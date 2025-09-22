Россия готовится к гибридным войнам

Россия разработает новые технологии и оборудование, которые защитят ее в гибридных войнах. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Микроэлектроника 2025» в Сочи 22 сентября подчеркнул важность создания собственных решений во всех направлениях отрасли. Оппоненты России все активнее будут применять кибератаки, искусственный интеллект и мощные компьютеры для удара по инфраструктуре и экономике, и для противодействия им понадобится передовая отечественная электроника, объяснили эксперты.
Визит Мишустина в «Сириус» начался с осмотра выставки. Ключевыми темами в обсуждении стендов традиционно для микроэлектроники стали замещение импортного оборудования и компонентов, создание необходимых для этого технологий и подготовка кадров. Участники экспозиции показали свои продукты, которые уже используются в разных сферах или еще являются образцами.
Так, на стенде НИУ МИЭТ и Зеленоградского научно-технологического центра были представлены малогабаритный радиолокатор и компактный радиолокационный комплекс «Мимоза» для обнаружения беспилотников на дальности до трех километров, а также система электрической нейростимуляции для лечения хронической боли.
Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» — нейроморфный процессор, который обеспечивает высокую производительность, имитируя работу человеческого мозга. Премьер отметил, что технология имеет «многообещающие перспективы применения» для устройств с ИИ, беспилотников, медицинских приборов и во многих других сферах.
Во вступительном слове на пленарной сессии Мишустин сказал, что микроэлектронная промышленность — стратегическая область для страны. Она важна для укрепления технологического суверенитета, развития цифровой экономики, повышения конкурентоспособности российских продуктов и услуг. Отрасль объединяет буквально все аспекты жизни россиян, подчеркнул премьер.
Президент Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет довести выпуск в электронной промышленности до 6,3 трлн рублей, отметил Мишустин. Это должно обеспечить большую часть потребностей страны — около 70%.
«Важно, что для реализации предстоящих преобразований заложена хорошая основа. Несмотря на все сложности, отрасль за последнее время сделала огромный шаг вперед. В том числе благодаря внешним ограничениям и санкциям, они подтолкнули отечественные предприятия опираться на внутренние ресурсы, развивать собственные компетенции и решения. Это привело к более чем двукратному росту объемов производства за пять лет — до 3,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Такая динамика должна продолжаться, полагает премьер. Для этого правительство помогает компаниям проводить научные исследования, модернизировать производства, открывать новые заводские площадки. За предыдущую трехлетку в микроэлектронику государство вложило более 300 млрд рублей. В проекте федерального бюджета на следующие три года, который скоро внесут в Госдуму, заложено еще свыше четверти триллиона, сообщил глава правительства.
За последние годы портфель отечественных решений в микроэлектронике увеличился кратно, отметил Мишустин. «По данным на начало сентября, в соответствующий реестр включено порядка 36 тысяч разных позиций. В 2020 году было около 2,5 тысячи. На освоение новых видов продукции за 10 лет направлено из федерального бюджета почти 170 млрд рублей.
Эти средства позволили запустить более 500 проектов создания критически важных электронных компонентов и программно-аппаратных систем», — заявил премьер.
Мишустин акцентировал внимание на том, что отрасль электроники еще сохраняет зависимость от зарубежных компонентов и оборудования. Поэтому предстоит и дальше развивать ее, чтобы максимально заместить зарубежные решения.
Участники пленарной сессии отдельно отмечали значимость микроэлектроники для стабильной работы критически важной инфраструктуры. К ней, например, относятся транспортные компании и объекты, хакерские атаки которые приводят к сбоям в их работе, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Безопасность — ключевая задача микроэлектроники, объясняет эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук Вадим Масликов. В будущем оппоненты России будут делать ставку именно на гибридные войны с использованием кибератак, искусственного интеллекта и компьютеров со сверхвысокой производительностью. Для противодействия им РФ необходима эффективная защита, основанная на собственных разработках, говорит эксперт.
«Этим летом в Стокгольме страны Запада в очередной раз обсуждали, как нас можно победить, и пришли к выводу, что традиционным оружием это сделать нельзя — нужно по максимуму задействовать гибридные технологии, включая милитаризацию ИИ.
Сейчас также государства работают над квантовыми компьютерами, и первая страна, которая поставит их на вооружение, серьезно усилит свои военные возможности», — сказал Масликов.
Электронные компоненты повсеместно применяются в военной отрасли — в артиллерийских снарядах, ударных системах вооружения, БПЛА, системах ПВО, средствах радиоэлектронной борьбы и так далее, отметил собеседник URA.RU. Все большее значение приобретает безопасность систем связи, а также стабильность инфраструктуры компаний — от этого зависит устойчивость экономики, говорит доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко. Инфраструктура предприятий и провайдеров также подвергается атакам, и ее нужно защищать.
«Есть различные программно-аппаратные средства защиты, в том числе с поддержкой криптографии и других протоколов шифрования, чтобы информация, которая передается внутри сети, не уходила из нее. Также нужна защита от внешних воздействий — межсетевые экраны и другие решения, которые защищают от попыток войти в сеть предприятия извне. При этом особое внимание уделяется локализации, производству своих электронных компонентов и самого оборудования. В этом направлении за последние годы произошли существенные подвижки. Идет обновление инфраструктуры, как операторов, так и предприятий, постепенная замена зарубежных решений на отечественные», — говорит эксперт.
Основным вызовом российской микроэлектронике остается производство высокопроизводительных чипов, говорит научный руководитель факультета прикладной математики и информационных технологий Финансового университета при правительстве Борис Славин. Пока монополистом в производстве таких микросхем остается Тайвань, компании в Китае и нескольких других странах пытаются его догнать. России также важно не выбыть из этой гонки и усилить свои позиции, чтобы геополитические разногласия не влияли существенно на экономику, резюмировал собеседник URA.RU.
