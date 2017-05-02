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Главные новости Свердловской области
12:12  02 мая 2017 0

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против военного следователя

Задержание начальника уголовного розыска Саткинского РОВД Виталия Зарипова, фсб, арест, задержание, Виталий Зарипов
Сотрудника следственного отдела СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону поймали на взяткеФото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника следственного отдела СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону Михаила Маркова: его подозревают в вымогательстве взятки с военнослужащего. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к следствию. Дело возбуждено по статье 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

В Военном следственном управлении ЦВО от комментариев воздержались. «Мы пока не комментируем это дело, но как только появится информация, которую в интересах следствия можно будет озвучить, мы обязательно предоставим ее СМИ», — пообещал «URA.RU» официальный представитель уральского военно-следственного ведомства Алексей Садовский.

Новость по теме
Сотрудники ФСБ задержали военного следователя в Екатеринбурге

20 апреля сотрудник следственного отдела СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону майор юстиции Михаил Марков начал проверку в отношении сержанта К., подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По словам военнослужащего, следователь потребовал с него 100 000 рублей за отказ от возбуждения уголовного дела. 24 апреля сержант написал заявление в военную прокуратуру.

Известно, что следователя взяли с поличным при получении первой части взятки (40 тысяч) его собственные коллеги — сотрудники вышестоящего следственного органа — Военного следственного управления Центрального военного округа при содействии оперативников ФСБ.

Андрей Гусельников
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