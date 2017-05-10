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10 мая 2017
08:53  10 мая 2017 5

Учитель из Екатеринбурга научит Михалкова воспитывать патриотов. ВИДЕО

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Михалков недоволен патриотическим воспитанием молодежиФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Скандал с Ельцин Центром
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Руководитель школьной студии вокала екатеринбургской школы №29 Александр Добров написал песню о России, чтобы опровергнуть мнение режиссера Никиты Михалкова по поводу того, что на Урале неправильно воспитывают патриотов, которое он высказал, говоря о Ельцин центре.

Композицию учитель из Екатеринбурга намерен отправить в Москву, чтобы показать, что в столице Среднего Урала занимаются правильным патриотически воспитанием детей с помощью музыки, пишет портал Е1.

Новая композиция называется «Россия — сила», ее припев должны петь учащиеся младших классов, первый куплет поют три солиста начальной школы, а второй и третий — семиклассница. Припев патриотической песни записали в школьной студии вокала, а солисты спели под запись в городской консерватории.

В будущем на новую композицию ее создатель намерен снять клип, который отправят Никите Михалкову, с завидной регулярностью критикующему деятельность Ельцин центра, неправильно, по его мнению, занимающемуся патриотическим воспитанием молодежи.

Лев Истомин
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