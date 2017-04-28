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Блогер Соколовский выступает с последним словом 7. Выплаты по ОСАГО отменили

Выплаты по ОСАГО отменили 8. Холманских отговаривает Ройзмана идти в губернаторы 17:10 28 апреля 2017 2 «Ходорковский пытается отобрать электорат Навального». «Открытая Россия» замалчивает большую опасность акции 29 апреля. На этом уже попался актив «ПАРНАСа» Михаил Ходорковский предпочитает поддерживать российскую оппозицию из-за границы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Публичная акция, намеченная организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» на 29 апреля, рискует обернуться рядом неприятностей для ее участников. Дело в том, что сторонникам экс-главы ЮКОСа придется раскрыть свои персональные данные, а оппозиционеры уже показали, что они не могут обеспечить их защиту. Акция против выдвижения Владимира Путина на четвертый срок в 2018 году под названием «Надоел» должна пройти в 30 регионах России, где есть представительства президента. Власти запретили ее проведение в Москве, потому как организаторы шествия из движения «Открытая Россия» отказались от маршрута, предложенного мэрией Москвы. В рамках акции люди во всех городах будут передавать личные письма президенту с требованием не баллотироваться по завершению текущего срока. При этом для отправления корреспонденции граждане обязаны оставить свои полные данные. Напомним, 26 апреля Генеральная прокуратура РФ признала «Открытую Россию» нежелательной организацией. По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, Ходорковский на волне митингов Алексея Навального 26 марта попытается еще больше раскачать протест, попытавшись при этом «отобрать» часть электората. «Интересна форма предполагаемой акции — в разных городах страны люди будут централизованно сдавать личные письма Путину с требованием не выдвигаться на очередной срок. Согласно российскому законодательству анонимные обращения не рассматриваются. Значит, в этих письмах будут содержаться персональные данные граждан, место пребывания и контактные данные лиц, их подписавших. Судьба своих сторонников Михаила Ходорковского, похоже, не очень интересует Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получается, что Ходорковский, сам находящийся в безопасности за границей, собирает людей на митинги, многие из которых официально не согласованы, и таким образом прямо «подставляет» собственных сторонников. Ведь теперь у властей будут не только правовые основания для административного задержания правонарушителей, но и все необходимые данные для их поиска», — отметил политолог. Генеральный директор НИИ социологии Мария Филь заявила «URA.RU», что данная ситуация демонстрирует давно известный факт: организатору данного мероприятия, давно живущему в Швейцарии, важна «красивая картинка», медийный эффект. «Что будет с его фанатами в России — для него вопрос второй и не самый важный, их судьба ему не очень интересна. Как говорил другой политик, „бабы еще нарожают“. Так что Михаил Борисович идет по стопам более удачливых товарищей, правда, пока без особого успеха», — сказала Филь. Она усомнилась в том, что писем от россиян Путину будет подано и отправлено слишком много. «Хотя если за каждое отправленное письмо будут платить хотя бы 500 рублей, то количество желающих резко увеличится», — подчеркнула собеседница агентства. Она также указала на еще один элемент провокации в кампании с письмами и личными данными: «Если хотя бы один отправитель впоследствии каким-то образом пострадает (например, его уволят с работы), команда Ходорковского сможет раскрутить этот случай как факт «политических репрессий». Но даже если никого по итогам акции не накажут, заинтересованные лица придумают, что кого-то наказали именно за письмо, и «раскрутят» данный случай, насколько смогут. Так что получается в некотором роде «беспроигрышная лотерея», — заключила Филь. Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов полагает, что Михаил Ходорковский при помощи проведения акции «Надоел» пытается собрать базу своих сторонников. «Конечно, люди имеют право делиться своими персональными данными с кем угодно. Поэтому вопрос не в желании людей, а в праве сбора таких данных», — пояснил «URA.RU» Данилов. По его словам, политический менеджмент «Открытой России» вызывает много вопросов у профессионалов, однако оценить их эффективность можно будет только 29 апреля. Экс-глава ЮКОСа координирует деятельность в России, находясь в Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важнее не политические последствия, которые остаются под вопросом, а безопасность самих собранных данных. В прошлом году в глобальную Сеть «утекли» личные данные участников предварительного голосования по отбору кандидатов на выборах в Госдуму от партии ПАРНАС. Тогда в партии подтвердили произошедшее, однако не смогли внятно объяснить, как именно произошла утечка информации. Сейчас также нет никаких гарантий, что личная информация не будет продана коммерческим структурам или иным организациям. Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов пояснил «URA.RU», что для тех, кто раскачивает ситуацию, в целом нет разницы, против чего выводить протестовать народ на улицы. «В нужный момент, согласно проверенным методичкам, акции недовольства можно трансформировать в нужном направлении. Нынешняя заявка — это не фальстарт, это тест на регулярность подобных акций и одновременно фандрайзинг. Протестное движение хочет показать свою состоятельность», — отметил собеседник агентства. Он подтвердил, что «Ходорковскому нет дела до паствы, которую он выводит». «Ему важно монетизировать свое влияние в ближайшее время. Но он скорее „сольет“ протест, чем возглавит его. Поводов волноваться у нет. Потому что нет альтернативы Путину на посту президента», — заключил Рябов. Валерий Дорофеев © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий