты регулярно модернизируют режим для обеспечения безопасности полетов — план «Ковер», добавил Пядушкин. «Учитывая усиленное взаимодействие гражданских и военных служб, удается сократить время закрытия воздушного пространства в случае атак», — обратил внимание специалист. Если мы возобновим работу уже всех закрытых аэропортов, то максимально снизим риски коллапсов, однако в ближайшей перспективе это точно не предвидится, заявил авиаэксперт. «Те аэропорты, которые сейчас закрыты, не функционируют преимущественно из-за того, что они находятся близко к зоне боевых действий. Да, в 2025 году открыли воздушные гавани в Геленджике и Краснодаре, но в этом случае удалось найти безопасные пути подлета — они идут со стороны Черного моря. Другие находятся дальше водного пространства, а значит ближе к территории военных действий», — добавил он. Авиаэксперт, экс-сотрудник опытно-конструкторского бюро «Сухой» Вадим Лукашевич согласен, что принятые властями меры по снижении рисков коллапсов в аэропортах эффективны. «Потому что использование альтернативных перевозок обходится дешевле модернизации и строительства новых аэропортов. Однако власти заинтересованы не только в этом, а еще и в стимулировании туристических потоков внутри страны, развитии логистического бизнеса. Поэтому открытие новых авиаузлов — тоже необходимо», — резюмировал эксперт Лукашевич.