Экс-мэр криминальной столицы Южного Урала вышел на свободу

11:36 27 апреля 2017 0

Экс-мэр Троицка Виктор Щекотов вышел по УДО Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Экс-мэр Троицка Челябинской области Виктор Щекотов, осужденный за получение взяток на 5,5 лет лишения свободы, вернулся домой из колонии строгого режима. Его выпустили на свободу по УДО, рассказали жители города. Щекотов появился в Троицке 25 апреля.

Виктор Щекотов, на тот момент мэр Троицка, был задержан в собственном кабинете летом 2013 года. Ему вменялось пять эпизодов получения взятки (статья 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, Щекотов получал деньги за предоставление земельных участков, передачу в пользование муниципального имущества, выдачу разрешений на установку киосков. Основные показания на мэра дал депутат-предприниматель Анатолий Федорченко. Сам Федорченко уже находился под арестом. Он и еще девять жителей города обвинялись в создании ОПГ, занимавшейся убийствами, вымогательством и другими преступлениями. Троицк получил неофициальный статус «криминальной столицы» региона. Процесс по делу самого Федорченко и Артема Зайцева, обвиняемых по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), завершился неожиданно — примирением сторон. Федорченко даже избрался в новый состав горсобрания. Остальные члены ОПГ получили большие сроки.

Виктора Щекотова отправили в отставку 10 апреля 2014 года. Поводом стало бездействие главы. Уже на стадии суда Щекотова выпустили под домашний арест, дело отправили на пересмотр. Следователи исправили недочеты, на которые указал суд. Приговор бывшему градоначальнику вынесли в сентябре 2015 года. Он пытался опротестовать решение суда, но ничего не добился. Своей вины экс-мэр не признал.

С учетом сроков в СИЗО и пребывания под домашним арестом, к апрелю 2017 года Щекотов получил шанс выйти по УДО, чем и воспользовался. Известно, что в местах заключения экс-мэр работал библиотекарем. Сейчас он стал обычным пенсионером. Право на пенсию он получил еще до того, как выдвинулся на второй срок в мэры.