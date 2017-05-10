Экс-мэра криминальной столицы Южного Урала и его врага примирила смерть

08:30 10 мая 2017 0

Федорченко был знаменит своими связями с криминалом социальные сети

Депутат городского собрания Троицка Челябинской области Анатолий Федорченко, главный свидетель по делу экс-мэра Виктора Щекотова, осужденного за коррупцию, скончался 9 мая. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в собрании депутатов. Источники сообщают, что Федорченко скончался из-за онкологического заболевания. Депутат был одной из самых известных фигур Троицка, с ним связано несколько громких уголовных дел, из-за которых город получил неофициальное название криминальной столицы региона.

Анатолию Федорченко, владельцу ООО «Азимут», было 45 лет. В молодости, еще во времена СССР, он был дважды судим — за изнасилование и за понуждение потерпевшего (свидетеля) к даче ложных показаний. Он руководил городским автовокзалом, в 2010 году избрался в городское собрание. Все говорили о его дружеских связях с мэром города Виктором Щекотовым.

Летом 2013 года его задержали во время спецоперации полиции вместе с еще 10 жителями Троицка. По версии следствия, все они входили в ОПГ, лидером которой считался депутат, и подозревались в убийствах, вымогательстве и других тяжких преступлениях. Спецоперации предшествовали разборки со стрельбой, когда был убит житель Копейска и ранен житель Троицка. Уже в СИЗО Федорченко дал показания на Виктора Щекотова. Мэр Троицка был задержан 1 июля 2013 года. В ГУ МВД по региону заявили, что началась «декриминализация Троицка».

Дело в отношении Федорченко выделили в отдельное производство и выпустили под домашний арест. Депутату предъявили лишь вымогательство. А с потерпевшим по своему эпизоду примирился и избежал наказания. Он даже вновь избрался депутатом. Его подельники получили большие сроки. Виктор Щекотов был осужден за коррупцию, получил 5,5 лет лишения свободы и 27 апреля 2017 года вернулся в Троицк, освободившись по УДО. Федорченко к этому времени уже тяжело болел и на сессиях не появлялся.

В Троицке будут назначены довыборы в городское собрание по округу, освободившемуся после смерти депутата Анатолия Федорченко.