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27 апреля 2017
10:26  27 апреля 2017 6

Бывший советник пермского экс-губернатора прокомментировал слухи о своем гей-браке

Пленарное заседание Пермской городской думы. Сентябрь. Пермь, маркевич
Кирилл Маркевич опроверг, что заключил однополый бракФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края, бывший советник Виктора Басаргина Кирилл Маркевич опроверг информацию о заключении однополого брака в США со своим деловым партнером Евгением Федосовым. «Ни я на ком не женился, ни Федосов. Насколько я знаю, он просто был приглашен на свадьбу давнишней приятельницы и просто собирался посмотреть, что такое свадьба по-американски», — сообщил «URA.RU» Кирилл Маркевич.

Информацию о браке между Маркевичем и Федосовым обсуждали в соцсетях, сообщение распространялось также через канал Telegram. Говорилось, что церемония состоялась 6 апреля в штате Нью-Йорк. Ссылались на то, что на странице Федосова есть отметка геолокации о том, что он был 6 апреля в свадебном бюро Нью-Йорка, с комментарием «Lets do it!».

У Кирилла Маркевича и Павла Федосова, оба сейчас живут в США, деловые связи. Они являются соучредителями ряда фирм. Как в Челябинской области, в Магнитогорске так и в Перми. Значительная часть бизнеса связана с медиа. «Мы с ним общаемся-то здесь раз в пятилетку!» — сообщил «URA.RU» Кирилл Маркевич в ответ на вопрос о взаимоотношениях с Федосовым. До Перми Кирилл Маркевич работал в администрации Магнитогорска, правительстве Челябинской области. В прошлом году, еще до отставки Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, уехал в США.

Альбина Золотухина
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