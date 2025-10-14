Мокрый снег будет сопровождаться сильным ветром
В Тюмени до конца недели выпадет мокрый снег. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«16, 17 и 18 октября в Тюмени выпадет мокрый снег. За три дня количество осадков составит около полутора миллиметров», — прогнозируют синоптики.
Отмечается, что скорость ветра в эти дни будет достигать 10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до 4 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, какой погоды ждать тюменцам до конца октября.
Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней
