Путин определил будущее российских малых городов и деревень

Президент Владимир Путин раскрыл будущее малых городов и сел. В стране стартует новая реформа местного самоуправления (МСУ). С ней совпал форум МСУ «Малая родина — сила России» и премия «Служение». По словам Путина, работа на местах — самая сложная, а потому для вернувшихся с СВО мэров это — новая передовая. Участники форума, с которым пообщался собкор URA.RU, удивляются такому вниманию, но признают, что без Центра наладить жизнь в глубинке сложно. На фоне изменений даже очередная реформа их не страшит.
Кульминацией первого дня форума, который стартовал в День местного самоуправления и в этом году проходит в национальном центре «Россия», стала церемония вручения премии «Служение». Эту награду президент Путин учредил год назад. Организаторы получили 42 тысячи заявок из всех регионов страны, а в голосовании за лучшие проекты приняло участие около миллиона человек.
Проект многодетной матери из Москвы Тамары Карпенко вошел в топ-100 лучших. В семье Тамары восемь детей. Еще 15 лет вместе с мужем женщина решила попробовать объединить семьи Алтуфьевского района столицы для помощи нуждающимся. В 2014 году было решено расширить проект: активные москвичи начали помогать семьям Донбасса, а с началом СВО — и бойцам. «Вовлечены все поколения. Сегодняшние события объединили семьи. Дети учатся на примере взрослых делать добро, учатся бескорыстно помогать, — рассказала Тамара. — Этот форум тоже объединяет всю страну. На примере малых городов мы можем показать, какую работу проводит каждый из нас, поделиться опытом и перенять опыт других».
Победил в этом году Владимир Таранцов (первый замглавы администрации Вейделевского района Белгородской области — начальник управления безопасности) с проектом «За Отечество». Статуэтку в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» ему вручил лично президент Владимир Путин. «Наша задача — защита границ нашего Отечества, безопасность мирных жителей, помощь военным. Этими идеями живет вся Белгородчина и наши соседи», — с волнением сказал Таранцов после крепкого рукопожатия президента.
Путин решил прокомментировать слова победителя. «Вы слышали, что сказал ваш коллега? — обратился он к залу и процитировал: –
“Наша задача – защищать границу России”. На самом деле это задача пограничной службы, Вооруженных Сил. Но это показывает, как вы воспринимаете свой долг перед Родиной. Это и есть – служение».
По его словам, именно к местным властям идут со своими проблемами люди и связывают надежды на лучшее, и именно от местных властей во многом зависит достижение национальных целей. «Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и важнейшая для государства, для нашего общества миссия, — подчеркнул Путин и призвал давать возможность проявить себя участникам СВО, —
Они делом доказали, что они люди сильные, надежные, что готовы решать самые сложные задачи. А превыше всего для них – интересы Отечества».
После вручения премии Путин перешел в зал, где его уже ждали некоторые участники форума. Президент пообщался с ними в камерной обстановке. «Я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы быстро реализовать. И я сделаю все для того, чтобы вам помочь», — заверил президент.
Глава ассоциации МСУ Ирина Гусева рассказала, что около трех тысяч глав МСУ (всего их мэров в России 17 тысяч) являются участниками СВО. Те, кто уже вернулся домой, продолжают служить — только уже в мирной жизни. Путин прокомментировал: «Местные органы власти — это тоже передовая, самый сложный участок».
По словам Ирины Гусевой, во всех муниципалитетах особые ожидания связаны с нацпроектом «Инфраструктура для жизни». «Мы чувствуем на всех уровнях — будь то маленький аул или город-миллионник — люди везде понимают, что мы победим, и нам надо развиваться, надо развивать опорные пункты, надо разрабатывать мастер-планы, — отметила Гуева. —
Сегодня мы чувствуем, что у нас дорога с двусторонним движением: нас министерства слушают и слышат. Министры, слушая нас, понимают, что нас волнует, мы, конечно, движемся вперед».
На встрече мэры говорили, что их радует то, что акцент на агломерации все-таки уходит из повестке, и федеральные власти обратились к развитию малых городов. Мэр Арзамаса Александр Щелоков говорит, что испытывает «фантастические ощущения от изменения малой родины». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — заметил Путин. — В такой стране, как Россия, с ее колоссальной территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдивания. У нас непростая задача. Поэтому малые города, безусловно, в числе наших приоритетов».
Все, с кем пообщался в кулуарах форума журналист URA.RU, говорят, что федеральный центр не на словах, а на деле повернулся лицом к муниципалитетам. Надзорные органы, правда, нередко щекочут нервы своими административными штрафами, но работать все равно стало легче. Даже очередная муниципальная реформа, на фоне которой проходит второй форум, тоже, считают они, во благо. Поправки в закон, которым в стране окончательно устанавливается одноуровневая система МСУ (все населенные пункты будут объединены в городские или муниципальные округа), были приняты месяц назад.
Глава Павловского района Ульяновской области Анна Мочалова рассказала URA.RU, что реформу ждали. Она уверена, что экономическая эффективность работы повысится: «если до сих пор в районе было семь бюджетов, сейчас будет один». «Это лучше: во всех поселениях одинаковые проблемы — освещение, благоустройство, дороги, водопроводы. Теперь они будут решаться в комплексе: например, нужно установить освещение, мы закупку проведем один раз для всех сразу, а не семь раз — для каждого в отдельности. Это ускорит решение проблемы», — считает глава района.
Надежды у мэров и на новые нацпроекты. Как рассказали URA.RU участники форума, если с первыми нацпроектами, которые были объявлены еще в 2005 году, стали ремонтироваться дороги, школы и больницы. Наконец, дело дошло до изношенной коммунальной инфраструктуры.
«Нам самим, не федералам даже, нужно было привыкнуть и адаптироваться к требованиям. Как только это произошло, работа пошла быстрее. Новые нацпроекты идут уже как по накатанной: мы понимаем, что нужно, и заранее готовим документацию».
Глава Новомалыклинского района Светлана Катиркина одной из главных проблем называет дефицит кадров: работать просто некому. Но это не означает, что власть отдалится от населения с новой системой. «Доступ к власти будет через территориальные отделы, а все хозяйственные вопросы будут решаться в районной администрации, — считает Катиркина, уверенная, что перемены в сфере МСУ не уничтожат, а сохранят деревню, хотя урбанизацию, конечно, никто не отменял. —
Вы знаете, при Советском Союзе в 1960-1980-е годы в моем Новомалыклинском районе исчезло 30 деревень – следствие урбанизации. Сегодня на селе решаются многие вопросы, поэтому есть надежда, что люди будут оставаться».
Изменения заметны и в Красноярском крае. Глава Казачинского района Юрий Озерских заметил, что «федеральный центр в последнее время стал все больше удивлять». «Президент во главу угла ставит работу с муниципальными образованиями. Нацпроекты сильно помогают: ремонтируются школы, медицинские учреждения, много вопросов уделяется культуре. Думаю, что эта тенденция сохранится и с новыми нацпроектами, и с введением одноуровневой системы МСУ — никаких опасений на этот счет нет», — отметил Озерских.
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