"Ловец покемонов" объясняет суду, почему он не виновенФото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга проходит одно из последних заседаний по делу блогера Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Накануне суд завершил допросы экспертов и перешел сегодня к прениям, в которых выступят все стороны (прокурор, адвокат Соколовского, сам блогер), после чего ему будет предоставлено право последнего слова. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с судебного заседания.
13:22 28.04.2017 Конец трансляции.
13:21 28.04.2017 Судья Шопоняк сообщила, что приговор Соколовскому прозвучит после праздников — 11 мая.
13:20 28.04.2017 Попросил не лишать его свободы.
13:20 28.04.2017 Вспомнил, что его поддержали многие горожане: журналисты, депутаты гордумы. «Сюда приходил мэр города Евгений Вадимович Ройзман, который говорил, что может поучаствовать в моей судьбе, — сказал Руслан. — Уж лучше я буду работать с ним в хосписах, чем в тюрьме».
13:17 28.04.2017 «Там заключенные насилуют друг друга и даже убивают: из „двойки“ постоянно вывозят трупы».
13:16 28.04.2017 По поводу наказания заявил, что обществу было бы лучше оставить его на свободе: у него есть официальное трудоустройство, прописка, девушка, мать, которой он имеет возможность помогать. «Если меня осудят на 3,5 года, я могу все это потерять. И, наоборот, матери придется мне помогать: вы знаете, как кормят в колониях », — говорит блогер».
13:14 28.04.2017 Считает, что он не совершал преступления: Я, может быть, идиот, но не экстремист».
В последнем слове Руслан поблагодарил за поддержку журналистов и мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
13:13 28.04.2017 В последнем слове блогер заявил, что за время суда и следствия многое осмыслил и поменял отношение к религии и верующим.
13:13 28.04.2017 Соколовский выступил с последним словом (видеозапись будет выложена здесь же чуть позже).
12:59 28.04.2017 Последнее слово Соколовского «URA.RU» будет транслировать в группе в Facebook.
12:43 28.04.2017 Считает, что вина Соколовского не доказана Просит оправдать.
12:42 28.04.2017 К настоящему моменту трудоустроен. «Да, с окладом 9 тысяч, но ведь он не может передвигаться по городу! Если бы мог, нашел бы более высокооплачиваемую работу!»
12:41 28.04.2017 Имеет грамоту губернатора Курганской области как одаренный ребенок.
12:41 28.04.2017 Переходит к жизненным обстоятельствам Руслана: мама фактически находится на его иждивении, является учащимся (да, брал академический отпуск, но это его право).
12:40 28.04.2017 Никаких существенных последствий ролики Соколовского не имели: никто не ходит по улицам в футболках с его именем, не размахивает флагами, никого не бьет.
Выступает адвокат Станислав Ильченко
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
12:39 28.04.2017 Все сомнения надо трактовать в пользу Соколовского.
12:39 28.04.2017 Особенно учитывая плюрализм мнений, в том числе среди верующих.
12:38 28.04.2017 А в роликах Соколовского нет агрессии, явных оскорблений!
12:37 28.04.2017 Статья 148 предполагает, что человек должен выражать явное неуважение к обществу.
12:36 28.04.2017 Эксперты были ангажированы: эксперт Старостин самостоятельно собирал материал еще до экспертизы (представьте, он выехал бы на место убийства и нашел там ухо убитого!)
12:35 28.04.2017 Мнения основных экспертов (Вершининой, Старостина и Чудинова), которые делали филологическую и религиоведческую часть экспертизы, очень субъективно. К нему надо относиться критически: всего за неделю все проанализировано и теперь человека признают экстремистом.
12:33 28.04.2017 Критикует комплексную экспертизу по роликам Соколовского.
12:33 28.04.2017 Слово взял адвокат Станислав Ильченко.
12:32 28.04.2017 Прокурор выступал больше часа — Бушмаков уложился в 10 минут.
12:32 28.04.2017 Говорит, что, если блогеру сохранят домашний арест до апелляции, это будет разумно.
12:31 28.04.2017 Данное судебное заседание будет еще изучаться спустя годы, войдет в хрестоматии.
Услышав наказание, которое просит для него прокурор, Руслан заметно расстроился
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
12:31 28.04.2017 «Говорят, что русский народ религиозный — ложь! Остались еще суеверия, но русские люди атеистичны», — цитирует адвокат Бушмакова письмо Белинского Гоголю.
12:29 28.04.2017 «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью! Будто всего этого вы не знаете?»
12:27 28.04.2017 По поводу роликов: темы, которые поднимает блогер, вечные!
12:26 28.04.2017 С ходу отметает состав по шпионской ручке: «Уголовным кодексом не запрещено ее иметь, запрещено лишь приобретать, но никаких доказательств приобретения (чеков, подтверждения покупки) у обвинения нет.
12:24 28.04.2017 Заявляет, что вина Соколовского, по мнению защиты, абсолютно не доказана.
12:24 28.04.2017 Говорит, что за время судебного следствия очень тесно общался с блогером. «Признаюсь, мне он нравится, и я очень переживаю за него», — говорит Бушмаков.
12:22 28.04.2017 «Если, когда я только входил в этот процесс, я еще сомневался в том, виновен ли Соколовский, то теперь я полностью убежден в его невиновности», — говорит защитник.
12:21 28.04.2017 Выступает адвокат Алексей Бушмаков.
12:19 28.04.2017 Слово предоставили адвокатам.
12:18 28.04.2017 Соколовский уточнил, что у него сейчас есть официальное место работы — консультант по ИТ-технологиям в транспортной компании.
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
12:17 28.04.2017 Прокурор закончил выступление.
12:16 28.04.2017 Суммарно 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.
12:15 28.04.2017 Перечисляет предлагаемые наказания: 2 года, год, исправработы.
12:14 28.04.2017 «Прошу признать его виновным».
12:14 28.04.2017 Наказание должно быть назначено в виде реального срока, близкого к минимальному.
12:13 28.04.2017 Другой деятельностью, кроме создания видеороликов, не занимался — постоянного стабильного дохода для выплаты штрафа нет.
12:13 28.04.2017 Деятельность в сети Интернет не может рассматриваться в качестве официального дохода.
12:12 28.04.2017 Штраф назначать смысла нет: постоянного дохода не имеет.
12:12 28.04.2017 Нет оснований и для условного наказания.
12:11 28.04.2017 Нет оснований для освобождения от ответственности.
12:10 28.04.2017 Защита основ конституционного строя — приоритет действующего законодательства.
По мнению гособвинения, блогер ничего не осознал и не исправился.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
12:10 28.04.2017 Действия Соколовского, несмотря на кажущуюся безобидность, серьезны.
12:09 28.04.2017 Просит учесть, что ранее не судим, а его мать имеет тяжкое заболевание.
12:09 28.04.2017 Смягчающих обстоятельств не установлено.
12:08 28.04.2017 Аналогично по статье «экстремизм»: штраф от 300 до 500 тысяч, исправработы или лишение свободы на срок от двух двух.
12:07 28.04.2017 За «оскорбление чувств верующих» — штраф, исправработы или лишение свободы.
12:07 28.04.2017 За авторучку возможен штраф.
12:06 28.04.2017 Все ждут, какого наказания запросит прокурор для Соколовского.
12:06 28.04.2017 Прокурор выступает уже почти час. Журналисты подустали: передвигаются по залу, чтобы подразмяться, снимают разные планы.
12:04 28.04.2017 В общем, все квалифицировано, по мнению прокурора, верно: и экстремизм, и оскорбление чувств верующих, и шпионская ручка.
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
12:01 28.04.2017 Дескать, и без экспертизы других доказательств достаточно (в первую очередь это сами видеоролики).
12:00 28.04.2017 Экспертиза, как поясняет прокурор, вообще не обязательна для уголовного дела, следователь назначает ее «по желанию».
11:58 28.04.2017 Говорит, что комплексная (психолого-лингвистическо-религиоведческая) экспертиза, к которой у адвокатов блогера масса претензий, по мнению прокурора, проведена вполне корректно, без нарушений.
11:57 28.04.2017 Прокурор сообщает, что по другим видеороликам Соколовского и журналам, которые он выпускал, проводится проверка и не исключено, что это выльется в еще одно уголовное дело.
11:55 28.04.2017 Соколовский не пропагандирует атеизм, он просто позорит верующих.
11:54 28.04.2017 Один из номеров журнала настолько возмутил мусульман, что они стали писать ему комментарии, что стало основанием для создания им ролика «Письма ненависти верующим».
11:53 28.04.2017 Это подтверждается и большим количеством созданных им видеороликов, и выпуском им журналов.
11:52 28.04.2017 Всеми характеризовался как очень умный, начитанный молодой человек — победитель олимпиад, хотел получить высшее образование, поступил в вуз, а значит, его действия носили осознанный, целенаправленный характер, — считает прокурор.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
11:51 28.04.2017 А то, что кто-то из верующих не оскорбился, никакого правового значения не имеет.
11:50 28.04.2017 Т. о. цель оскорбить верующих достигнута.
11:50 28.04.2017 Судя по выступлениям свидетелей-верующих, ролики Соколовского глубоко их оскорбили и ранили.
11:49 28.04.2017 «В своих видеороликах намеренно допускал резкие, оскорбительные высказывания», — отмечает прокурор.
11:49 28.04.2017 По мнению гособвинителя, радикальные взгляды Соколовского, которые он высказывал публично, доказаны следствием и судом.
11:48 28.04.2017 «Позиция защиты, что это бывшая девушка блогера, которая решила его оговорить из мести, несостоятельна: суду известна личность засекреченного свидетеля», — говорит прокурор.
11:46 28.04.2017 Негативное отношение блогера к отдельным национальностям и социальным группам подтверждали и свидетели, в том числе и засекреченный свидетель
11:44 28.04.2017 Называл в одном из роликов Конституцию парашей, а президента — бессменным диктатором.
11:40 28.04.2017 В высказываниях блогера в роликах прокурор видит целенаправленность действий.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
11:39 28.04.2017 Позволяет себе высказывания в духе, что все верующие — умственно отсталые, женщины заслужили право носить шкуры
11:38 28.04.2017 Правда, обращается в основном к судье, повернувшись к ней вполоборота. Поэтому камеры снимают в основном затылок прокурора.
11:37 28.04.2017 Гособвинитель Екатерина Калинина держится достаточно уверенно. В отличие от некоторых других своих коллег, зачитывает свою речь громко, четко, ясно, выразительно. Позволяет себе некоторые купюры («я не буду перечислять названия роликов, чтобы не загромождать эфир»).
11:36 28.04.2017 Высказывания Соколовского не являются научными суждениями, поскольку не предполагают дискуссии, а лишь содержат явный негатив, высказанный в оскорбительной форме.
11:34 28.04.2017 То, что он считает неполноценными людьми тех, кто исповедует какую-либо религию или, например, женщин, и озвучивал это публично, подпадает под состав преступления.
11:33 28.04.2017 Состав преступления по статье «экстремизм» образует даже одно действие — разжигание ненависти или унижение.
Мать Руслана Соколовского Елена Чигина
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
11:33 28.04.2017 Критикует линию защиты: попытки оправдать все юношеским максимализмом блогера и тем, что он полагал, что действует правомерно — не нарушал никакого закона.
11:31 28.04.2017 Перечисляет то, что относится к экстремизму по федеральному закону — это возбуждение вражды, ненависти по отношению к отдельным группам (национальным, религиозным, социальным), унижение достоинства и указание на неполноценность лиц или групп лиц. По мнению гособвинения, ролики Соколовского подпадают под эти признаки.
11:29 28.04.2017 Преступления по статье 282 «экстремизм» направлены против основ конституционного строя Российской Федерации.
11:26 28.04.2017 Говорит, что для статьи 282 (экстремизм) необходим умысел — цель унизить лиц другой национальности или религиозной группы, а такой умысел, по мнению гособвинения, у Соколовского был.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
11:24 28.04.2017 Все исходники видеороликов были найдены во время обыска на съемной квартире по ул. Заводской, где жил блогер.
11:23 28.04.2017 Переходит к видеороликам — говорит, что Соколовский никогда не оспаривал, что создавал их.
11:22 28.04.2017 Считает, что принадлежность ручки Соколовскому в суде доказана.
11:20 28.04.2017 Позиция «ручка не моя», по мнению обвинителя, лишь для того, чтобы избежать ответственности за это правонарушение.
11:18 28.04.2017 «Позиция Соколовского странная», — говорит прокурор по поводу показаний Соколовского в суде о том, что такую ручку он не приобретал. Гособвинитель вспоминает, что в одном из роликов блогер говорит, что приобрел такую ручку.
11:17 28.04.2017 В обвинении осталась и «шпионская» видеоручка (с камерой).
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
11:16 28.04.2017 Соколовский обвиняется в том, что он, поддерживая экстремистские и националистические взгляды по отношению к отдельным национальностям и социальным группам с целью возбуждения ненависти и вражды, выразил явное неуважение к обществу и отдельным религиозным группам, разместил в сети Интернет видеоролики (перечисляет названия девяти роликов).
11:14 28.04.2017 Выступает старший помощник прокурора Екатеринбурга Екатерина Калинина.
11:14 28.04.2017 Слово предоставлено гособвинителю.
11:13 28.04.2017 Судья объявляет судебное следствие законченным, стороны подтверждают, что готовы перейти к прениям.
11:13 28.04.2017 Народу очень много, судья Екатерина Шопоняк просит не журналистов и не родственников перейти в зал на второй этаж, где ведется онлайн-трансляция.
11:12 28.04.2017 Всех запустили в зал.