11:08 27 апреля 2017 1

Свидлов сообщил, что нецелевыми расходами бюджета Ямала в 2016 году признаны только средства АНО "КАН", которые выделили еще в 2013 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты вынудили Счетную палату Ямала раскрыть подробности выявленных нарушений — неэффективных, нецелевых и незаконных бюджетных трат. В отчете главы СП Владимира Свидлова на Заксобрании Ямала в четверг, 27 апреля, как и ожидалось, никаких цифр не прозвучало. После его выступления парламентарии попросили аудитора назвать конкретные суммы.

Свидлов сообщил, что вся сумма нецелевого использования бюджетных средств — это субсидия из бюджета некоммерческой компании АНО «КАН» на туркомплекс «Ямалкан». Около 246 млн рублей. Напомним, это деньги, выделенные еще в 2013 году.

Нарушения в сотни миллионов рублей для АНО «Кан» не стали поводом для возбуждения уголовного дела. Это удивило депутатов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Было выявлено 250 млн рублей нецелевого использования бюджетных средств. А именно — строительство домиков и использование здания, которое не использовалось по назначению, то есть для проведения международного соревнования (бывший замгубернатора Ямала Алексей Булаев обещал, что там будут проводиться снегоходные марафоны, этнотуры и что комплекс станет брендом Ямала), а пошли на коммерческую деятельность. По нашему предложению департамент (гражданской защиты и пожарной безопасности — прим. ред.) обратился в суд. Мы участвовали во всех судах. Последняя инстанция была в Омске 30 марта. Мы выиграли этот суд. И сейчас имущественный комплекс подлежит возврату в собственность автономного округа. Надеюсь, мы его получим в ближайшее время», — сообщил аудитор.

Счетная палата Ямала начала проверять расходование субсидии на строительство туристического комплекса «Ямалкан» через несколько лет после выделения этих денег, когда объект уже пережил несколько скандалов и перезапусков. О проверке ревизоров стало известно весной 2016 года, когда у собственника АНО «КАН» уже вовсю шли судебные разбирательства с застройщиком «Партнер Групп» и появилась угроза, что комплекс перейдет в собственность коммерсантов. Строители смогли отсудить у владельцев комплекса более 6 млн долларов.

Второй блок нарушений, обозначенный СП Ямала — незаконное использование бюджетных средств.

«Самые крупные — это полигон в Губкинском — 162 млн рублей. И также по проверке „Ямалкана“ — 130 млн рублей. В основном это связано с тем, что оплачивались либо завышенные объемы, либо деньги за работу не отдавали вовремя. При этом подрядчик в Губкинском, Ноябрьске и Пуровском районе уже банкроты. Я не думаю, что можно вернуть эти деньги», — заключил глава Счетной палаты Ямала.

Подрядчики строительства полигонов в некоторых городах Ямала незаконно использовали деньги бюджета, но вернуть их не смогут Фото: Анна Майорова © URA.RU

В числе неэффективных расходов он назвал траты на переселение из аварийного жилищного фонда в Пуровском районе. «Там было завышение стоимости квадратного метра. И также в Пуровском районе помещения не использовались», — сказал главный аудитор Ямала.

Во время отчета Владимир Свидлов заявил, что СП активно взаимодействует с силовыми структурами. Однако справоросс Валерий Степанченко не увидел результатов этого взаимодействия — он спросил, почему нет уголовных дел в отношении нарушителей. «Где посадки? Сколько по итогам года вы направили этой информации в прокуратуру и суды, чтобы взыскать эту сумму?» — спросил депутат.

Свидлов заявил, что все материалы отправляются в правоохранительные органы.

Главу СП также спросили о результатах проверки использования средств программы «Сотрудничество», которая наполняется из бюджетов трех регионов — ХМАО, Ямала и Тюменской области.

Аудитор заявил, что СП изучала средства, выделенные на «малоценные и хищные биоресурсы». «Финансирование небольшое, порядка 37 млн, нарушений на 4 млн рублей. Они не связаны с нанесением ущерба бюджету, речь шла о неправильном порядке выделения средств», — заключил ревизор.