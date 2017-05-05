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05 мая 2017
14:58  05 мая 2017 2

Россия может доказать провокационность химатаки в Сирии

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , кремль
Москва продолжит убеждать западные страны в необходимости изменить отношение к правительству СирииФото: Антон Белицкий © URA.RU

На переговорах по Сирии, которые прошли в Астане, спецпредставитель президента РФ и глава российской делегации Александр Лаврентьев сообщил, что Россия имеет неопровержимые доказательства того, что события в сирийском Хан-Шейхуне, связанные с применением химоружия, являются провокацией.

«Вы прекрасно понимаете: Россия располагает всеми неопровержимыми доказательствами того, что это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада», — передает RT слова Лаврентьева.

Вчера стало известно, что террористы сняли новую постановку о применении химоружия в Сирии

По словам спецпредставителя президента, Москва будет убеждать западные страны в необходимости изменить отношение к правительству Сирии.

4 апреля оппозиция Сирии обвинила правительство Асада в применении химоружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Минобороны РФ располагает данными, которые говорят о том, что сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

Семен Гринберг
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