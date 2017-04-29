10:00 29 апреля 2017 0

За сносом хрущевок в столице следит вся страна Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Доброе утро! Редакция «URA.RU» поздравляет всех читателей с наступающими праздниками! В эти длинные выходные вам будет что почитать, мы подготовили для вас подборку лучших текстов за прошедшую неделю. Здесь все, что вы могли не успеть, но обязательно должны прочитать. Кстати, для вашего удобства, мы можем высылать такую подборку текстов каждую неделю, для этого вам нужно просто оставить нам ваш электронный адрес.

Итак, самые интересные тексты прошедшей недели:

В Италии обнаружили деревню, в которой живут екатеринбургские чиновники. Расположена она на берегу озера недалеко от Милана. Деревеньку нашли в ходе судебных разборок дочери гендиректора уральского медиахолдинга, экс-помощницы Тунгусова с бывшим мужем.

На этой неделе появилось сразу несколько поводов следить за выборами в Свердловской области. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал героем кремлевского доклада о главном политическом тренде. Его даже сравнили с Дональдом Трампом. Кроме того, Москва разрешила Ройзману стать кандидатом в губернаторы. Уральский мэр нужен Кремлю для идеальных выборов президента, так как перетягивает на себя электорат Навального.

В Москве растет протест из-за сноса хрущевок. Жители столицы формируют группы против сноса пятиэтажек в соцсетях, готовятся к пикетам, их поддерживают ведущие политологи и журналисты. За войной москвичей и мэрии следит вся страна. И все это в преддверии президентских выборов. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин после первых встреч с горожанами взял паузу. Власти пытаются понять, как далеко жители столицы зайдут в своем протесте.

На Урале покончил с собой генерал РЖД, переживший Великую Отечественную и немецкую оккупацию. Мужчина не выдержал боли при онкозаболевании. Родственники много раз просили врачей увеличить дозу обезболивающих, но те не соглашались. Оказывается, медики часто отказывают в помощи раковым больным. Почему — в нашем материале.

Раньше российские наемники в Сирии зарабатывали по 1,5 миллиона рублей в месяц. Но сейчас все изменилось. Как попадают на Ближний Восток, за что воюют и чего боятся русские солдаты в Сирии — в колонке военного инструктора Георгия Закревского.

Обстановка вокруг Храма на воде в Екатеринбурге продолжает накаляться. Мы решили помочь противникам и сторонникам собора выстроить диалог, предоставив им возможность высказать мнение на сейте «URA.RU». Сначала мы спросили противников Храма депутата Дмитрия Головина и активиста Екатерину Петрову почему они борются против строительства. После дали высказаться представителю РПЦ, епископу Евгению Кульбергу. Он пояснил, для чего нужен Храм и как противники строительства связаны с Майданом 2014 года. В завершение политтехнолог Платон Маматов рассказал, что нужно делать каждой из сторон, чтобы добиться своего.

В Ханты-Мансийске появится расквартированный ОМОН. По легенде бойцы нужны для поддержания правопорядка и участия в торжествах. На самом деле это ответ на массовые акции протеста.

И конечно не забывайте читать наши «Слухи»! Из очередного выпуска вы узнаете, что Медведев обратился за помощью к Путину, власть ищет обидчиков Навального, а Тунгусов дал рекомендации «своим» по Ройзману.