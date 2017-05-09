Главные новости Челябинской области 1. 9 мая Челябинск превратился в Танкоград. ФОТО

9 мая Челябинск превратился в Танкоград. ФОТО 2. Уголовница избила чайником ветерана на Урале

Уголовница избила чайником ветерана на Урале 3. Уральская няшка-прокурор победила в забеге в Сочи

Уральская няшка-прокурор победила в забеге в Сочи 4. Шофер заблокировал пассажиров в объятом огнем автобусе

Шофер заблокировал пассажиров в объятом огнем автобусе 5. Избили главного пиарщика главы Челябинска

Избили главного пиарщика главы Челябинска 6. Пьяный водитель опрокинул маршрутку с пассажирами

Пьяный водитель опрокинул маршрутку с пассажирами 7. Обновился рейтинг влияния челябинских политиков

Обновился рейтинг влияния челябинских политиков 8. Окружение Дубровского отчиталось о доходах 18:21 09 мая 2017 0 Челябинск вновь стал Танкоградом. День Победы объединил VIP-ов и простых южноуральцев. ФОТОрепортаж 9 Мая остается праздником, который "обнуляет" любые противоречия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Десятки тысяч челябинцев приняли участие в праздновании Дня Победы, передает корреспондент «URA.RU». 9 Мая объединило высокопоставленных южноуральцев и простых горожан. С раннего утра на значимых перекрестках города появились патрули полиции и ГИБДД. Тяжелая техника, которая для безопасности блокировала выезды на запруженный народом проспект Ленина и площадь Революции, пока еще прижата к обочинам. Правоохранители делали максимум возможного, чтобы обеспечить движение транспорта и подвоз людей к площадкам празднования. Желающие посмотреть традиционный парад (или, правильнее, торжественное построение) стали стекаться к площади Революции за два с лишним часа до начала. К десяти утра ее периметр уже был окаймлен несколькими рядами зрителей. Самые же находчивые появились даже на крышах остановок и киосков. У многих в руках были портреты ветеранов войны и тружеников тыла — сразу после парада они собирались идти на шествие «Бессмертного полка». 1/11 У Вечного огня челябинцы собираются заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Столь же традиционно праздник начался митингом и возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы. На церемонии присутствовали губернатор Борис Дубровский, глава города Евгений Тефтелев, главный федеральный инспектор Артем Пушкин, спикер Заксобрания Владимир Мякуш, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и митрополит Челябинский и Миасский Никодим. «Братья и сестры! Такими словами обратилось к начале войны к народу руководство страны!» — напомнил собравшимся архипастырь. Собравшиеся невольно перевели свои взгляды на автора исторического обращения — над толпой реяли сразу несколько больших портретов Сталина. В 1943 году практически на том же месте, где сейчас расположен мемориал, провожали на фронт бойцов и командиров Уральского добровольческого танкового корпуса и выступал первый секретарь Челябинского обкома Николай Патоличев. «Заявлений было подано в 20 раз больше, чем нужно, — вспоминает ветеран 63-й танковой бригады Владимир Николаев. — А провожать нас пришло 45 тысяч человек». Владимир Мякуш напомнил слова своего отца, прошедшего Великую Отечественную и завещавшего беречь мир, ценой огромных жертв добытый советскими солдатами. А вот депутат Госдумы Владимир Бурматов от Металлургического округа на митинге не присутствовал. Как он пояснил уже на параде корреспонденту «URA.RU», праздничное утро вместе с коллегой по парламенту и лидером движения «Соцгород» Андреем Барышевым он встретил в Металлургическом районе. Из-за особенностей расположения там проходит собственный митинг, и депутаты провели его со своими избирателями. 1/15 Полиция была особенно предупредительна к старикам и ветеранам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Парад открыли четыре боевых самолета: над Челябинском пронеслись два бомбардировщика «Су-24М» и два разведчика «Су-24МР». Пройдя над площадью Революции, боевые машины взяли курс на Екатеринбург, где им также предстояло участвовать в торжествах. После прохождения знаменной группы, в которую вошли будущие штурманы — отличники учебы и боевой подготовки, — по площади двинулись подразделения челябинского гарнизона, авиаторы бомбардировочной дивизии, танкисты, спецназ Росгвардии, полиция и МЧС. Промаршировали перед собравшимися «афганцы», ветераны локальных боевых конфликтов, бывшие советские военные специалисты на Кубе. Проход техники, напротив, открыли «ветераны»: лучший танк Второй мировой «Т-34»; успевшая застать самый конец войны разработка Челябинского Кировского (как он тогда назывался) завода — тяжелый «ИС-3»; сменивший на конвейере танки «КВ» челябинский же тяжелый артсамоход «ИСУ-152». Вслед за лендлизовскими «виллисами», отечественными «полуторками» и «ЗиС-5» пустили современные бронетранспортеры, бронированные тягачи и эвакуационно-спасательные машины. Впервые челябинцы увидели транспортно-заряжающую машину для ракетных комплексов ПВО, производящуюся на Златоустовском машиностроительном заводе. Спустя час после завершения парада, который более 400 артистов-профессионалов и любителей закрыли флешмобом «Жить!», — на перекрестке улицы Энгельса и и проспекта Ленина начала формироваться колонна «Бессмертного полка». 1/9 Колонну «бессмертного полка» возглавил губернатор Борис Дубровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во главе ее встал губернатор Южного Урала Борис Дубровский с портретом деда своей жены, Василия Егоровича Рябова. Война для конного связного Василия Рябова началась с первых дней 1941 года — на момент призыва ему было 43 года. Ефрейтор Рябов участвовал в обороне Москвы, в битве на Курской дуге, в сражениях на территории Венгрии и Чехословакии, в боях за Белград и Вену, а также в войне с Японией. Родственники самого главы области в годы войны работали пусть и на оборону, но в тылу. Рядом с губернатором — мэр Челябинска Евгений Тефтелев с портретом своего деда, командира эскадрона Михаила Шерстобитова, и многие другие высокопоставленные горожане. Первый марш «Бессмертного полка» собрал около 400 челябинцев. Сегодня колонна насчитывает десятки тысяч человек — проспект Ленина на огромном протяжении буквально переполнен людьми. Активистка студенческого спортклуба ЮУрГУ Екатерина Кацура-Пасюк — одна из трехсот волонтеров, которые обеспечили организацию шествия. «Когда-то меня попросили помочь, еще в первый раз. И с тех пор я всегда это делаю», — рассказала девушка корреспонденту «URA.RU». В строй Катя встанет со своей сестрой с портретами прадеда и прабабушки. Летчик Григорий Кацура погиб в боях под Ленинградом в 1943 году и похоронен в поселке Ануфриевка Ленобласти, жена его работала на оборону в тылу. «В 2017 „Бессмертный полк“ пройдет по всем городам Южного Урала, ожидается участие примерно 150 тыс. человек», — пояснил агентству координатор регионального движения Игорь Белехов. Праздничные мероприятия на различных площадках города продолжаются. Погода, тем временем, потихоньку портится — над южноуральской столицей собираются обещанные дождевые тучи. Но, как обещали организаторы, намеченный на 22:00 праздничный фейерверк состоится. Его зрителям стоит обратить внимание на частичное перекрытие улиц и изменения в движении транспорта. Владимир Васин © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...