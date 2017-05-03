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03 мая 2017
20:16  03 мая 2017 0

«Исчезнувшие». Телеканал «Дискавери» снимает на Урале фильм о перевале Дятлова. ФОТО, ВИДЕО

Телеканал Дискавери снимает на Урале фильм про перевал Дятлова, росс янг
После Екатеринбурга британцы едут в Челябинск снимать метеоритФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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В Екатеринбург приехала съемочная бригада телеканала «Дискавери»: британские журналисты снимают материал для фильма о гибели группы уральских туристов под руководством Игоря Дятлова, произошедшей в далеком 1959 году в горах Северного Урала. Корреспондент «URA.RU» побывал на съемках.

«Я снимаю передачу для Discovery Channel, — рассказал агентству британский журналист Росс Янг. — Эта серия выпусков будет посвящена феноменам исчезнувших. Пока не знаем, как она будет называться, но рабочее название — „Исчезнувшие“. Один из случаев, которому будет посвящена эта передача — это случай с группой Дятлова».

Как признался «URA.RU» британец, до начала съемок он ничего не знал об истории трагической гибели дятловцев. «Но когда пришлось столкнуться с ней профессионально, могу сказать, что это очень увлекательное дело, — говорит журналист телеканала „Дискавери“. — Многочисленные теории, которые обсуждаются, каждая из них содержит как-то, что делает ее вероятной, так и то, что ее опровергает. Углубляться в это — очень интересно».

При этом сам британский журналист не стал приверженцем ни одной из версий. «Мне повезло, что мне не нужно делать никаких заключений и склоняться в ту или иную сторону, — говорит Росс. — Задача передачи не в том, чтобы прийти к каким-то выводам, а в том, чтобы просто предъявить миру различные факты».

Главным рассказчиком истории дятловцев для британцев стал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Телеканал Дискавери снимает на Урале фильм про перевал Дятлова, кунцевич юрий, росс янг
Британский журналист Росс Янг и руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

На Урале съемочная бригада «Дискавери» очень ограничена по времени: теме дятловцев посвящен всего один день. Материалы для будущего фильма британцы снимали в штаб-квартире фонда памяти группы Дятлова, а также на Михайловском кладбище, где находится могила туристов-дятловцев.

В четверг, 4 мая, британские журналисты будут уже в Челябинске. «Там будет сниматься совсем другая история — про тунгусский метеорит, которая произошла в начале 20 века, — рассказывает Росс Янг. — Мы используем историю с челябинским метеоритом как некую интересную зацепку, чтобы затем перейти к теме тунгусского метеорита».

2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного — вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина гибели людей до сих пор неизвестна.

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Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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