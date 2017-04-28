15:16 28 апреля 2017 54

Руслан говорит, что готов на любое наказание - лишь бы не сесть в тюрьму Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме на Крови и обвиняемый в экстремизме и оскорблении чувств верующих, выступил с последним словом на своем судебном процессе. Его выступление прозвучало после речи прокурора, который запросил для блогера 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

«Я уже побывал в СИЗО, провел там три месяца, это всего лишь преддверие ада, тем не менее я похудел там на 10 кг и оказался на учете как суицидник, что было для меня странно», — сказал блогер. — Но я уже в курсе, что из себя представляют наши лагеря общего режима».

Соколовский сообщил, что по-прежнему считает себя атеистом и космополитом. «У меня нет своей религии, и я считаю, что религии не нужны, эти взгляды у меня уже много лет, — говорит Руслан. — Как либертарианец, я считаю, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, и я не мешал никому исповедовать его религию».

Однако, по словам Руслана, его отношение к религии и верующим за время суда и следствия изменилось. «У меня была возможность пообщаться с большим их количеством, — рассказал блогер. — Были верующие, которые угрожали мне изнасилованием, и, когда я окажусь в лагере, они на сто процентов это сделают. Надеюсь, что я там не окажусь, но это решать суду. Я понимаю, что верующие — это люди, которые могут получить негативную реакцию от чьих-то слов, они могут прийти в упадок духа от этого».

Руслан Соколовский и его адвокаты Станислав Ильченко и Алексей Бушмаков (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для иллюстрации своих мыслей Соколовский привел в пример биолога Павлова, который, как и многие ученые, был атеистом. «Однажды к нему пришел семинарист, Павлов путем приведения многих аргументов доказал ему свою позицию, и тот в боге разуверился, — рассказывает Руслан. — На следующее утро этот семинарист повесился». Вывод, который Соколовский сделал для себя: вера очень нужна верующим людям.

Касательно эпизодов, которые ему вменяются, блогер напомнил, что в его деле нет ни одного потерпевшего и все дело выстроено на экспертизах. Но при этом мнения экспертов кардинально расходятся: одни считают, что блогер виновен, другие — что нет. «И те, и другие обладают большой квалификацией — кому верить?» — спрашивает Соколовский.

Он поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку: журналистов, депутатов, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «Почему такая поддержка? Потому что всем понятно, что я не экстремист, — заявил Соколовский. — Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист».

Мать Руслана Соколовского Елена Чигина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По поводу наказания блогер заявил, что это страшно — сажать человека в тюрьму за слова. «Мне запросили 3,5 года колонии общего режима — это место, где люди насилуют друг друга, умирают от туберкулеза — из „Двойки“ регулярно вывозят трупы», — заметил блогер.

Сейчас, по его словам, именно такое наказание запрашивают и для него — за высказывания в интернете. «В советские годы людей сажали в лагеря на десятилетия только за то, что человек пошутил матерным анекдотом про коммунизм и про Сталина. Сейчас меня хотят посадить на 3,5 года на общий режим за то, что я пошутил матерным анекдотом про патриарха Кирилла и православие. Для меня это дикость, и я не понимаю, как такое вообще возможно!» — сказал Соколовский.

Возвращаясь к наказанию, которое ему грозит, блогер заявил, что он надеется на штраф — официальное место работы у него теперь есть (он трудоустроен ИТ-специалистом в компанию «Транспортные инновации»).

«Если я смогу работать, моей зарплаты будет достаточно, чтобы я смог выплачивать штраф и помогать своей матери», — заметил Руслан. — Если я сяду в колонию, моей матери придется помогать мне, чтобы я не умер там от голода. Не знаю, выдержит ли она все это: она уже пожилая и у нее слабое здоровье».

Блогер пообещал, что, если его оставят на свободе, он вернется на учебу (выйдет из академического отпуска и восстановится в вузе). «Сейчас у меня есть постоянное место работы, девушка, прописка. Что будет со мной через 3,5 года, если я выйду? Вполне возможно, что я всего этого лишусь. Половина людей, которые выходят на свободу, возвращаются обратно — показатель рецидивов просто огромен. Но я очень надеюсь, что не окажусь в этом ужасном месте. Надеюсь, что мое последнее слово не будет последним».

В заключение Руслан Соколовский заявил, что готов на любое альтернативное наказание (штраф, ограничение свободы, принудительные работы), а также на сочетание разных видов наказания — лишь бы его не сажали в тюрьму. «Ройзман позвал меня в свои социальные проекты — уж лучше я буду вместе с ним строить хосписы, чем буду находиться в местах не столь отдаленных, и неизвестно, что со мной случится», — сказал блогер.