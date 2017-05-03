16:33 03 мая 2017 0

Григорий Иванов: «Это не красит ни нас, ни "Локомотив"» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» сыграл один из самых скандальных матчей в своей истории. В поединке с «Локомотивом» за Кубок России игроки устроили массовую драку с соперниками. После возвращения в Екатеринбург президент клуба Григорий Иванов в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал о нервах футболистов, об ударах исподтишка и объяснил, почему Роману Павлюченко можно материть других игроков в комментариях для журналистов.

«Урал» 2 мая проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:2. В конце матча между футболистами произошла массовая драка, четыре ее участника были удалены с поля. После этого нападающий «шмелей» Роман Павлюченко грубо обругал форварда москвичей Ари. Высказываниями уже заинтересовались в комитете РФС по этике.

— Григорий Викторович, как считаете, что не получилось в матче с «Локомотивом»?

— Да все не получилось. Видимо, был какой-то мандраж, все-таки наша команда впервые вышла в финал. Мы не показали ту игру, на которую рассчитывали, вот и все. Я считаю, это следствие того, что игроки переволновались. Не очень хорошо у нас все это получилось.

— Перед финалом как-то психологически готовили футболистов?

— Да какая психологическая подготовка, готовились в обычном режиме, готовились к матчу. Перед этим оставили ведущих игроков отдохнуть, чтобы они пропустили матч чемпионата России. Шло к тому, что все будет нормально, но даже опытные игроки в итоге не сыграли в тот футбол, который они умеют показывать.

Григорий Иванов славится отеческим отношением к своим футболистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кажется, после первого пропущенного гола команда заиграла по-другому. Чего только стоит момент Ильина, попавшего в штангу. Почему?

— Ну, к сожалению, так всегда и бывает. Когда начинается пожар, мы начинаем его тушить. Мы же видели, что наши многие футболисты не уступали игрокам «Локомотива», хотя там собраны очень сильные мастера. Но, видишь, побежали только, когда стали проигрывать, нет, чтобы играть так всю игру. Тогда, может быть, было бы все по-другому.

— Драка действительно началась из-за личных оскорблений игроков «Урала», о которых рассказывал Павлюченко?

— Я не знаю, я не участвовал в драке, меня не было на поле. Задавайте вопросы футболистам. Почему все говорят про драку? Почему никто не может сказать, что матч был организован на отличном стадионе, в отличную погоду… А вот все про драку. Ну да, потолкались — эмоции, конец игры. Это футбол, так бывает.

— Расскажите о ваших эмоциях в момент драки? Хотелось выбежать на поле, чтобы разнять игроков?

По мнению Иванова, футболисты «Урала» перенервничали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Зачем мне выбегать на поле? Там опытные футболисты должны были сами разобраться. Но для чего на поле побежали запасные футболисты «Локомотива», наши побежали? Надо было тренерским штабам сработать хорошо, а то все побежали, начали друг другу предъявлять претензии. Счет 2:0 уже был, надо было спокойно доиграть. А так немного концовку смазали, я считаю, это не красит ни нас, ни «Локомотив».

— Обсуждается комментарий Павлюченко, который грубо высказался в адрес Ари. Считаете ли вы, что футболист погорячился?

— Я не знаю, я из прессы это читал. Надо задавать вопрос Роману. Он вправе говорить все, что захочет, потому что у нас свободная страна. Роман считает так, значит, он так видел, так слышал. И я говорю еще раз, меня там не было, я не слышал, а со слов говорить не хочу.

— Но уже комитет РФС по этике отреагировал на высказывания…

— Ну, что поделать, будет комитет по этике, будем смотреть. Не хочу комментировать пока, давайте дождемся решения комитета. К тому же еще [вице-премьеру] Виталию Мутко надо обращение сделать. Будем ждать.

— Вспоминается момент с «Зенитом», когда Павлюченко накинулся на судью. Почему он так эмоционален последнее время? У футболиста кризис?

— Рома очень спокойный парень, я не знаю, что случилось. С «Зенитом» была одна история. Там была чистая несправедливость со стороны судьи, Роман как лидер команды пошел добиваться справедливости. Да, может где-то погорячился, но это судья его спровоцировал. Здесь же другая история. Понимаешь, Роман увидел, как Ари со спины ударил Артема Фидлера. Как бы ни было, но со спины бить кулаком с размаху — это некрасиво. С моей стороны это было видно, и Роман видел, что его товарища по команде исподтишка ударили…

— Но согласитесь, высказывание Романа крайне эмоциональное…

— Ну, эмоциональное, да, такой финальный матч, все на эмоциях, на нервах.

—Может быть, на Романа влияет то, что он не играл долго из-за травмы?

— Может быть, может быть…

— Премировать за финал будете футболистов?

— За выход в финал футболисты уже получили свои деньги. Если бы выиграли сейчас, то получили бы достойные премиальные, но мы же проиграли.