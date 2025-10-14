14 октября 2025

До конца недели в Тюмени выпадет снег. Скрин

Синоптики прогнозируют снегопад в Тюмени с 16 по 18 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мокрый снег будет сопровождаться сильным ветром
Мокрый снег будет сопровождаться сильным ветром Фото:

В Тюмени до конца недели выпадет мокрый снег. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«16, 17 и 18 октября в Тюмени выпадет мокрый снег. За три дня количество осадков составит около полутора миллиметров», — прогнозируют синоптики.

Отмечается, что скорость ветра в эти дни будет достигать 10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до 4 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды ждать тюменцам до конца октября. 

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени до конца недели выпадет мокрый снег. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «16, 17 и 18 октября в Тюмени выпадет мокрый снег. За три дня количество осадков составит около полутора миллиметров», — прогнозируют синоптики. Отмечается, что скорость ветра в эти дни будет достигать 10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до 4 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды ждать тюменцам до конца октября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...