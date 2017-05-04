МВД возбудило уголовное дело в связи с нападением на Навального

21:50 04 мая 2017 1

Полиция устанавливает виновников нападения на оппозиционера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального. Расследование ведется по статье 116 УК РФ (побои).

По данным газеты «Ведомости», уголовное дело было открыто 29 апреля. Расследование обстоятельств инцидента поручено управлению организации дознания ГУ МВД по Москве. Неназванный федеральный источник сообщил изданию, что ход расследования контролируется «на самом высоком уровне».

В результате нападения неизвестного, который плеснул в лицо Навальному зеленкой, оппозиционер получил ожог глаза. ФСИН не позволила политику пройти курс лечения за границей, несмотря на рекомендации врачей.