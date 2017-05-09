Главные новости Свердловской области 1. Уральская участница «Холостяка» призналась в депрессии

Уральская участница «Холостяка» призналась в депрессии 2. Тайны радиоведущих Екатеринбурга

Тайны радиоведущих Екатеринбурга 3. Ройзман отличился на параде Победы. ФОТОрепортаж

Ройзман отличился на параде Победы. ФОТОрепортаж 4. Свердловского депутата жестоко избили наркоманы

Свердловского депутата жестоко избили наркоманы 5. Четыре рыбака утонули под Невьянском, накрытые волной

Четыре рыбака утонули под Невьянском, накрытые волной 6. Ельцин Центр получил премию «Европейский музей года»

Ельцин Центр получил премию «Европейский музей года» 7. «Гитлер ошибся»: как эвакуация на Урал выковала победу

«Гитлер ошибся»: как эвакуация на Урал выковала победу 8. На Урале ветеранов заморозили на концерте 15:41 09 мая 2017 1 «Я сначала подумал, огромный пожар идет». В Екатеринбурге душевно отметили День Победы: Ройзман снова отличился. ФОТОрепортаж В этом году зрителям парада повезло с погодой - на небе было ни облака Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Екатеринбурга вместе со всей Россией отпраздновали День Победы. В городе, где расположен штаб Центрального военного округа, прошел масштабный парад военной техники и состоялась акция «Бессмертный полк». На удачу зрителям, погода изменилась и в праздничный день было солнечно. О том, как прошло утро 9 мая в уральской столице — в репортаже «URA.RU». Праздник Победы в Екатеринбурге начался с возложения цветов к памятникам военным. Официальные лица города и области участвовали в торжественной церемонии у Широкореченского мемориала. Цветы к подножию постамента возложили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. А футболисты и руководство футбольного клуба «Урал» почтили память погибших в Великой Отечественной войне у памятника воинам-спортсменам Урала на аллее Ледового дворца спорта. Руководство и игроки хоккейного клуба «Автомобилист», для которого это домашняя арена, в акции не участвовали. В это время горожане уже стягивались к проспекту Ленина, чтобы занять лучшие места на параде. Правда, главная улица города была со всех сторон перекрыта, поэтому обыватели упирались в ограждения и оставались там. Уже к 9 утра на всех подходах к Ленина стояли огромные толпы. Кто-то для лучшего обзора вставал на скамейки, другие поднимались на крыши зданий, в том числе торгового центра «Европа». Небольшая группа хитрых екатеринбуржцев смотрела парад из ТЦ «Пассаж», встав напротив главного входа с прозрачными дверьми. Те же, кто приехал к самому началу парада, огромными вереницами кружили по центральным улица города. Их, кроме полицейских, патрулировали отряды казаков с нагайками на поясах. 1/3 В параде Победы впервые приняли участие юнармейцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Интересно, что власти заранее позаботились о жителях, которые не смогли найти места, и поставили по городу экраны, где можно посмотреть трансляцию парада. Однако большой публики они не собрали. «Так здесь звука нет, и картинка нечеткая», — сказал журналисту «URA.RU» один из зрителей парада. Для ветеранов Великой Отечественной войны и вип-персон выделили места на трибунах напротив администрации города. Верхушка свердловской власти расположилась на постаменте у памятника Ленину. Рядом с врио губернатора Евгением Куйвашевым можно было рассмотреть сенаторов Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого, председателя свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину, сити-менеджера Александра Якоба, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Все политики, несмотря на солнечную погоду, пришли на праздник в ветровках и плащах, только Ройзман был в деловом костюме и белоснежной рубашке. Позднее вместе с чиновниками встал глава Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, принявший парад и поздравивший ветеранов. 1/3 Верхушка свердловской власти смотрела парад с постамента у памятника Ленину Фото: Александр Мамаев © URA.RU Перед началом шествия глава региона Евгений Куйвашев выступил с поздравительной речью: «Урал дал фронту танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы, дал лекарства и продовольствие. В Свердловской области были размещены на хранение бесценные коллекции Эрмитажа. Здесь трудились сотни эвакуированных предприятий и цвет российской науки. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить и передать нашим детям и внукам правду о Великой Отечественной войне, о ее героях, о подвигах, свершенных во имя Отчизны, во имя мира на земле». После боя курантов на главную городскую площадь вышли офицеры разных войск, сотрудники МВД, спасатели, кадеты, юнармейцы — всего 2300 человек. Колонна военной техники по традиции двигалась во главе с танком Т-34. Публика аплодировала, когда мимо впервые проехали комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1». «Вот она — наша гордость», — сказал в толпе мужчина своему ребенку. Все зрители особо ждали пролета военной авиации. Когда над Екатеринбургом послышался звук вертолетов Ми-26 и Ми-8, жители закричали: «Ура!». Следом за ними пронеслись штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители МиГ-31. 1/3 Самой зрелищной частью парада стал пролет военной авиации Фото: Александр Мамаев © URA.RU В это время к выходу на проспект Ленина готовились участники акции «Бессмертный полк». По оперативным подсчетам, в этот раз она собрала около 70 тысяч свердловчан. Уральцы пришли на акцию с фотографиями своих родственников, воевавших против фашистской Германии. «Я в руке держу портреты своего дяди Павла Подкорытова и отца Валентина Перунова. Мой дядя погиб 28 сентября 1944 года в Латвии недалеко от Риги. Ему тогда было 18 лет всего. А отца призвали в 1944-м, ему было 17 лет. Он воевал под Кенингсбергом (Калининград), есть даже медаль за взятие этого города. Мой папа пережил войну и умер уже в мирное время», — рассказал «URA.RU» участник акции Григорий. «Бессмертный полк» растянулся огромным шествием по центру города и длился около часа. Некоторые уральцы организовывались в небольшие группы и пели военные песни, другие задумчиво смотрели вдаль. Дойдя до площади 1905 года, родители с детьми стали выходить из толпы, чтобы лично поздравить ветеранов, подарить им цветы. 91-летний Владимир Бартенев едва сдерживал слезы от радости. 1/5 Акция «Бессмертный полк» собрала около 70 тысяч свердловчан Фото: Александр Мамаев © URA.RU «У меня очень большое впечатление от праздника. Я очень рад видеть своих друзей, участников войны. Дети походят, прекрасный, большой „Бессмертный полк“ прошел, — поделился с „URA.RU“ своими впечатлениями участник Великой Отечественной войны. — Я воевал рядом с Рейхстагом. Мы стояли в одном месте, где могли прорваться вражеские силы. Я своими глазами видел, как начался то праздничный салют. От него было так светло, что я сначала подумал, что огромный пожар идет». Тем временем вип-гости спустились с трибун и подключились к «Бессмертному полку». Например, в толпе можно было заметить Евгения Куйвашева и председателя свердловского избиркома Валерия Чайникова. Молодые люди, несущие транспаранты, представились студентами вуза Фото: Сергей Дианов Во время акции не обошлось без организованных студенческих групп, которые ранее критиковал координатор движения Валерий Басай. На улице Хохрякова журналист агентства встретил трех молодых людей, в охапку несущих транспаранты с лицами военных. Пешеходы подозрительно оглядывались на них. В беседе с журналистом агентства троица представилась студентами УрФУ. «У нас большая группа студентов из СНГ участвовала в акции, а мы втроем относим их транспаранты в вуз. Конечно, нигде выбрасывать их не собираемся», — заверил журналиста собеседник. По окончанию парада горожане разошлись по концертным площадкам и ларькам, другие остались на площади 1905 года, чтобы посмотреть трансляцию праздника в Москве. «URA.RU» писало, что в Екатеринбурге на 9 мая подготовили целый список мероприятий. Праздник закончится фейерверком в 22:30. 1/6 Впереди у горожан масса различных мероприятий и праздничный фейерверк Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сергей Дианов © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий