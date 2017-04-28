11:09 28 апреля 2017 10

"Ловец покемонов" объясняет суду, почему он не виновен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга проходит одно из последних заседаний по делу блогера Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Накануне суд завершил допросы экспертов и перешел сегодня к прениям, в которых выступят все стороны (прокурор, адвокат Соколовского, сам блогер), после чего ему будет предоставлено право последнего слова. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с судебного заседания.

13:22 Конец трансляции.

13:21 Судья Шопоняк сообщила, что приговор Соколовскому прозвучит после праздников — 11 мая.

13:20 Попросил не лишать его свободы.

13:20 Вспомнил, что его поддержали многие горожане: журналисты, депутаты гордумы. «Сюда приходил мэр города Евгений Вадимович Ройзман, который говорил, что может поучаствовать в моей судьбе, — сказал Руслан. — Уж лучше я буду работать с ним в хосписах, чем в тюрьме».

13:17 «Там заключенные насилуют друг друга и даже убивают: из „двойки“ постоянно вывозят трупы».

13:16 По поводу наказания заявил, что обществу было бы лучше оставить его на свободе: у него есть официальное трудоустройство, прописка, девушка, мать, которой он имеет возможность помогать. «Если меня осудят на 3,5 года, я могу все это потерять. И, наоборот, матери придется мне помогать: вы знаете, как кормят в колониях », — говорит блогер».

13:14 Считает, что он не совершал преступления: Я, может быть, идиот, но не экстремист».

В последнем слове Руслан поблагодарил за поддержку журналистов и мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

13:13 В последнем слове блогер заявил, что за время суда и следствия многое осмыслил и поменял отношение к религии и верующим.

13:13 Соколовский выступил с последним словом (видеозапись будет выложена здесь же чуть позже).

12:59 Последнее слово Соколовского «URA.RU» будет транслировать в группе в Facebook.

12:43 Считает, что вина Соколовского не доказана Просит оправдать.

12:42 К настоящему моменту трудоустроен. «Да, с окладом 9 тысяч, но ведь он не может передвигаться по городу! Если бы мог, нашел бы более высокооплачиваемую работу!»

12:41 Имеет грамоту губернатора Курганской области как одаренный ребенок.

12:41 Переходит к жизненным обстоятельствам Руслана: мама фактически находится на его иждивении, является учащимся (да, брал академический отпуск, но это его право).

12:40 Никаких существенных последствий ролики Соколовского не имели: никто не ходит по улицам в футболках с его именем, не размахивает флагами, никого не бьет.

Выступает адвокат Станислав Ильченко Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

12:39 Все сомнения надо трактовать в пользу Соколовского.

12:39 Особенно учитывая плюрализм мнений, в том числе среди верующих.

12:38 А в роликах Соколовского нет агрессии, явных оскорблений!

12:37 Статья 148 предполагает, что человек должен выражать явное неуважение к обществу.

12:36 Эксперты были ангажированы: эксперт Старостин самостоятельно собирал материал еще до экспертизы (представьте, он выехал бы на место убийства и нашел там ухо убитого!)

12:35 Мнения основных экспертов (Вершининой, Старостина и Чудинова), которые делали филологическую и религиоведческую часть экспертизы, очень субъективно. К нему надо относиться критически: всего за неделю все проанализировано и теперь человека признают экстремистом.

12:33 Критикует комплексную экспертизу по роликам Соколовского.

12:33 Слово взял адвокат Станислав Ильченко.

12:32 Прокурор выступал больше часа — Бушмаков уложился в 10 минут.

12:32 Говорит, что, если блогеру сохранят домашний арест до апелляции, это будет разумно.

12:31 Данное судебное заседание будет еще изучаться спустя годы, войдет в хрестоматии.

Услышав наказание, которое просит для него прокурор, Руслан заметно расстроился Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

12:31 «Говорят, что русский народ религиозный — ложь! Остались еще суеверия, но русские люди атеистичны», — цитирует адвокат Бушмакова письмо Белинского Гоголю.

12:29 «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью! Будто всего этого вы не знаете?»

12:27 По поводу роликов: темы, которые поднимает блогер, вечные!

12:26 С ходу отметает состав по шпионской ручке: «Уголовным кодексом не запрещено ее иметь, запрещено лишь приобретать, но никаких доказательств приобретения (чеков, подтверждения покупки) у обвинения нет.

12:24 Заявляет, что вина Соколовского, по мнению защиты, абсолютно не доказана.

12:24 Говорит, что за время судебного следствия очень тесно общался с блогером. «Признаюсь, мне он нравится, и я очень переживаю за него», — говорит Бушмаков.

12:22 «Если, когда я только входил в этот процесс, я еще сомневался в том, виновен ли Соколовский, то теперь я полностью убежден в его невиновности», — говорит защитник.

12:21 Выступает адвокат Алексей Бушмаков.

12:19 Слово предоставили адвокатам.

12:18 Соколовский уточнил, что у него сейчас есть официальное место работы — консультант по ИТ-технологиям в транспортной компании.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

12:17 Прокурор закончил выступление.

12:16 Суммарно 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.

12:15 Перечисляет предлагаемые наказания: 2 года, год, исправработы.

12:14 «Прошу признать его виновным».

12:14 Наказание должно быть назначено в виде реального срока, близкого к минимальному.

12:13 Другой деятельностью, кроме создания видеороликов, не занимался — постоянного стабильного дохода для выплаты штрафа нет.

12:13 Деятельность в сети Интернет не может рассматриваться в качестве официального дохода.

12:12 Штраф назначать смысла нет: постоянного дохода не имеет.

12:12 Нет оснований и для условного наказания.

12:11 Нет оснований для освобождения от ответственности.

12:10 Защита основ конституционного строя — приоритет действующего законодательства.

По мнению гособвинения, блогер ничего не осознал и не исправился. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12:10 Действия Соколовского, несмотря на кажущуюся безобидность, серьезны.

12:09 Просит учесть, что ранее не судим, а его мать имеет тяжкое заболевание.

12:09 Смягчающих обстоятельств не установлено.

12:08 Аналогично по статье «экстремизм»: штраф от 300 до 500 тысяч, исправработы или лишение свободы на срок от двух двух.

12:07 За «оскорбление чувств верующих» — штраф, исправработы или лишение свободы.

12:07 За авторучку возможен штраф.

12:06 Все ждут, какого наказания запросит прокурор для Соколовского.

12:06 Прокурор выступает уже почти час. Журналисты подустали: передвигаются по залу, чтобы подразмяться, снимают разные планы.

12:04 В общем, все квалифицировано, по мнению прокурора, верно: и экстремизм, и оскорбление чувств верующих, и шпионская ручка.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

12:01 Дескать, и без экспертизы других доказательств достаточно (в первую очередь это сами видеоролики).

12:00 Экспертиза, как поясняет прокурор, вообще не обязательна для уголовного дела, следователь назначает ее «по желанию».

11:58 Говорит, что комплексная (психолого-лингвистическо-религиоведческая) экспертиза, к которой у адвокатов блогера масса претензий, по мнению прокурора, проведена вполне корректно, без нарушений.

11:57 Прокурор сообщает, что по другим видеороликам Соколовского и журналам, которые он выпускал, проводится проверка и не исключено, что это выльется в еще одно уголовное дело.

11:55 Соколовский не пропагандирует атеизм, он просто позорит верующих.

11:54 Один из номеров журнала настолько возмутил мусульман, что они стали писать ему комментарии, что стало основанием для создания им ролика «Письма ненависти верующим».

11:53 Это подтверждается и большим количеством созданных им видеороликов, и выпуском им журналов.

11:52 Всеми характеризовался как очень умный, начитанный молодой человек — победитель олимпиад, хотел получить высшее образование, поступил в вуз, а значит, его действия носили осознанный, целенаправленный характер, — считает прокурор.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:51 А то, что кто-то из верующих не оскорбился, никакого правового значения не имеет.

11:50 Т. о. цель оскорбить верующих достигнута.

11:50 Судя по выступлениям свидетелей-верующих, ролики Соколовского глубоко их оскорбили и ранили.

11:49 «В своих видеороликах намеренно допускал резкие, оскорбительные высказывания», — отмечает прокурор.

11:49 По мнению гособвинителя, радикальные взгляды Соколовского, которые он высказывал публично, доказаны следствием и судом.

11:48 «Позиция защиты, что это бывшая девушка блогера, которая решила его оговорить из мести, несостоятельна: суду известна личность засекреченного свидетеля», — говорит прокурор.

11:46 Негативное отношение блогера к отдельным национальностям и социальным группам подтверждали и свидетели, в том числе и засекреченный свидетель

11:44 Называл в одном из роликов Конституцию парашей, а президента — бессменным диктатором.

11:40 В высказываниях блогера в роликах прокурор видит целенаправленность действий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:39 Позволяет себе высказывания в духе, что все верующие — умственно отсталые, женщины заслужили право носить шкуры

11:38 Правда, обращается в основном к судье, повернувшись к ней вполоборота. Поэтому камеры снимают в основном затылок прокурора.

11:37 Гособвинитель Екатерина Калинина держится достаточно уверенно. В отличие от некоторых других своих коллег, зачитывает свою речь громко, четко, ясно, выразительно. Позволяет себе некоторые купюры («я не буду перечислять названия роликов, чтобы не загромождать эфир»).

11:36 Высказывания Соколовского не являются научными суждениями, поскольку не предполагают дискуссии, а лишь содержат явный негатив, высказанный в оскорбительной форме.

11:34 То, что он считает неполноценными людьми тех, кто исповедует какую-либо религию или, например, женщин, и озвучивал это публично, подпадает под состав преступления.

11:33 Состав преступления по статье «экстремизм» образует даже одно действие — разжигание ненависти или унижение.

Мать Руслана Соколовского Елена Чигина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:33 Критикует линию защиты: попытки оправдать все юношеским максимализмом блогера и тем, что он полагал, что действует правомерно — не нарушал никакого закона.

11:31 Перечисляет то, что относится к экстремизму по федеральному закону — это возбуждение вражды, ненависти по отношению к отдельным группам (национальным, религиозным, социальным), унижение достоинства и указание на неполноценность лиц или групп лиц. По мнению гособвинения, ролики Соколовского подпадают под эти признаки.

11:29 Преступления по статье 282 «экстремизм» направлены против основ конституционного строя Российской Федерации.

11:26 Говорит, что для статьи 282 (экстремизм) необходим умысел — цель унизить лиц другой национальности или религиозной группы, а такой умысел, по мнению гособвинения, у Соколовского был.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:24 Все исходники видеороликов были найдены во время обыска на съемной квартире по ул. Заводской, где жил блогер.

11:23 Переходит к видеороликам — говорит, что Соколовский никогда не оспаривал, что создавал их.

11:22 Считает, что принадлежность ручки Соколовскому в суде доказана.

11:20 Позиция «ручка не моя», по мнению обвинителя, лишь для того, чтобы избежать ответственности за это правонарушение.

11:18 «Позиция Соколовского странная», — говорит прокурор по поводу показаний Соколовского в суде о том, что такую ручку он не приобретал. Гособвинитель вспоминает, что в одном из роликов блогер говорит, что приобрел такую ручку.

11:17 В обвинении осталась и «шпионская» видеоручка (с камерой).

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11:16 Соколовский обвиняется в том, что он, поддерживая экстремистские и националистические взгляды по отношению к отдельным национальностям и социальным группам с целью возбуждения ненависти и вражды, выразил явное неуважение к обществу и отдельным религиозным группам, разместил в сети Интернет видеоролики (перечисляет названия девяти роликов).

11:14 Выступает старший помощник прокурора Екатеринбурга Екатерина Калинина.

11:14 Слово предоставлено гособвинителю.

11:13 Судья объявляет судебное следствие законченным, стороны подтверждают, что готовы перейти к прениям.

11:13 Народу очень много, судья Екатерина Шопоняк просит не журналистов и не родственников перейти в зал на второй этаж, где ведется онлайн-трансляция.

11:12 Всех запустили в зал.