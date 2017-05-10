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Главные новости Челябинской области
11:33  10 мая 2017 0

Власти Челябинска прокомментировали взрыв в толпе на салюте

Праздничный салют в День Победы. Челябинск, фейерверк, салют
"Лучший вид на салют - из окна", - говорят сейчас челябинцыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обращений в полицию и к врачам по поводу пиротехники, якобы разорвавшейся в толпе во время фейерверка в День Победы, не было. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев 10 мая на аппаратном совещании.

Сообщение о том, что из-за сильного порыва ветра либо неисправности один из зарядов упал на землю и разорвался под припаркованной машиной, появилось вечером 9 мая в соцсетях. По словам автора выложенного видеоролика, пострадала его жена и стоявшая рядом женщина. Других зрителей, в том числе детей, защитил от последствий взрыва корпус автомобиля.

Еще одним ЧП стала смерть 50-летнего мужчины на улицы: оказавшийся рядом полицейский неоднократно вызывал врачей по рации, пока прохожие пытались поддержать жизнь пострадавшего. «Скорая», по словам очевидцев, появилась почти через полчаса. По информации горздрава, медики прибыли через 18 минут — однако помощь при инфаркте (ставшим, по предварительным данным, причиной смерти) была бы эффективна лишь в течение трех минут. Всего за праздничный день врачам пришлось помогать нескольким десяткам человек, из которых семерых пришлось отправить в больницу.

В целом власти областного центра оценили организацию праздника достаточно высоко. Помимо традиционного парада и салюта, в Челябинске состоялось около 100 мероприятий. Самым массовым из них стал марш «Бессмертного полка», когда по проспекту Ленина прошли от 50 до 60 тысяч человек, включая первых лиц города и области.

Алексей Шумов
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