20:11 27 апреля 2017 0

Борис Дубровский: "Депутаты могу убрать Васькова, я найду другого главу, но найду сам!" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасс, Локомотивный и Каслинский район — три территории, которые особенно волнуют губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», о том, какие города и районы вызывают наибольшее беспокойства, на пресс-конференции в четверг, 27 апреля.

«Конечно же, прежде всего Касли! — отметил Дубровский. — Мы здесь, признаюсь, немного затянули с решением этого вопроса».

Речь идет о выборах главы района, которые состоятся 4 мая, на сессии собрания депутатов. А также о предстоящих выборах главы города — мэр Каслей Юрий Скулыбердин отказывался уходить в отставку и сделал это только по жесткому требованию областных властей.

Комментируя ситуацию в Локомотивном, Борис Дубровский подчеркнул, что основной задачей здесь является ликвидация администрации поселения и вхождение в состав Карталинского района. «Есть план, мы ему следуем, и вопрос решим, — заявил Дубровский. — Эту „матрешку“ мы сломаем».

Борис Дубровский, комментируя происходящее в Миассе пока воздержался от негативных оценок в адрес мэра Геннадия Васькова, оставив право за городским собранием выставить такую оценку градоначальнику, дав понять, что ему важно мнение депутатов. Но отметил, что кадровое решение примет только он.

«Миасс меня беспокоит, — отметил губернатор. — Есть конфликт между главой и депутатами. Надо понять, на чем он основан, возможно на бизнес-интересах кого-то из депутатов. Миасс, это такой „мини-Челябинск“, со своими конфликтами и элитами. Но я пока исхожу из того, глава наводит порядок. Но его выбирали депутаты. Их право принять решение, которое может привести к отставке мэра. И если такое решение будет сформировано, и главу надо будет убрать, я им предложу нового главу. Но предложу его я!».

В Миассе 28 апреля состоится сессия собрания депутатов, где главе Геннадию Васькову должны выставить оценку по итогам работы за 2016 год. Депутаты собираются поставить мэру коллективный «неуд». Процедура голосования будет тайной, хотя в городе уже ходят слухи, что областные власти настаивают на том, чтобы голосовали открыто или сделать сессию закрытой для прессы и общественности. В правительстве области эту информацию опровергли.

«Никакого давления никто ни на кого оказывать не собирается, — заявили „URA.RU“ в аппарате губернатора. — От депутатов только требуется провести голосование, обеспечив необходимый кворум. Если уже принято решение по тайной процедуре, пусть так и будет. Вне зависимости от того, какой оценку поставят главе».

«URA.RU» также сообщили, что в Миасс на сессию приедет, вероятно, заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин. Кроме того, мэрию проверят, по поручению губернатора, ревизоры КСП региона. Ранее в администрации города прошло несколько обысков.