В этом году зрителям парада повезло с погодой - на небе было ни облакаФото: Александр Мамаев © URA.RU
Жители Екатеринбурга вместе со всей Россией отпраздновали День Победы. В городе, где расположен штаб Центрального военного округа, прошел масштабный парад военной техники и состоялась акция «Бессмертный полк». На удачу зрителям, погода изменилась и в праздничный день было солнечно. О том, как прошло утро 9 мая в уральской столице — в репортаже «URA.RU».
Праздник Победы в Екатеринбурге начался с возложения цветов к памятникам военным. Официальные лица города и области участвовали в торжественной церемонии у Широкореченского мемориала. Цветы к подножию постамента возложили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. А футболисты и руководство футбольного клуба «Урал» почтили память погибших в Великой Отечественной войне у памятника воинам-спортсменам Урала на аллее Ледового дворца спорта. Руководство и игроки хоккейного клуба «Автомобилист», для которого это домашняя арена, в акции не участвовали.
В это время горожане уже стягивались к проспекту Ленина, чтобы занять лучшие места на параде. Правда, главная улица города была со всех сторон перекрыта, поэтому обыватели упирались в ограждения и оставались там. Уже к 9 утра на всех подходах к Ленина стояли огромные толпы.
Кто-то для лучшего обзора вставал на скамейки, другие поднимались на крыши зданий, в том числе торгового центра «Европа». Небольшая группа хитрых екатеринбуржцев смотрела парад из ТЦ «Пассаж», встав напротив главного входа с прозрачными дверьми. Те же, кто приехал к самому началу парада, огромными вереницами кружили по центральным улица города. Их, кроме полицейских, патрулировали отряды казаков с нагайками на поясах.
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В параде Победы впервые приняли участие юнармейцы Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Интересно, что власти заранее позаботились о жителях, которые не смогли найти места, и поставили по городу экраны, где можно посмотреть трансляцию парада. Однако большой публики они не собрали. «Так здесь звука нет, и картинка нечеткая», — сказал журналисту «URA.RU» один из зрителей парада.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и вип-персон выделили места на трибунах напротив администрации города. Верхушка свердловской власти расположилась на постаменте у памятника Ленину. Рядом с врио губернатора Евгением Куйвашевым можно было рассмотреть сенаторов Эдуарда Росселя и Аркадия Чернецкого, председателя свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину, сити-менеджера Александра Якоба, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Все политики, несмотря на солнечную погоду, пришли на праздник в ветровках и плащах, только Ройзман был в деловом костюме и белоснежной рубашке. Позднее вместе с чиновниками встал глава Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, принявший парад и поздравивший ветеранов.
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Верхушка свердловской власти смотрела парад с постамента у памятника Ленину Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Перед началом шествия глава региона Евгений Куйвашев выступил с поздравительной речью: «Урал дал фронту танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы, дал лекарства и продовольствие. В Свердловской области были размещены на хранение бесценные коллекции Эрмитажа. Здесь трудились сотни эвакуированных предприятий и цвет российской науки. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить и передать нашим детям и внукам правду о Великой Отечественной войне, о ее героях, о подвигах, свершенных во имя Отчизны, во имя мира на земле».
После боя курантов на главную городскую площадь вышли офицеры разных войск, сотрудники МВД, спасатели, кадеты, юнармейцы — всего 2300 человек. Колонна военной техники по традиции двигалась во главе с танком Т-34. Публика аплодировала, когда мимо впервые проехали комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1». «Вот она — наша гордость», — сказал в толпе мужчина своему ребенку.
Все зрители особо ждали пролета военной авиации. Когда над Екатеринбургом послышался звук вертолетов Ми-26 и Ми-8, жители закричали: «Ура!». Следом за ними пронеслись штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители МиГ-31.
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Самой зрелищной частью парада стал пролет военной авиации Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В это время к выходу на проспект Ленина готовились участники акции «Бессмертный полк». По оперативным подсчетам, в этот раз она собрала около 70 тысяч свердловчан. Уральцы пришли на акцию с фотографиями своих родственников, воевавших против фашистской Германии.
«Я в руке держу портреты своего дяди Павла Подкорытова и отца Валентина Перунова. Мой дядя погиб 28 сентября 1944 года в Латвии недалеко от Риги. Ему тогда было 18 лет всего. А отца призвали в 1944-м, ему было 17 лет. Он воевал под Кенингсбергом (Калининград), есть даже медаль за взятие этого города. Мой папа пережил войну и умер уже в мирное время», — рассказал «URA.RU» участник акции Григорий.
«Бессмертный полк» растянулся огромным шествием по центру города и длился около часа. Некоторые уральцы организовывались в небольшие группы и пели военные песни, другие задумчиво смотрели вдаль. Дойдя до площади 1905 года, родители с детьми стали выходить из толпы, чтобы лично поздравить ветеранов, подарить им цветы. 91-летний Владимир Бартенев едва сдерживал слезы от радости.
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Акция «Бессмертный полк» собрала около 70 тысяч свердловчан Фото: Александр Мамаев © URA.RU
«У меня очень большое впечатление от праздника. Я очень рад видеть своих друзей, участников войны. Дети походят, прекрасный, большой „Бессмертный полк“ прошел, — поделился с „URA.RU“ своими впечатлениями участник Великой Отечественной войны. — Я воевал рядом с Рейхстагом. Мы стояли в одном месте, где могли прорваться вражеские силы. Я своими глазами видел, как начался то праздничный салют. От него было так светло, что я сначала подумал, что огромный пожар идет».
Тем временем вип-гости спустились с трибун и подключились к «Бессмертному полку». Например, в толпе можно было заметить Евгения Куйвашева и председателя свердловского избиркома Валерия Чайникова.
Молодые люди, несущие транспаранты, представились студентами вуза
Фото: Сергей Дианов
Во время акции не обошлось без организованных студенческих групп, которые ранее критиковал координатор движения Валерий Басай. На улице Хохрякова журналист агентства встретил трех молодых людей, в охапку несущих транспаранты с лицами военных. Пешеходы подозрительно оглядывались на них. В беседе с журналистом агентства троица представилась студентами УрФУ.
«У нас большая группа студентов из СНГ участвовала в акции, а мы втроем относим их транспаранты в вуз. Конечно, нигде выбрасывать их не собираемся», — заверил журналиста собеседник.
По окончанию парада горожане разошлись по концертным площадкам и ларькам, другие остались на площади 1905 года, чтобы посмотреть трансляцию праздника в Москве. «URA.RU» писало, что в Екатеринбурге на 9 мая подготовили целый список мероприятий. Праздник закончится фейерверком в 22:30.
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Впереди у горожан масса различных мероприятий и праздничный фейерверк Фото: Александр Мамаев © URA.RU