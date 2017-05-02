10:41 02 мая 2017 0

Четыре фигуры напомнили тюменцам о жертвах американских рабочих ФОТО: соцсети

В Тюмени на одной из многоэтажек неизвестные устроили жуткую инсталляцию с повешенными. Четыре фигуры были одеты, как люди, на каждой из них указана цифра.

Фигуры шокировали горожан. Издалека они были похожи на настоящих людей. Манекены были закреплены за головы веревками. До того, как полиция сняла со здания жуткую находку, тюменцы успели опубликовать фотографии в городских пабликах.

Однако, главная загадка манекенов — цифры на одежде. Вместе они читались как 1886. Сразу возникла версия, по которой хулиганы хотели напомнить о митингах и демонстрациях американских рабочих, прошедших в США в 1886 году. Именно эти выступления дали начало празднику солидарности трудящихся — 1 мая.

Полицейские выехали на место оперативно по звонку очевидцев и сняли манекены. «Мы проясняем мотивы поступка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. — Но никаких противоправных действий в этом поступке не усматривается».