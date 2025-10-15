Оттепель после снегопада и дождя грозит слякотью
После недели ночных морозов в Тюмень вернется оттепель. Температура воздуха к 20 октября поднимется до 10 градусов, прогнозирует метеорологический ресурс Gismeteo.
«20 октября, в понедельник, температура воздуха в дневное время поднимется до 10 градусов по шкале Цельсия. В ночное время столбики термометров будут опускаться до 3 градусов», — говорится в прогнозе.
Тепло продержится около четырех дней. К четвергу, 24 октября, ночью снова будут заморозки, а днем воздух не будет прогреваться выше 5 градусов.
