Уральский хоккеист станет капитаном российской сборной на ЧМ

23:10 02 мая 2017 0

Хоккеист "Металлурга" возглавит сборную России Фото: Илья Московец © URA.RU

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин станет капитаном российской сборной на предстоящем Чемпионате мира по хоккею. Об этом стало известно от главного тренера спортивной команды Олега Знарока.

Ассистентами капитана будут Вадим Шипачев и Антон Белов. Сам Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая этого года, пишет ТАСС.

Добавим, что в расширенный состав сборной России по хоккею вошел нападающий Артемий Панарин (уроженец Коркино, воспитанник «Трактора», сейчас играет в НХЛ за «Чикаго»), а также воспитанники магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин (сейчас играет за «Баффало Сейбрз») и Алексей Береглазов («Нью-Йорк Рейнджерс»).