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29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:02  29 апреля 2017 0

«Все хобби — без ущерба для мирных граждан». Известный журналист раскритиковал закрытие центральных улиц Екатеринбурга из-за эстафет

ИННОПРОМ-2015: третий день. Екатеринбург, енин евгений
Евгений Енин против закрытия центра Екатеринбурга из-за эстафетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий и главные пиарщик свердловских единороссов Евгений Енин раскритиковал идею перекрытия центральных улиц Екатеринбурга ради массовых мероприятий.

«Я предлагаю объявить мораторий на любые акции в центре города, требующие перекрытия улиц. Кроме закрытого списка праздников: 1 мая, 9 мая, день города, Новый год. По одной простой причине: горожан, получающих удовольствие от таких акций, гораздо меньше, чем горожан, получающих проблемы. Крестные ходы — по тротуару, бегать, ездить, на Шарташе, в парке Маяковского, можно место найти. Екатеринбург — город для горожан, для их свободного передвижения. Все хобби — без ущерба для мирных граждан», — написал на своей страничке в Facebook Енин.

Центр Екатеринбурга был перекрыт сегодня, 29 апреля, из-за эстафеты «Весна победы». Из-за этого город встал в 10-бальные пробки.

Данил Бардин
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