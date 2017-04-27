Как Куйвашеву выйти из скандала с храмом на воде, подставив Ройзмана

18:39 27 апреля 2017 0

Противникам Храма на воде придется выбирать между Евгением Ройзманом и городским прудом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конфликт вокруг строительства собора Святой Екатерины [Храма на воде] в Екатеринбурге можно было назвать социальным пока горожане дискутировали на эту тему в Сети и мирно обнимали городской пруд. Когда свердловские власти начали отвечать на протесты и критику [выводить тысячи студентов на набережную и менять маршрут Пасхального крестного хода], тема политизировалась. Причем произошло это в аккурат перед назначением Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области и заявлением мэра Евгения Ройзмана об участии в выборах главы региона.

Выслушав позицию сторонников и противников застройки пруда, мы обратились к стороннему наблюдателю — политтехнологу Платону Маматову, чтобы узнать, что нужно сделать противникам храма, чтобы сорвать строительство, чем скандал выгоден для Куйвашева и опасен для Ройзмана, а также кто может остановить Андеря Козицына и Игоря Алтушкина.

Платон Маматов: «Власти стоит акцентировать позицию Ройзмана, а Куйвашеву спокойно заниматься хозяйством»

Политтехнолог Платон Маматов считает, что если противники застройки городского пруда найдут себе сильного лидера, их шансы на победу возрастут Фото: Платон Маматов, Facebook

— Что нужно делать противникам, чтобы добиться своего? Как себя вести? Под какими лозунгами и требованиями выходить на улицы?

— Мне кажется, им нужно усилить аргументацию. Например, о том, что если мы сейчас пустим на пруд одного застройщика, то больше никогда не найдем причин пустить второго, третьего и так далее. В СМИ и публичном пространстве она почти не озвучена. Если начать громче говорить о том, что если мы сегодня построим храм, то завтра вместо пруда будет бетонная площадка с торговыми центрами и парковками, это может сработать.

— У протеста нет одного лидера. Это эффективно для достижения поставленной задачи или нет?

— Комитет представляют люди, которые не известны широкой общественности за пределами узкой тусовки. Среди них нет фигур вроде того же Ройзмана, например, но стоило бы найти; это бы серьезно усилило их позиции. Только я не могу пока представить, кто бы это мог быть. Ройзман уже высказался за храм. И, кстати, интересно, почему он занял такую позицию. Весь основной электорат у него в Екатеринбурге. И это как раз те вольнодумцы и протестно настроенные товарищи. Им, кстати, тоже придется выбирать, так как очень сложно выступать за Ройзмана и против строительства одновременно.

Есть мнение, что откуда-то со стороны Алтушкина и Козицына ему прилетело настоятельное пожелание высказаться «за». Это объясняет его обтекаемые формулировки на эту тему — нежелание впутываться в эту историю.

— Что нужно делать власти, чтобы добиться своего?

— Она уже и так все для этого делает, что выражается в позиции вроде: «Вы тут протестуйте, а мы будем строить». И в принципе пока они имеют все шансы, чтобы это прокатило. Хотя на их месте логично было бы всячески выпячивать позицию Ройзмана, который высказывался за храм, а Куйвашев пусть газифицирует малые поселки и поднимает экономику. Это было бы красивым ходом, который снял бы часть негатива с врио губернатора и подпортил жизнь его конкуренту.

— А как это сделать, сбавив напряженность в обществе?

— Думаю, это произойдет само по себе. Ближе к предвыборной кампании будет много уличной активности, в которой повестка с храмом будет теряться.

— Как происходящее скажется на выборах губернатора Свердловской области, если скажется?

— Все зависит от того, как эту карту разыграют сами участники процесса. Если Куйвашев грамотно все сделает, то эта ситуация способна сильно подпортить голоса Ройзману, потому что у него основной электорат, как я уже говорил, в Екатеринбурге. А если никак не разыграет, то никак и не скажется.

Что касается самого Ройзмана, если он промолчит (если ему это позволят), то это особо не повлияет на избирательную кампанию, потому что к сентябрю все забудут, что когда-то в феврале или марте он высказывался за храм. Если же его старшие товарищи заставят говорить на эту тему или если оппоненты будут активно вешать на него эту историю, то, конечно, это сыграет ему в минус.

— Бизнесменам Алтушкину и Козицыну лучше по-прежнему оставаться в стороне от ситуации? Или все же стоило бы как-то включиться в спор?

— Им незачем включаться в эту историю. Они договорились с властями по финансовой и юридической стороне вопроса, а все эти игры на пиар-поле для них не интересны. Что им до недовольных жителей города? Они не собираются избираться, поэтому от этих протестов им не жарко и не холодно. И так будет до тех пор, пока конфликт не выльется в какое-нибудь предписание из администрации президента, например.