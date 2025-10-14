В Тюмени ожидается небольшое потепление

Днем потеплеет до +5 градусов
В Тюмени 15 октября ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки не ожидаются.
«В среду 15 октября в Тюмени переменная облачность, без осадков. Днем 0, +5 градусов. Ночью -5, -10», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 75%.
