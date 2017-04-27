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27 апреля 2017
16:13  27 апреля 2017 0

«Автомобилист» взял серебро на турнире детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

Турнир является главным социальным проектом компании «Газпром нефть» в области развития детского спортаФото: сайт www.gazprom-neft.ru

Две уральские хоккейные дружины стали призерами XI Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». У «Автомобилиста» из Екатеринбурга — серебро, у тюменского «Рубина» — бронза в группе «Восток». Челябинский «Трактор» оказался на пятом месте.

Завершился турнир 26 апреля суперфиналом, в котором сошлись команды «Салават Юлаев» (группа «Восток») и ЦСКА (группа «Запад»). Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы и титула трехкратного победителя «Кубка Газпром нефти» стал ЦСКА, переигравший соперника со счетом 3:0.

Впервые за 11 лет в турнире приняли участие 27 команд из пяти стран. В состязаниях дебютировал детский коллектив клуба «Сочи». Всего за 5 дней соревнований сыграно 67 матчей, на лед вышли почти 600 юных хоккеистов, заброшено 432 шайбы. Посмотреть решающий матч на «Арену Омск» пришли 7,7 тыс. болельщиков.

Матчи турнира, напомним, проводились одновременно в двух городах — Омске и Сочи. Крупнейшие хоккейные соревнования Европы для спортсменов возрастной категории до 11 лет вызвали большой зрительский интерес. 22 апреля торжественная церемония открытия и матч «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) в сочинском дворце спорта «Большой» посетили более 7 тыс. болельщиков, а на «Арене Омск» в этот же день встреча «Авангарда» и «Трактора» прошла в присутствии 9,5 тыс. зрителей.

Турнир является главным социальным проектом компании «Газпром нефть» в области развития детского спорта. Уровень организации соревнований соответствует крупным европейским турнирам. Матчи открытия и суперфинал транслировались телеканалом КХЛ-ТВ в прямом эфире, а генеральным партнером вновь выступил телеканал «Матч ТВ».

Лев Истомин
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