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03 мая 2017
Главные новости Москвы
16:35  03 мая 2017 0

«Не хотят работать». Владимир Путин затроллил турецкую делегацию

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Путин пошутил над турецким дипломатомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главной Турции Реджепом Эрдоганом пошутил над одним из участников турецкой делегации, намекнув на его непрофессионализм.

Начало российско-турецкой встречи задержалось из-за того, что соратник Эрдогана долгое время не мог занять место за столом переговоров, отвлекая собравшихся. «Не хотят твои работать», — цитирует обращение Путина к турецкому лидеру издание Life.

Напомним, что встреча глав России и Турции проходит сегодня в Сочи. Стороны намерены «сверить часы» по вопросу урегулирования конфликта в Сирии, а также обсудить вопросы торгово-экономических связей.

Сергей Макеев
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