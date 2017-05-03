20:16 03 мая 2017 0

После Екатеринбурга британцы едут в Челябинск снимать метеорит Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбург приехала съемочная бригада телеканала «Дискавери»: британские журналисты снимают материал для фильма о гибели группы уральских туристов под руководством Игоря Дятлова, произошедшей в далеком 1959 году в горах Северного Урала. Корреспондент «URA.RU» побывал на съемках.

«Я снимаю передачу для Discovery Channel, — рассказал агентству британский журналист Росс Янг. — Эта серия выпусков будет посвящена феноменам исчезнувших. Пока не знаем, как она будет называться, но рабочее название — „Исчезнувшие“. Один из случаев, которому будет посвящена эта передача — это случай с группой Дятлова».

Как признался «URA.RU» британец, до начала съемок он ничего не знал об истории трагической гибели дятловцев. «Но когда пришлось столкнуться с ней профессионально, могу сказать, что это очень увлекательное дело, — говорит журналист телеканала „Дискавери“. — Многочисленные теории, которые обсуждаются, каждая из них содержит как-то, что делает ее вероятной, так и то, что ее опровергает. Углубляться в это — очень интересно».

При этом сам британский журналист не стал приверженцем ни одной из версий. «Мне повезло, что мне не нужно делать никаких заключений и склоняться в ту или иную сторону, — говорит Росс. — Задача передачи не в том, чтобы прийти к каким-то выводам, а в том, чтобы просто предъявить миру различные факты».

Главным рассказчиком истории дятловцев для британцев стал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Британский журналист Росс Янг и руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

На Урале съемочная бригада «Дискавери» очень ограничена по времени: теме дятловцев посвящен всего один день. Материалы для будущего фильма британцы снимали в штаб-квартире фонда памяти группы Дятлова, а также на Михайловском кладбище, где находится могила туристов-дятловцев.

В четверг, 4 мая, британские журналисты будут уже в Челябинске. «Там будет сниматься совсем другая история — про тунгусский метеорит, которая произошла в начале 20 века, — рассказывает Росс Янг. — Мы используем историю с челябинским метеоритом как некую интересную зацепку, чтобы затем перейти к теме тунгусского метеорита».

2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного — вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина гибели людей до сих пор неизвестна.