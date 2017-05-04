{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
Главные новости Москвы
21:50  04 мая 2017 1

МВД возбудило уголовное дело в связи с нападением на Навального

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Полиция устанавливает виновников нападения на оппозиционераФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на оппозиционера Алексея Навального. Расследование ведется по статье 116 УК РФ (побои).

По данным газеты «Ведомости», уголовное дело было открыто 29 апреля. Расследование обстоятельств инцидента поручено управлению организации дознания ГУ МВД по Москве. Неназванный федеральный источник сообщил изданию, что ход расследования контролируется «на самом высоком уровне».

В результате нападения неизвестного, который плеснул в лицо Навальному зеленкой, оппозиционер получил ожог глаза. ФСИН не позволила политику пройти курс лечения за границей, несмотря на рекомендации врачей.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров