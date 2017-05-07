{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 мая 2017
06 мая 2017
09:50  07 мая 2017 0

Ельцин Центр получил премию «Европейский музей года»

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, ельцин центр
Екатеринбургский музей был признан лучшим в Европе в 2017 годуФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Открытие Ельцин Центра в Екатеринбурге
все новости сюжета

Екатеринбургский Ельцин Центр получил премию «Европейский музей года» (EMYА), а также удостоился приза имени Кеннета Хадсона — основателя премии. Эта награда российскому музею за всю историю была присуждена впервые.

Чествование победителей состоялось вечером 6 мая в хорватском Загребе. В списке номинантов было 46 музеев из более чем 20 стран Европы. Екатеринбургский Ельцин Центр впечатлил жюри дизайном своей экспозиции, мульдимедийностью и яркостью программ и выставок.

«Ельцин-центр — это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников, — говорится в дипломе, который вручили представителям Ельцин Центра. — Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России».

Выдающийся английский исследователь Кеннет Хадсон учредил свою премию в 1977 году. С тех пор ежегодно лучшим музеям Европы вручают три основных приза и специальные награды.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров