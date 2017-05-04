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04 мая 2017
Главные новости 
16:14  04 мая 2017 6

Уральцы равнодушны к Крыму даже с льготными билетами. Турция лишает полуостров последней надежды

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Воспользоваться предложением можно с 15 мая по 30 ноябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 4 мая ввела в продажу субсидированные билеты в Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Уральцы смогут улететь на Крымский полуостров всего за полцены, остальное оплатит государство. Однако в первый день продаж жители оказались безразличны к услуге. Игроки туристического рынка опасаются, что тенденция сохранится.

В программу попали 12 городов России, в том числе Екатеринбург — цена билета 3 750 рублей в одну сторону, Челябинск (3 750 рублей), Магнитогорск (5 000 рублей), Нижневартовск (5 500 рублей). Стоимость льготных билетов фиксирована. «Предложением могут воспользоваться граждане РФ: в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, а также люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалиды с детства II или III группы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В уральской столице пока нет ажиотажа из-за спецпредложения. В колл-центре авиакомпании нашему агентству сообщили, что льготные билеты еще можно забронировать даже на первый день программы субсидирования — 15 мая (закончится она 30 ноября).

Журналист «URA.RU» побывал в кассах «Уральских авиалиний» на 8 Марта, там очередь из клиентов не достигала и пяти человек. При этом клиенты еще даже не знали об изменениях. «Нет, только от вас узнала, что есть такая программа, но я все равно под нее не попадаю, если там принимаются только студенты, пожилые и инвалиды», — сказала журналисту женщина в очереди.

В Екатеринбурге пока нет ажиотажа из-за льготных билетов
Фото: Сергей Дианов

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» сообщил, у игроков рынка есть опасения, что поездки в Крым не будут пользоваться большим спросом.

«Для российской стороны было бы ненормально не вводить такие меры с учетом того, как ответственно Турция подошла к отвоевыванию туристов, когда по ряду отелей цены были снижены до 50 процентов, когда турецкое государство финансирует каждый вылет, — сказал „URA.RU“ Мальцев. — В прошлые годы был сильный ажиотаж, люди бились за льготные билеты. Но в этом году все сложнее. Интерес к ним будет слабым, если будут массово вводиться горящие туры и спецпредложения по разным направлениям».

Кроме «Уральских авиалиний» еще шесть перевозчиков будут выполнять рейсы по льготным ценам: «Аэрофлот», «АЛРОСА», S7 Airlines, «Саратовские авиалинии», Red Wings и «Ижавиа». Из них пока только «АЛРОСА» и «Ижавиа» объявили на своих сайтах о старте продаж субсидированных билетов, в том числе в тех городах, откуда будет возить за полцены и «Уральские авиалинии» — Кемерово и Киров. При этом цены у перевозчиков совпадают — 6 250 рублей и 3 550 рублей соответственно.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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